₹2.20 કરોડના ઈનામી નક્સલી અસીમ મંડલનું આત્મસમર્પણ; ઝારખંડ પોલીસ હતી શોધમાં
2.20 કરોડ રૂપિયાના ઈનામી નક્સલી અસીમ મંડલે બંગાળમાં સરેન્ડર કર્યું છે. ઝારખંડ પોલીસે પુષ્ટિ કરી છે. પ્રશાંત કુમારનો રિપોર્ટ...
Published : September 17, 2026 at 1:28 PM IST
રાંચીઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રતિબંધિત ભાકપા માઓવાદી સંગઠનના સેન્ટ્રલ કમિટી સભ્ય (CCM) અસીમ મંડલ ઉર્ફ આકાશે પોલીસ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરી દીધું છે. અસીમ મંડલ પર ઝારખંડ અને ઓડિશા સરકાર તરફથી કૂલ 2.20 કરોડ રૂપિયાનું ઈનામ જાહર કરાયું હતું. તેમાં ઝારખંડ સરકાર તરફથી 1 કરોડ અને ઓડિશા સરકાર તરફથી 1.20 કરોડ રૂપિયાનું ઈનામ સામેલ છે. ઝારખંડ પોલીસ મુખ્યાલય દ્વારા અસીમ મંડલના બંગાળમાં આત્મસમર્પણ કરવાની પુષ્ટિ કરવામા આવી છે.
ઈનામી નક્સલી હતો અસીમ
અસીમ મંડલ બંગાળમાં આત્મસમર્પણ કરશે તેની જાણકારી ઈટીવી ભારતે પહેલા જ આપી હતી. હવે અસીમના આત્મસમર્પણે ઈટીવીની ખબર પર મહોર લગાવી દીધી છે. ઝારખંડ પોલીસ મુખ્યાલયમાંથી મળેલી જાણકારી અનુસાર અસીમ મંડલ સુરક્ષાદળોના વ્યાપક અભિયાનથી નાસતો ફરતો હતો. કોઈ રીતે તે બંગાળ પહોંચવામા સફળ થઈ ગયો. જ્યાર બાદ તેણે બંગાળ પોલીસ સામે આત્મસમર્પણની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી.
હકીકતમાં, અસીમ મંડલ બંગાળનો જ રહેવાસી છે. માટે તેનો પ્રયાસ હતો કે તે બંગાળમાં જ આત્મસમર્પણ કરે. અસીમ લાંબા સમયથી પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ અને ઓડિશાના સરહદી વિસ્તારોમાં માઓવાદી ગતિવિધિઓ સાથે જોડાયેલો હતો. સુરક્ષા દળો સાથે અથડામણ અને હુમલાના ઘણા કેસોમાં તેનું નામ સામે આવ્યું છે.
મોટા હુમલાઓનો આરોપી છે નક્સલી અસીમ મંડલ
પોલીસ રેકૉર્ડ પ્રમાણે 1 માર્ચ 2026એ ચાઈબાસાના છોટાનાગરા વિસ્તાર અંતર્ગત મરાંગપોંગામાં સુરક્ષાદળો સાથે અથડામણ દરમિયાન બે જવાન ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. તેમાં 209 કોબરાના એક આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ પણ સામેલ હતા. 12 એપ્રિલ 2025એ ચાઈબાસાના જરાઈકેલા વિસ્તાર ક્ષેત્ર અંતર્ગત રાધાપોરામાં ઝારખંડ જગુઆરનો એક જવાન શહીદ થયો હતો.
જ્યારે 11 જાન્યુઆરી 2023એ ટોન્ટા વિસ્તાર અંતર્ગત તુંબાહાકામાં 209 કોબરાના 9 જવાન ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. તદ્દપરાંત 31મે 2020એ કરાઈકેલા વિસ્તારના જોનવામાં એક સુરક્ષા દળના જવાનનું મોત થયું હતું. 11 જૂલાઈ 2018એ પૂર્વી સિંહભૂમના એમજીએમ વિસ્તારની જાંટી હિલમાં પણ એક સરુક્ષાદળનો જવાન શહીદ થયો હતો. આ ઘટનાઓમાં પણ અસીમ મંડલની ભૂમિકાની તપાસ કરવામા આવી રહી છે.
શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત કરવાની તૈયારીઓ
અસીમ મંડલના આત્મસમર્પણ બાદ સુરક્ષા એજન્સીઓ તેની પૂછપરછ કરી રહી છે. ખાસ કરીને જંગલોમાં માઓવાદીઓ દ્વારા છુપાવીને રાખવામા આવેલા હથિયાર, શસ્ત્રો-દારુગોળો અને અન્ય સામાનના ડંપની જાણકારી એકઠી કરવામા આવી રહી છે. પોલીસને આશા છે કે પૂછપરછ દરમિયાન હથિયારો અને વિસ્ફોટક સામગ્રીના ઠેકાણાના સંબંધમાં મહત્ત્વપૂર્ણ જાણકારી મળી શકે છે. અસીમ મંડલના સરેન્ડરને ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળના સરહદી નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં સુરક્ષા દળો માટે મહત્ત્વપૂર્ણ સફળતા અને ઝારખંડમાંથી નક્સલ અધ્યાયના સમાપ્તિ તરીકે જોવામા આવી રહ્યો છે.
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