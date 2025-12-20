ETV Bharat / bharat

નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ: ED એ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી, સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે

ED એ સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ પર નોંધ લેવાના દિલ્હી હાઈકોર્ટના ઇનકારને પડકાર્યો છે.

(ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 10:04 AM IST

નવી દિલ્હી: નેશનલ હેરાલ્ડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ ED દ્વારા દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટ પર નોંધ લેવાનો ઇનકાર કરતા ટ્રાયલ કોર્ટના આદેશને ED એ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો છે. ED એ રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટના 16 ડિસેમ્બરના આદેશને હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો છે.

16 ડિસેમ્બરના રોજ, રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ ED ની ચાર્જશીટ પર નોંધ લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે કહ્યું હતું કે ED ની ચાર્જશીટ પર નોંધ ખાનગી ફરિયાદ પર આધારિત ન હોઈ શકે.

ટ્રાયલ કોર્ટની સુનાવણી દરમિયાન, ED એ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીને દાન આપનારા લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. ED એ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દાન આપનારા કેટલાક લોકોને ટિકિટ આપવામાં આવી હતી. દરમિયાન, ASG SV રાજુએ ગાંધી પરિવારના દલીલનો વિરોધ કર્યો કે તેમનો એસોસિએટેડ જર્નલ્સ લિમિટેડ (AJL) પર કોઈ નિયંત્રણ નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે AJL મૂળરૂપે નેશનલ હેરાલ્ડના પ્રકાશક હતા.

આ કેસમાં રાહુલ ગાંધીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ આર.એસ. ચીમાએ દલીલ કરી હતી કે કોંગ્રેસ AJL ને વેચવાનો પ્રયાસ કરતી નહોતી, પરંતુ સંગઠનને બચાવવા માંગતી હતી કારણ કે તે સ્વતંત્રતા ચળવળનો ભાગ હતી. ચીમાએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ED AJL ના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનનું નિર્માણ કેમ નથી કરી રહ્યું. AJL ની સ્થાપના 1937 માં જવાહરલાલ નેહરુ, જેબી કૃપાલાણી, રફી અહેમદ કિદવાઈ અને અન્ય કોંગ્રેસ નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ચીમાએ દલીલ કરી હતી કે AJL ના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેની બધી નીતિઓ કોંગ્રેસની હશે.

સોનિયા ગાંધીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ દલીલ કરી હતી કે ED એ એક આશ્ચર્યજનક અને અણધાર્યો કેસ બનાવ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ED એ એક એવો કેસ બનાવ્યો છે જે વધુ આશ્ચર્યજનક છે. આ મિલકતનો કોઈ ઉલ્લેખ કર્યા વિના મની લોન્ડરિંગનો કેસ છે. સિંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે યંગ ઇન્ડિયન એ એસોસિએટેડ જનરલ લિમિટેડને તેના દેવામાંથી મુક્ત કરવા માટે સમગ્ર કામગીરી શરૂ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દરેક કંપની દેવામાંથી મુક્ત થવા માટે કાનૂની પગલાં લે છે. સિંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે ED એ વર્ષો સુધી કંઈ કર્યું નહીં અને ખાનગી ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી શરૂ કરી.

2 મેના રોજ, કોર્ટે આ કેસમાં સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સહિત સાત આરોપીઓને નોટિસ ફટકારી હતી. ED એ 15 એપ્રિલના રોજ કોર્ટમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તેની ચાર્જશીટમાં, ED એ સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, સેમ પિત્રોડા, સુમન દુબે અને અન્ય સહિત અનેક વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતાઓને આરોપી તરીકે નામ આપ્યા છે. ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 44 અને 45 હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.

