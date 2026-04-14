સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે રાષ્ટ્રીય ઇચ્છાશક્તિ લશ્કરી શક્તિ જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે: NSA ડોભાલ
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એ સમગ્ર રાષ્ટ્રની સામૂહિક જવાબદારી છે. તે ફક્ત સશસ્ત્ર દળો, પોલીસ કે ગુપ્તચર એજન્સીઓની જવાબદારી નથી.
By PTI
Published : April 14, 2026 at 10:10 PM IST
ગાંધીનગર: રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) અજિત ડોવલે મંગળવારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને એક જટિલ અને બહુપક્ષીય મુદ્દો ગણાવ્યો. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રની શક્તિનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે સૌથી મોટી ભૂલ એ તેના લોકોની ઇચ્છાને અવગણવી છે.
ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી (RRU) ના પાંચમા દીક્ષાંત સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની હાજરીમાં વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા, ડોવલે કહ્યું કે લશ્કરી તાકાત જેવા પરિબળો મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ લોકોની આંતરિક શક્તિ ઘણીવાર સુરક્ષા બાબતોમાં નિર્ણાયક સાબિત થાય છે.
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એ સમગ્ર રાષ્ટ્રની સામૂહિક જવાબદારી છે.
ડોવલે કહ્યું, "રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એક વ્યાપક, જટિલ અને બહુપક્ષીય મુદ્દો છે. તેમાં ઘણા ઘટકો શામેલ છે: રાષ્ટ્રની લશ્કરી શક્તિ, તકનીકી કૌશલ્ય, કુદરતી સંસાધનો, રાજદ્વારી ક્ષમતાઓ અને માનવ મૂડી."
જોકે, તેમણે ઉમેર્યું કે આ વ્યાપક રાષ્ટ્રીય શક્તિનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે, રાષ્ટ્રની ઇચ્છાશક્તિ અને તેના લોકોની આંતરિક શક્તિનું મૂલ્યાંકન કરવામાં ઘણીવાર ભૂલો થાય છે.
આ મુદ્દાને સમજાવવા માટે, ડોભાલે વૈશ્વિક ઘટનાઓના ઉદાહરણો આપ્યા. તેમણે કહ્યું, “જો રશિયા (ભૂતપૂર્વ સોવિયેત યુનિયન) અફઘાનિસ્તાનમાંથી (૧૯૮૮-૮૯માં) ખસી ગયું, અથવા જો અમેરિકાને વિયેતનામમાંથી (૧૯૭૦ના દાયકામાં) ખસી જવાની ફરજ પડી, અથવા જો અમેરિકા અફઘાનિસ્તાનમાં તેના ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ ગયું - તો તે લશ્કરી શક્તિ અથવા ટેકનોલોજીના અભાવને કારણે નહોતું; તેના બદલે, નિર્ણાયક પરિબળ સ્થાનિક લોકોની ભાવના અને પ્રતિબદ્ધતા હતી - જેને આપણે 'રાષ્ટ્રીય ઇચ્છાશક્તિ' તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ."
NSA એ ટિપ્પણી કરી કે યુદ્ધનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય દુશ્મનના મનોબળને તોડવાનો છે, જેનાથી તેઓ પોતાની શરતો પર સમાધાન સ્વીકારવા માટે મજબૂર થાય છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે આ શક્તિના નિર્માણમાં નાગરિકોની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ છે.
ડોભાલે અવલોકન કર્યું, “આ રાષ્ટ્રીય ઇચ્છાશક્તિ કેળવવામાં સામાન્ય જનતાની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે - ખાસ કરીને તેમની પોતાની સુરક્ષા અંગે જાગૃતિનું સ્તર.”
તેમણે નોંધ્યું કે ભારત હાલમાં આ સંદર્ભમાં પરિવર્તન જોઈ રહ્યું છે.
ડોભાલે જણાવ્યું હતું કે, “આજે - આપણા ઇતિહાસમાં લાંબા વિરામ પછી - આપણે એક નવી જાગૃતિ જોઈ રહ્યા છીએ. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એ સમગ્ર રાષ્ટ્રની સામૂહિક જવાબદારી છે. તે સશસ્ત્ર દળો, પોલીસ અથવા ગુપ્તચર એજન્સીઓની એકમાત્ર જવાબદારી નથી; તેના બદલે, તે તમારા બધાની સંયુક્ત શક્તિ છે જે આખરે આપણા રાષ્ટ્રીય મનોબળનું નિર્માણ કરે છે.”
શિક્ષણ, સંશોધન અને કામગીરી સહિત સમગ્ર સુરક્ષા ઇકોસિસ્ટમમાં વ્યાવસાયિકોની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડતા, NSA એ નોંધ્યું કે તેમનું જ્ઞાન, તકનીકી કુશળતા અને જાગૃતિ પરિણામોને નોંધપાત્ર રીતે પ્રભાવિત કરે છે.
આ ક્ષેત્રમાં ચારિત્ર્ય અને શિસ્તના મહત્વ પર ભાર મૂકતા, ડોભાલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે "માનસિક મનોબળ" અને એક સંકલિત ટીમ તરીકે કાર્ય કરવાની ક્ષમતા શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા માટે અનિવાર્ય ગુણો છે.
પ્રતિબદ્ધતાને "ત્રીજું અનિવાર્ય તત્વ" તરીકે વર્ણવતા, તેમણે ખાતરી આપી કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનું ક્ષેત્ર વફાદારીના ઉચ્ચતમ ધોરણોની માંગ કરે છે.
સુરક્ષા ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા માંગતા યુવાનોને સંબોધતા ડોભાલે કહ્યું, "આ એક એવી રમત છે જેમાં કોઈ રજત ચંદ્રક નથી. તમે કાં તો વિજયી છો અથવા હારેલા છો. જો તમે જીતો છો, તો તમે ઇતિહાસ બનાવો છો; પરંતુ જો તમે હારી જાઓ છો, તો તમે ઇતિહાસ બની જાઓ છો. તમારું અસ્તિત્વ જ જોખમમાં મુકાઈ જશે."
દીક્ષાંત સમારોહ દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ ડોભાલને માનદ ડોક્ટરેટની પદવીથી સન્માનિત કર્યા, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષામાં તેમના યોગદાનને માન્યતા આપી.
ડોભાલે કહ્યું, "આજે મને આપવામાં આવેલી માનદ ડોક્ટરેટની પદવીનો હું ખૂબ જ નમ્રતાથી સ્વીકાર કરું છું. હું આ સન્માન માટે ખૂબ આભારી છું."