NCERTએ ધોરણ 8નું પુસ્તક પાછું ખેંચ્યું, ન્યાયતંત્ર પર અયોગ્ય લખાણ બદલ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પછી બિનશરતી માંગી માફી
ન્યાયતંત્રમાં ભ્રષ્ટાચારના ઉલ્લેખથી વિવાદ થતા NCERTએ આખું ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન પુસ્તક જ પાછું ખેંચી લીધું અને માફી માંગી
Published : March 10, 2026 at 1:13 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ (NCERT) એ તાજેતરમાં ધોરણ 8 માટેના સામાજિક વિજ્ઞાનના પુસ્તકમાં એક પ્રકરણને લઈને મોટી ભૂલ કરી હતી. આ પુસ્તકનું નામ છે "એક્સપ્લોરિંગ સોસાયટી: ઇન્ડિયા એન્ડ બિયોન્ડ" (ભાગ II). આ પુસ્તકમાં ચોથું પ્રકરણ "આપણા સમાજમાં ન્યાયતંત્રની ભૂમિકા" નામનું હતું. આ પ્રકરણમાં ન્યાયતંત્રમાં ભ્રષ્ટાચાર વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેને અયોગ્ય અને અસંવેદનશીલ માનવામાં આવ્યું.
સુપ્રીમ કોર્ટે આ વાતની ગંભીરતાથી નોંધ લીધી અને 26 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ આદેશ આપ્યો કે આ પુસ્તકનું કોઈ પણ પ્રકાશન, છાપકામ કે ડિજિટલ પ્રસાર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે. કોર્ટે કહ્યું કે આવી સામગ્રી ન્યાયતંત્રની પ્રતિષ્ઠાને ઠેસ પહોંચાડે છે. આ આદેશ પછી NCERT એ તરત જ આખું પુસ્તક પાછું ખેંચી લીધું અને તે હવે ઉપલબ્ધ નથી.
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞: 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐀𝐩𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲— NCERT (@ncert) March 10, 2026
The National Council of Educational Research and Training [NCERT] has recently published a social science textbook, “Exploring Society: India and Beyond," grade 8 (part ii), which contained chapter iv titled “the role of… pic.twitter.com/mZY15aJTDo
NCERT ના ડિરેક્ટર અને સભ્યોએ X (ટ્વિટર) પર જાહેરમાં "બિનશરતી અને અયોગ્ય" માફી માંગી છે. તેઓએ કહ્યું કે પ્રકરણ IVમાં અયોગ્ય કંટેન્ટ આવી ગયું હતું, જેના માટે તેઓ ખૂબ જ દિલગીર છે. NCERT એ પોતાની જવાબદારી સ્વીકારી અને કહ્યું કે શૈક્ષણિક કંટેન્ટમાં ચોકસાઈ, સંવેદનશીલતા અને જવાબદારી જાળવવા માટે તેઓ પ્રતિબદ્ધ છે. આ ભૂલથી થયેલી અસુવિધા બદલ તેઓએ દિલગીરી વ્યક્ત કરી છે.
NCERT એ લોકોને વિનંતી કરી છે કે જે કોઈ પાસે આ પુસ્તક કે તેનું કંટેન્ટ છે, તે તેને NCERTના સામાજિક વિજ્ઞાન વિભાગ (DESS) અથવા પ્રકાશન વિભાગમાં પરત કરી દે. સોશિયલ મીડિયા કે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આ પ્રકરણ સાથે સંબંધિત કોઈ કંટેન્ટ હોય તો તેને તરત જ હટાવી દેવા વિનંતી કરી છે.
