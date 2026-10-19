ગરબા દાંડિયા, કેડિયું... ચેન્નાઈમાં નવરાત્રી દશેરાની ઉજવણીમાં ઉત્તર ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝલક
ચેન્નાઈમાં ચાલી રહેલા નવરાત્રી અને દશેરાની ઉજવણીએ ઉત્તર ભારતીય સંસ્કૃતિના રંગો અને પરંપરાઓને જીવંત બનાવી દીધી છે.
Published : October 19, 2026 at 3:51 PM IST
NAVRATRI DUSSEHRA IN CHENNAI: ભારતમાં નવરાત્રી અને દશેરા એક એવા તહેવાર તરીકે ઉજવવામાં આવે છે જે દુષ્ટતાનો નાશ કરતી અને સારાપણાને જીવન આપતી પરમ દૈવી શક્તિની ઉજવણી કરે છે.
'નવ' નો અર્થ નવ છે, અને 'રાત્રિ' નો અર્થ રાત્રિઓ છે. આ તહેવારની ખાસ વાત એ છે કે દેવી દુર્ગાના આશીર્વાદ મેળવવા માટે નવ રાત ઉપવાસ કરવો અને દસમા દિવસે, દુષ્ટતા પર સારાપણાના વિજયને દશેરા તરીકે ઉજવવો.
ઉત્તર ભારતમાં ઉજવાતા નવરાત્રી અને દશેરા તહેવારો ભારતની સંસ્કૃતિને પ્રતિબિંબિત કરતા અનોખા તહેવારોમાંના એક છે. ગુજરાતના લોકોએ ચેન્નાઈમાં પણ નવરાત્રી અને દશેરા તહેવારોની ઉજવણી શરૂ કરી દીધી છે.
ચેન્નાઈમાં રહેતા ગુજરાતના લોકો દર વર્ષે દશેરા ઉત્સવ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવા માટે ભેગા થાય છે. તેઓ ખાસ કરીને દશેરા નવરાત્રી ઉત્સવની ઉજવણી દેવીની પૂજા કરીને, સંગીત સમારોહ કરીને, ગરબા અને ધંડિયા નૃત્ય કરીને અને ઉત્તર ભારતીય સંસ્કૃતિને પ્રતિબિંબિત કરતા રંગબેરંગી કપડાં પહેરીને કરે છે.
દશેરા નવરાત્રી ઉત્સવ 10 થી 19 ઓક્ટોબર સુધી ચેન્નાઈના પુરસૈવક્કમમાં "નવરાત્રી મહોત્સવ - 2026" નામથી 9 દિવસ માટે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ ઉત્સવ "ગુજરાત સમાજ" અને "ગુજરાત યુવા સંગઠન" દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવી રહ્યો છે.
મંગળવારે રાત્રે 10 વાગ્યાથી સવારે 4:30 વાગ્યા સુધી, ઉત્તર ભારતીયોએ આખી રાત લોકનૃત્યનો આનંદ માણ્યો. તેઓએ દેવીની પૂજા કરી અને રંગબેરંગી પોશાક પહેરીને ગરબા-ધાંડિયા પર નૃત્ય કર્યું. આ ઉજવણી જોવા માટે તમિલો આખી રાત જાગતા રહ્યા.
ગરબા દાંડીયા રાત્રિનું લોકનૃત્ય નવરાત્રી ઉત્સવનું મુખ્ય પ્રતીક છે. મહિલાઓએ અરીસા અને રંગબેરંગી દોરાથી બનેલા પરંપરાગત કપડાં, પરંપરાગત સાંકળો, વિસ્તૃત ઠગ અને ચાંદીના દાગીના પહેરીને નૃત્ય કર્યું.
તેવી જ રીતે, "કેદિયુ" નામના રંગબેરંગી કપડાં, પાયજામા અને પાઘડી પહેરેલા પુરુષોએ જોડીમાં નાચ્યું અને આનંદ માણ્યો. બાળકોથી લઈને પુખ્ત વયના લોકો સુધી, બધાએ એકતા વ્યક્ત કરીને આ તહેવારને ભવ્ય રીતે ઉજવવા માટે ભેગા થયા.
