નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ: સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ EDની ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન આપવાનો આદેશ કોર્ટે અનામત રાખ્યો

સ્પેશિયલ જજ વિશાલ ગોગણેએ નેશનલ હેરાલ્ડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આગામી સુનાવણી 29 નવેમ્બરે કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી
સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 7, 2025 at 9:47 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે નેશનલ હેરાલ્ડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ ED દ્વારા દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન લેવાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો છે. સ્પેશિયલ જજ વિશાલ ગોગણેએ હવે 29 નવેમ્બરે ચુકાદો આપવાનો આદેશ આપ્યો છે.

શુક્રવારે, ED નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ASG SV રાજુએ કોર્ટ દ્વારા પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નોના સ્પષ્ટતા પ્રદાન કરી. સુનાવણી દરમિયાન, ED નું પ્રતિનિધિત્વ એસવી રાજુ, ઝોહેબ હુસૈન, સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર એનકે માટા, ED ના એડિશનલ ડિરેક્ટર દિનેશ પરુચારી, ED ના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર નવીન રાણા અને ED ના આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર શિવ કુમાર ગુપ્તાએ કર્યું હતું.

કોર્ટે 4 જુલાઈ, 2014 ના રોજ સુબ્રમણ્યમ સ્વામી દ્વારા ED માં દાખલ કરાયેલી ફરિયાદની નકલ અને 30 જૂન, 2021 ના ​​રોજના દસ્તાવેજ વિશે પૂછપરછ કરી. ત્યારબાદ, ED નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ASG SV રાજુએ જણાવ્યું કે તેઓ બંને દસ્તાવેજો કોર્ટમાં રજૂ કરશે. ત્યારબાદ કોર્ટે સુનાવણી 6 સપ્ટેમ્બર સુધી મુલતવી રાખી. અગાઉ, 18 ઓગસ્ટના રોજ, કોર્ટે ED ના સહાયક નિયામક શિવકુમાર ગુપ્તાની હાજરીમાં દસ્તાવેજોની તપાસ કરી.

7 ઓગસ્ટના રોજ, કોર્ટે તપાસ અધિકારીને પૂછ્યું કે આ કેસમાં સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીની શું સંડોવણી છે. અગાઉ, કોર્ટે 14 જુલાઈના રોજ પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. સુનાવણી દરમિયાન, ED એ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીને દાન આપનારા લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. કેટલાક દાતાઓને ટિકિટ પણ આપવામાં આવી હતી. રાજુએ ગાંધી પરિવારની દલીલને પડકારી હતી કે તેમનો એસોસિએટેડ જર્નલ્સ લિમિટેડ (AJL) પર કોઈ નિયંત્રણ નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે AJL મૂળ નેશનલ હેરાલ્ડનો પ્રકાશક હતો.

5 જુલાઈના રોજ, વરિષ્ઠ વકીલ આર.એસ. લોકસભામાં કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ચીમાએ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસે AJL વેચવાનો પ્રયાસ કર્યો ન હતો, પરંતુ તેને સાચવવા માંગતો હતો કારણ કે તે સ્વતંત્રતા ચળવળનો ભાગ હતો. ચીમાએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ED AJLના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનને કેમ રોકી રહી છે. AJLની સ્થાપના જવાહરલાલ નેહરુ, જે.બી. કૃપાલાણી, રફી અહેમદ કિડવાઈ અને અન્ય કોંગ્રેસ નેતાઓ દ્વારા 1937માં કરવામાં આવી હતી. ચીમાએ જણાવ્યું હતું કે AJLના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેની બધી નીતિઓ કોંગ્રેસની હશે.

નોંધનીય છે કે 4 જુલાઈના રોજ, કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે EDએ એક આશ્ચર્યજનક અને અણધાર્યો કેસ બનાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે EDએ એક એવો કેસ બનાવ્યો છે જે વધુ આશ્ચર્યજનક હતો. આ એક મની લોન્ડરિંગ કેસ હતો જેમાં સંપત્તિનો કોઈ ઉલ્લેખ નહોતો. સિંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે યંગ ઈન્ડિયનએ એસોસિએટેડ જનરલ લિમિટેડને દેવામાંથી મુક્ત કરવા માટે આ બધી કાર્યવાહી કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે દરેક કંપની પોતાને દેવામાંથી મુક્ત કરવા માટે કાનૂની પગલાં લે છે. કંપનીઓ પોતાને દેવામાંથી મુક્ત કરવા માટે તેમની સંપત્તિ અન્ય કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે યંગ ઇન્ડિયન નફાકારક કંપની નથી. સિંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે ED એ વર્ષો સુધી કંઈ કર્યું નથી અને ખાનગી ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

ED એ દલીલો પૂર્ણ કરી: ED એ 3 જુલાઈના રોજ તેની દલીલો પૂર્ણ કરી. ED નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ASG SV રાજુએ જણાવ્યું હતું કે યંગ ઇન્ડિયન ₹2,000 કરોડની ગુનાહિત આવક મેળવવા માટેનું એક સાધન હતું અને આ મની લોન્ડરિંગનો ક્લાસિક કેસ હતો. ED એ જણાવ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધી અને સોનિયા ગાંધી કોંગ્રેસ પાર્ટીને નિયંત્રિત કરે છે અને તેમનો ઉદ્દેશ્ય ₹92 કરોડ નહીં, પરંતુ ₹2,000 કરોડ મેળવવાનો હતો. ED એ જણાવ્યું હતું કે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીએ ₹2,000 કરોડની સંપત્તિ માટે માત્ર ₹50 લાખ ચૂકવ્યા હતા. ED એ જણાવ્યું હતું કે એસોસિએટેડ જનરલ્સ લિમિટેડની માલિકી સંભાળ્યા પછી, ગાંધી પરિવાર દ્વારા નિયંત્રિત યંગ ઇન્ડિયન લિમિટેડે જાહેરાત કરી હતી કે તે હવે નેશનલ હેરાલ્ડ અખબાર પ્રકાશિત કરશે નહીં.

કોર્ટે 2 મેના રોજ નોટિસ જારી કરી: 2 મેના રોજ, કોર્ટે આ કેસમાં સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સહિત સાત આરોપીઓને નોટિસ જારી કરી. ઇડીએ 15 એપ્રિલના રોજ કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. ઇડીએ આ કેસમાં કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધી, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને સેમ પિત્રોડાને આરોપી તરીકે નામ આપ્યા છે. ઇડીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 44 અને 45 હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરી છે.

