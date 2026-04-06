રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો ભંગ: કોર્ટે 7 વિદેશી નાગરિકોને 30 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલ્યા
16 માર્ચના રોજ, કોર્ટે ફેડરલ એજન્સીને વિદેશી નાગરિકોને પૂછપરછ માટે 11 દિવસ માટે કસ્ટડીમાં રાખવાનો અધિકાર આપ્યો હતો, જે પછી લંબાવવામાં આવ્યો હતો.
By PTI
Published : April 6, 2026 at 5:30 PM IST
નવી દિલ્હી: સોમવારે, દિલ્હીની એક કોર્ટે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના ઉલ્લંઘનના આરોપમાં છ યુક્રેનિયન નાગરિકો સહિત સાત વિદેશી નાગરિકોને 30 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલ્યા. NIA કસ્ટડી પૂર્ણ થયા બાદ આ વિદેશી નાગરિકોને NIAના વિશેષ ન્યાયાધીશ પ્રશાંત શર્મા સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. 16 માર્ચે, કોર્ટે ફેડરલ એજન્સીને પૂછપરછ માટે 11 દિવસની કસ્ટડી મંજૂર કરી હતી, જે પછીથી વધુ 10 દિવસ લંબાવવામાં આવી હતી.
સોમવારે, ન્યાયાધીશે આરોપીઓની ન્યાયિક કસ્ટડીની માંગ કરતી NIAની અરજીને મંજૂરી આપી. આરોપીઓની ઓળખ અમેરિકન નાગરિક મેથ્યુ એરોન વાન ડાઇક અને યુક્રેનિયન નાગરિકો - હુર્બા પેટ્રો, સ્લિવ્યાક તારાસ, ઇવાન સુકમાનોવ્સ્કી, સ્ટેફનકિવ મેરિયન, હોનચારુક મેક્સિમ અને કામિન્સ્કી વિક્ટર તરીકે કરવામાં આવી છે.
16 માર્ચે દાખલ કરાયેલ રિમાન્ડ અરજીમાં, તપાસ અધિકારીએ FIRનો ઉલ્લેખ કરીને જણાવ્યું હતું કે કેટલાક યુક્રેનિયન નાગરિકો વિવિધ તારીખે પ્રવાસી વિઝા પર ભારતમાં પ્રવેશ્યા હતા અને ગુવાહાટી ગયા હતા; ત્યાંથી, તેઓ 'પ્રતિબંધિત વિસ્તાર પરમિટ' અથવા 'સંરક્ષિત વિસ્તાર પરમિટ' જેવા જરૂરી દસ્તાવેજો મેળવ્યા વિના મિઝોરમ ગયા.
તપાસ અધિકારીએ વધુમાં રજૂઆત કરી કે, ત્યારબાદ, આ વ્યક્તિઓ ગેરકાયદેસર રીતે મ્યાનમારમાં પ્રવેશ્યા હતા જેથી તે દેશમાં સક્રિય 'વંશીય સશસ્ત્ર સંગઠનો' (EAOs) ને પૂર્વ-આયોજિત તાલીમ આપી શકાય. NIA કસ્ટડી આપવાના તેના આદેશમાં, કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે FIR માં લગાવવામાં આવેલા આરોપોને ટુકડાઓમાં અથવા અલગ રીતે જોવું જોઈએ નહીં. આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "એમાં કોઈ શંકા નથી કે વિચારણા હેઠળની FIRમાં આરોપીઓનો ઉલ્લેખ છે કે તેઓ પરવાનગી વિના મિઝોરમ (જે એક પ્રતિબંધિત વિસ્તાર છે) માં મુસાફરી કરી રહ્યા છે, અને ત્યારબાદ ગેરકાયદેસર રીતે સરહદ પાર કરીને મ્યાનમારમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જો કે, તે એ પણ નોંધે છે કે આરોપીઓ - જેમના 'જાતીય સશસ્ત્ર સંગઠનો' (મ્યાનમારના) સાથે સંબંધો છે - તેઓ કેટલાક પ્રતિબંધિત ભારતીય આતંકવાદી જૂથોને શસ્ત્રો અને આતંકવાદી સાધનો પૂરા પાડીને તેમજ તેમને તાલીમ આપીને સહાય પૂરી પાડી રહ્યા છે."
કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે આ આરોપો નિઃશંકપણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને દેશના હિત સાથે જોડાયેલા છે, અને 'ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ' ની કલમ 18 (ષડયંત્ર માટે સજા) તેમના પર વ્યાપકપણે લાગુ પડે છે.
