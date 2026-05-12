NTAએ NEET UG- 2026 પરીક્ષા રદ કરતા NSUI આક્રમક, દિલ્હીમાં સરકાર સામે કર્યુ વિરોધ પ્રદર્શન
નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ NEET UG-2026 પરીક્ષા રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ત્યારે NSUIના કાર્યકર્તાઓએ સરકાર સામે વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
Published : May 12, 2026 at 12:49 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 1:25 PM IST
નવી દિલ્હી: પેપર લીક અને પરીક્ષામાં અનિયમિતતાના આરોપો વચ્ચે NEET-UG 2026 પરીક્ષા રદ થયા બાદ, નેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા (NSUI) ના કાર્યકરોએ કેન્દ્ર સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.
વિદ્યાર્થીઓએ સરકાર વિરૂદ્ધ સુત્રોચ્ચાર કર્યા અને સરકાર વિરોધી પ્લેકાર્ડ દર્શાવ્યા. ત્યારે પોલીસ દ્વારા પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવાનો પ્રયાસો કરવામા આવ્યા હતાં અને તેમને આગળ વધતા રોકવા માટે બેરીકેડ્સ લગાવવામાં આવ્યા હતાં.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, ભારત સરકારની મંજૂરી સાથે, નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ 3 મે, 2026ના રોજ યોજાયેલી NEET (UG) 2026 પરીક્ષા રદ કરવાનો અને નવી પરીક્ષા લેવા માટે નવી તારીખે ફરીથી પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય લીધો છે.
NEET (UG) प्रवेश परीक्षा का रद्द होना यह दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने जानबूझकर दो सप्ताह तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा रद्द कर और सीबीआई को जांच सौंपकर…— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 12, 2026
સરકાર દેશના યુવાઓના ભવિષ્ય સાથે રમત રમી રહી છે: અશોક ગહેલોત
બીજી તરફ રાજસ્થાનના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અશોક ગહેલોતે ભાજપ સરકાર સામે નિશાન સાધ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, 'NEET (UG) પ્રવેશ પરીક્ષા રદ થયાનું દર્શાવે છે કે, પેપમાં મોટા પાયે ગેરરીતિ થઈ હતી. રાજસ્થાનની ભાજપ સરકારે જાણી જોઈને બે સપ્તાહ સુધી તેને છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને યુવાઓના ભવિષ્ય સામે રમત રમી. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ પરીક્ષા રદ કરી અન CBIને તપાસ સોંપીને યુવાઓના હિતમાં એક સાહસિક નિર્ણય લીધો છે'.
'રાજસ્થાનની ભાજપ સરાકરે પહેલા કર્મચારી પસંદગી બોર્ડમાં થયેલા OMR શીટ કૌભાંડને છુપાવ્યું, જેથી સરકારની બદનામી ન થાય. નબળી દલીલના કારણે, તે કેસના આરોપીઓને જામીન પણ મળી ગયા હતા. તેવી જ રીતે, હવે, NEET (UG) પરીક્ષા લીક અંગેની માહિતી પણ છુપાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, અને કોઈ FIR પણ દાખલ કરવામાં આવી ન હતી. હવે સત્ય બહાર આવ્યું છે, અને ભાજપ સરકારનો સાચો ચહેરો ખુલ્લો પડી ગયો છે.'
શું કહ્યુ NTA એ ?
નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી - "ભારત સરકારે વધુમાં આ મામલાને અહીં લગાવવામાં આવેલા આરોપોની સંપૂર્ણ તપાસ માટે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ને મોકલવાનો નિર્ણય લીધો છે. NTA બ્યુરોને સંપૂર્ણ સહયોગ આપશે અને તપાસ માટે જરૂરી તમામ સામગ્રી, રેકોર્ડ અને સહાય પૂરી પાડશે... કોઈ પણ નવા રજિસ્ટ્રેશનની જરૂર રહેશે નહીં, અને ન કોઈ વધારાની પરીક્ષા ફી લેવામાં આવે. વધુમાં, પહેલાથી ચૂકવેલી ફી વિદ્યાર્થીઓને પરત કરવામાં આવશે, અને NTAના પોતાના આંતરિક સંસાધનોનો ઉપયોગ કરીને પરીક્ષા ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવશે. નવી પરીક્ષા તારીખો અને પ્રવેશ કાર્ડ ફરીથી જારી કરવાના સમયપત્રક સહિતની તમામ વધુ માહિતી એજન્સીના સત્તાવાર માધ્યમો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે."
CBI કરશે તપાસ
નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ આરોપોની વ્યાપક તપાસ માટે આ બાબતને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ને મોકલવાનો નિર્ણય લીધો છે. NTA બ્યુરોને પોતાનો સંપૂર્ણ સહયોગ આપશે અને તપાસ માટે જરૂરી તમામ જરૂરી સામગ્રી, રેકોર્ડ અને સહાય પૂરી પાડશે. કોઈ નવી નોંધણીની જરૂર રહેશે નહીં, અને કોઈ વધારાની પરીક્ષા ફી લેવામાં આવશે નહીં.
વિદ્યાર્થીઓને આપી સ્પષ્ટતા
વધુમાં, વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અગાઉ ચૂકવવામાં આવેલી ફી પરત કરવામાં આવશે, અને NTA ના આંતરિક સંસાધનોનો ઉપયોગ કરીને ફરીથી પરીક્ષા લેવામાં આવશે. વધુ માહિતી - પુનઃપરીક્ષાની તારીખો અને પ્રવેશ કાર્ડ ફરીથી જારી કરવાના સમયપત્રક સહિત - એજન્સીના સત્તાવાર ચેનલો દ્વારા પ્રસારિત કરવામાં આવશે.