જમ્મુમાં માતા વૈષ્ણોદેવી કોલેજની માન્યતા રદ, 50 વિદ્યાર્થીઓને કરાશે ટ્રાન્સફર
મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશનને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે, 50 વિદ્યાર્થીઓ બેચમાંથી 42 વિદ્યાર્થીઓ મુસ્લિમ છે.
Published : January 7, 2026 at 12:31 PM IST
નવી દિલ્હી: નેશનલ મેડિકલ કમિશન (NMC)એ જમ્મુ અને કાશ્મીરના રિયાસીમાં શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એક્સેલન્સ (SMVDIME)ને શૈક્ષણિક વર્ષ 2025-26 માટે MBBS કોર્સ ચલાવવા માટે આપવામાં આવેલ પરવાનગી પત્ર પરત લઈ લેવામાં આવ્યું છે. કારણ કે, લઘુત્તમ ધોરણોનું "પાલન ન કરવા" ના કારણે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
આ કાર્યવાહી મેડિકલ કોલેજ સામે વિવિધ જૂથો દ્વારા ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે કરવામાં આવી છે, જેમાં પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો છે કે, તેની પ્રથમ બેચમાં મોટાભાગના MBBS વિદ્યાર્થીઓ મુસ્લિમ કેમ હતા. મંગળવારે, NMCના મેડિકલ એસેસમેન્ટ એન્ડ રેટિંગ બોર્ડ (MARB)ની એક ટીમે અચાનક નિરીક્ષણ કર્યું અને લઘુત્તમ શૈક્ષણિક, શિક્ષણ અને માળખાગત ધોરણોનું પાલન કરવામાં ખામીઓ શોધી કાઢી. તેમણે શૈક્ષણિક વર્ષ માટે MBBS કોર્સ ચલાવવાની પરવાનગી પણ પાછી ખેંચી લેવાનો નિર્ણય લીધો.
Honourable CM @OmarAbdullah addresses the Press regarding the protest against the admission of Muslim students in Mata Vaishnodevi Medical College. pic.twitter.com/V6QtZVk524— JKNC (@JKNC_) January 6, 2026
NMC અનુસાર, વિદ્યાર્થીઓના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ વહીવટીતંત્રને શૈક્ષણિક વર્ષ 2025-26 દરમિયાન જમ્મુ અને કાશ્મીરની અન્ય મેડિકલ કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય કરતા વધારે બેઠકો પર સ્થાનાંતરિત કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે, જેથી તેમના અભ્યાસ પર અસર ન પડે અને તેમનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત રહે. બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે જમ્મુ અને કાશ્મીરની અન્ય મેડિકલ કોલેજોમાં પહેલાથી જ પ્રવેશ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને સ્થાનાંતરિત કરવાનો નિર્ણય તેમના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે લેવામાં આવ્યો છે.
બીજી તરફ, મેડિકલ કોલેજનો વિરોધ કરી રહેલા જૂથ, શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી સંઘર્ષ સમિતિએ રાષ્ટ્રીય તબીબી આયોગના નિર્ણયને તેના સંઘર્ષની જીત ગણાવી છે. ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરતા, સંઘર્ષ સમિતિના પ્રમુખ કર્નલ (નિવૃત્ત) સુખબીર સિંહ માનકોટિયાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ આ નિર્ણય માટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંહાના આભારી છે, જેમણે તેમના મતે, જનતાની માંગણીઓ પૂર્ણ કરી.
તેમણે કહ્યું કે સંઘર્ષ સમિતિએ શરૂઆતથી જ મેડિકલ કોલેજની સ્થાપના, સંચાલન અને પ્રવેશ પ્રક્રિયા અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા, અને હવે રાષ્ટ્રીય તબીબી આયોગના નિર્ણયથી તેમની ચિંતાઓ સાચી પડી છે. એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે SMVD સંસ્થામાં ચાલી રહેલા વિવાદના મૂળ પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં છે.
સંસ્થાને 2025-26 શૈક્ષણિક વર્ષ માટે 50 MBBS બેઠકો ફાળવવામાં આવી હતી, જેમાં પ્રવેશ NEET દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, પ્રથમ બેચમાં, આ 50 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 42 વિદ્યાર્થીઓ મુસ્લિમ હતા. આનાથી જમ્મુના અનેક હિન્દુ સંગઠનો અને રાજકીય વર્તુળો દ્વારા જોરદાર વિરોધ કરવામાં આવ્યો, જેમણે પસંદગી પ્રક્રિયા પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને તેને "કોમી" ગણાવી, જોકે સરકાર અને વહીવટીતંત્ર વારંવાર કહે છે કે પ્રવેશ ફક્ત યોગ્યતા પર આધારિત છે.
જમ્મુમાં લગભગ 60 સંગઠનોએ શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી સંઘર્ષ સમિતિની રચના કરી હતી, જે મેડિકલ કોલેજનો સતત વિરોધ કરી રહી છે. સંઘર્ષ સમિતિએ માત્ર પ્રવેશ પ્રક્રિયા પર સવાલ ઉઠાવ્યા જ નહીં પરંતુ તેને બંધ કરવાની પણ માંગ કરી હતી. તાજેતરમાં, સમિતિએ જમ્મુમાં સિવિલ સચિવાલયની બહાર પણ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેનાથી પરિસ્થિતિ વધુ વણસી હતી. આ વિવાદ પર કડક પ્રતિક્રિયા આપતા, મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે પ્રવેશ પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે મેરિટ આધારિત હતી અને સમગ્ર મુદ્દાનું બિનજરૂરી રીતે રાજકીયકરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
રાષ્ટ્રીય તબીબી આયોગની જાહેરાત પહેલાં, જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ કહ્યું હતું કે, "ભારત સરકારે આ મેડિકલ કોલેજ બંધ કરવી જોઈએ અને આ વિદ્યાર્થીઓને જમ્મુ અને કાશ્મીરની અન્ય સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં સમાવિષ્ટ કરવા જોઈએ, કારણ કે તેઓ ભયના વાતાવરણમાં અભ્યાસ કરી શકતા નથી."
જો હું માતાપિતા હોત, તો મને મારા બાળકોને ત્યાં અભ્યાસ માટે મોકલવાની ચિંતા હોત. આ વિદ્યાર્થીઓએ મેરિટના આધારે બેઠકો મેળવી હતી, પરંતુ ત્યાં ચાલી રહેલ રાજકારણ તેમના શિક્ષણ માટે અનુકૂળ નથી. આ નિવેદનના થોડા કલાકોમાં, રાષ્ટ્રીય તબીબી આયોગે સંસ્થાને બંધ કરવાનો અને તેની માન્યતા રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
બધા વિદ્યાર્થીઓને બીજી સંસ્થામાં ટ્રાન્સફર કરાશે
મેડિકલ એસેસમેન્ટ અને રેટિંગ બોર્ડે મંગળવારે એક આદેશ જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે, શૈક્ષણિક વર્ષ 2025-26 માટે કાઉન્સેલિંગ દરમિયાન કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવનારા તમામ વિદ્યાર્થીઓને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ વહીવટના સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જમ્મુ અને કાશ્મીરની અન્ય તબીબી સંસ્થામાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે પ્રવેશ પાછા ખેંચવાના નિર્ણયને કારણે કોઈપણ પ્રવેશ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓ તેમની MBBS બેઠકો ગુમાવશે નહીં. તેના બદલે, તેમને તેમની નિયમિત માન્ય બેઠકો ઉપરાંત, જમ્મુ અને કાશ્મીરની અન્ય માન્ય મેડિકલ કોલેજોમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.