ઉત્તર ભારતીયો નવરાત્રીના નવ દિવસ માટે કડક ઉપવાસ રાખે છે. તેઓ તેમના ખોરાકમાં મીઠું ઉમેરતા નથી અને ફક્ત ફળો અને ડેરી ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ જે દેવીની પૂજા કરે છે તેને દરરોજ વિવિધ પ્રસાદ ચઢાવવામાં આવે છે અને પૂજાના અંતે લોકોને પ્રસાદ તરીકે અર્પણ કરવામાં આવે છે.
જેમ તમિલનાડુમાં લોકો નવરાત્રી ઉત્સવ દરમિયાન કોલુ બનાવે છે, તેવી જ રીતે ગુજરાતમાં લોકો પૂજા ખંડમાં અથવા પંડાલોની મધ્યમાં 'ઘટસ્થાપન' નામના માટીના વાસણમાં અંકુરિત છોડ ઉગાડે છે, અને દેવીની મધ્યમાં દીવો પ્રગટાવીને નવ દિવસ સુધી તેમની પૂજા કરે છે.
આ નવરાત્રી ઉજવણીઓ અંગે મુકેશ શાહે જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 10 વર્ષથી, અમે ચેન્નાઈમાં નવરાત્રી ઉત્સવનું આયોજન ગુજરાતની પરંપરાગત સંસ્કૃતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જેને યુનેસ્કો દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી છે. નવરાત્રીના 9 દિવસ દરમિયાન વિવિધ દેવી-દેવતાઓ માટે અલગ-અલગ પૂજા અને પૂજા કરવામાં આવે છે.
દરરોજ રાત્રે, 400 થી 500 લોકો ઉત્સાહપૂર્વક ગરબા અને દાંડિયા નૃત્યમાં ભાગ લે છે. ચેન્નાઈમાં ફક્ત ગુજરાતીઓ જ નહીં, તમિલો અને અન્ય ભાષાઓ બોલતા લોકો પણ તેમના પરિવારો સાથે આ ઉત્સવમાં ભાગ લે છે. ચેન્નાઈમાં રહેતા આશરે 30,000 ગુજરાતીઓમાંથી, દરરોજ 1,000 લોકો ભાગ લે છે અને ખુશીથી ઉજવણી કરે છે," તેમણે કહ્યું.
ઋષિકા ભવાનીએ કહ્યું, "જોકે મારો જન્મ અને ઉછેર ચેન્નાઈમાં થયો છે, હું ગુજરાતી સંસ્કૃતિ પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રતિબદ્ધ છું અને અમે બધા આ કાર્યક્રમોમાં ખૂબ જ આનંદ અને એકતા સાથે ભાગ લઈએ છીએ, ભલે ગમે તે હોય. રાત્રિના નૃત્ય કાર્યક્રમમાં, સ્ત્રીઓ કાકરા અને સાનિયા ચોલી જેવા કપડાં પહેરે છે, અને પુરુષો 'કેદિયુ' જેવા પરંપરાગત કપડાં પહેરે છે. આમાં અરીસાનું કામ અને બંધ સંસ્કૃતિ મુખ્ય છે."
કેરળના ભરતનાટ્યમ કલાકારો નવરાત્રી ઉત્સવમાં ભાગ લેવા માટે ચેન્નાઈ આવ્યા હતા. ગ્રુપના નૃત્ય શિક્ષક વૈષ્ણવી લક્ષ્મીનારાયણે કહ્યું, “આ પહેલી વાર છે જ્યારે કેરળના વિદ્યાર્થીઓ આ ઉત્સવમાં ભાગ લેવા આવ્યા છે. અમને આ નૃત્ય અને તેના રંગબેરંગી પોશાક ખૂબ ગમે છે. અમારા વિદ્યાર્થીઓ તેને જોયા પછી ગરબા દાંડિયા શીખવા માટે ઉત્સુક છે.”
ચેન્નાઈમાં ચાલી રહેલા નવરાત્રી દશેરાની ઉજવણીએ ઉત્તર ભારતીય સંસ્કૃતિના રંગો અને પરંપરાઓને આપણી નજર સમક્ષ લાવી દીધી છે. માત્ર ગુજરાતના જ નહીં, પરંતુ તમિલ અને કેરળના કલાકારોની ઉત્સાહી ભાગીદારી આપણા દેશની વિવિધતા અને સાંસ્કૃતિક એકતાને સુંદર રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે.
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