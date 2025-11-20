ETV Bharat / bharat

રાજ શેખાવતે કર્યું આત્મસમર્પણ, જામીન પર મુક્ત-કહ્યું, 7 ડિસેમ્બરે થશે મોટું વિરોધ પ્રદર્શન

કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ડૉ. રાજ શેખાવતે જણાવ્યું હતું કે, વિરોધ કાર્યક્રમ નક્કી સમય મુજબ થશે.

ફાઈલ ફોટો
કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ડૉ. રાજ શેખાવત (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 20, 2025 at 9:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાયપુર : 15 નવેમ્બરના રોજ, ક્ષત્રિય કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ડૉ. રાજ શેખાવત સામે પુરાણી બસ્તીના પૂર્વ સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર યોગેશ કશ્યપ દ્વારા મૌદહાપારા પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ રાજ શેખાવતે બુધવારે સાંજે મૌદહાપારા પોલીસ સ્ટેશનમાં આત્મસમર્પણ કર્યું. ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કર્યા પછી, પોલીસે તેમને સ્ટેશનમાંથી જામીન આપ્યા.

7 ડિસેમ્બરે કરણી સેનાનું વિરોધ પ્રદર્શન : રાજ શેખાવતે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે વીરેન્દ્ર તોમરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમની સામેના આરોપ સાબિત થયા નથી. તેથી, 7 ડિસેમ્બરે નિર્ધારિત સમય મુજબ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. આ પછી, તેમના સમર્થકોએ પોલીસ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. આ સમય દરમિયાન, મૌદહાપારા પોલીસ સ્ટેશનમાં અધિક પોલીસ અધિક્ષક, CSP અને અનેક પોલીસ સ્ટેશનોના સ્ટેશન વડા હાજર હતા.

ધરપકડ બાદ જામીન પર મુક્ત થયેલા ક્ષત્રિય કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ડૉ. રાજ શેખાવતે કહ્યું, "આજે આમંત્રણ કૂચ શરૂ થઈ હતી. મારી સામે દાખલ થયેલા કેસમાં મારે મારી ધરપકડ રજૂ કરવાની હતી. હું મારી ધરપકડ રજૂ કરવા માટે અહીં આવ્યો હતો. મારી ધરપકડ રજૂ કર્યા પછી, મને જામીન આપવામાં આવ્યા. હું અહીંથી પાછો ફરી રહ્યો છું. જોકે, 7 ડિસેમ્બરે અમારો કાર્યક્રમ પીડિત પરિવાર દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવી રહ્યો છે. તે ક્ષત્રિય સ્વાભિમાન ન્યાય મહાપંચાયત છે."

ડૉ. રાજ શેખાવતે કહ્યું, "તમે બધા જાણો છો કે અમે મહિલાઓના ગૌરવ અને અશ્લીલતાના મુદ્દાને બિલકુલ સ્વીકારતા નથી. વીરેન્દ્ર તોમર સાથે જે રીતે વર્તન કરવામાં આવ્યું તે પણ અસ્વીકાર્ય છે. આ લોકશાહી છે, અને આ લોકશાહીમાં, ન્યાયતંત્રને સજા કરવાનો અધિકાર છે. અમારી બહેનો અને દીકરીઓના ગૌરવ અને આત્મસન્માનનું રક્ષણ કરવા માટે અમે 7 ડિસેમ્બરે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે."

વીરેન્દ્ર તોમરની ધરપકડનો વિરોધ : હિસ્ટ્રીશીટર અને શાહુકાર વીરેન્દ્ર તોમરની ધરપકડ અંગે તેમણે કહ્યું, "ફરિયાદ છતાં હજુ સુધી આરોપ સાબિત થયા નથી. કેસ હાલમાં કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. જે દિવસે આરોપ સાબિત થશે, તે દિવસે અમે સજા સ્વીકારીશું. જો પોલીસ કોઈને ગુનેગાર કહે છે, તો તે વ્યક્તિ ગુનેગાર નહીં બને. જો મીડિયા ટ્રાયલ થાય છે, તો મીડિયા તેનું કામ કરે છે. તેમણે એ પણ સ્વીકાર્યું કે કરણી સેના મીડિયાનું મોટું ઋણ ધરાવે છે. જ્યાં સુધી ગુનો સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી કોઈને ગુનેગાર માનવામાં આવતું નથી."

15 નવેમ્બરના રોજ, પુરાણી બસ્તીના ભૂતપૂર્વ સ્ટેશન ઇન્ચાર્જ યોગેશ કશ્યપે દાખલ કરેલી FIR અંગે જણાવ્યું હતું કે, "ગુનાહિત ધમકીનો અર્થ જાહેર સેવકને ધમકી આપવી અને તેની ગરિમાનું અપમાન કરવું છે. આ પછી, અમે મૌદહાપરા પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR દાખલ કરી, અને શનિવારે BNS કલમો હેઠળ FIR દાખલ કરી. આ FIR દાખલ થયા પછી, રાજ શેખાવતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ x પર બીજી ધમકી આપી."

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

KARNI SENA
NATIONAL KARNI SENA
VIRENDRA TOMAR ARREST PROTEST
રાજ શેખાવતની ધરપકડ
RAJ SHEKHAWAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.