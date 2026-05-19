National Defence Academy: NDA શું છે? તેમાં જોડાવવા માટેની પાત્રતા, ઉંમર, પસંદગી પ્રક્રિયા અને પગારની સંપૂર્ણ માહિતી
ધોરણ 12 પાસ કર્યા પછી આર્મી, નેવી કે એરફોર્સમાં સીધા અધિકારી બનવા માટે નેશનલ ડિફેન્સ એકેડેમી (NDA) પરીક્ષા આપવી જરૂરી, જાણો અરજી કરવાની રીત.
Published : May 19, 2026 at 7:44 PM IST
હૈદરાબાદ: રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ અકાદમી (National Defence Academy – NDA) એ ભારતની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સંરક્ષણ શૈક્ષણિક સંસ્થા છે. અહીંથી તાલીમ લઈને યુવાનો ભારતીય સેના, નૌકાદળ અને વાયુસેનામાં અધિકારી બને છે. NDA પરીક્ષા UPSC દ્વારા વર્ષમાં બે વાર (એપ્રિલ અને સપ્ટેમ્બરમાં) લેવામાં આવે છે. આ પરીક્ષા પાસ કરનારા ઉમેદવારોને ખડકવાસલા (મહારાષ્ટ્ર) સ્થિત NDA ખાતે ત્રણ વર્ષની તાલીમ મળે છે. ત્યારબાદ તેઓ સંબંધિત સેના અકાદમીમાં એક વર્ષની વધુ તાલીમ લઈને ભારતીય સેનામાં ભરતી કરવામાં આવે છે.
NDA પરીક્ષા માટે પાત્રતા શું છે?
NDA પરીક્ષા આપવા માટે નીચેની પાત્રતા શરતો પૂરી કરવી જરૂરી છે:
રાષ્ટ્રીયતા: ઉમેદવાર ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ. નેપાળ, ભૂતાન, તિબેટના શરણાર્થીઓ કે ભારતમાં સ્થાયી થયેલા વિદેશી મૂળના લોકો પણ આવશ્યક શરતો સાથે અરજી કરી શકે છે.
શૈક્ષણિક લાયકાત: સેના, નૌકાદળ અને વાયુસેના માટે ઉમેદવારે 12મી ધોરણ (અથવા સમકક્ષ) પાસ કર્યું હોવું જોઈએ. વાયુસેના માટે ભૌતિકશાસ્ત્ર અને ગણિતનો વિષય 12માં હોવો જરૂરી છે. જો ઉમેદવાર પરીક્ષા લખતા સમયે 12મીમાં અભ્યાસ કરતો હોય તો તે પણ અરજી કરી શકે છે, પરંતુ SSB ઇન્ટરવ્યૂ સમયે પાસ થયેલું પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે.
NDA પરીક્ષા માટે ઉંમર મર્યાદા શું છે?
NDA પરીક્ષા માટે ઉંમરની મર્યાદા 16.5 થી 19.5 વર્ષ છે. એટલે કે, પરીક્ષાની અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારની ઉંમર 16 વર્ષ 6 મહિનાથી ઓછી ન હોવી જોઈએ અને 19 વર્ષ 6 મહિનાથી વધુ ન હોવી જોઈએ. ઉંમરની ગણતરી અરજી કરવાના મહિનાના પ્રથમ દિવસથી કરવામાં આવે છે. જેમ કે, એપ્રિલ 2026ની પરીક્ષા માટે 1 જાન્યુઆરી 2026ની સ્થિતિએ ઉંમરની ગણતરી થાય છે.
NDA પસંદગી પ્રક્રિયા – કેવી રીતે થાય છે?
NDA માં પસંદગી માટે ત્રણ તબક્કાની પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવે છે:
તબક્કો 1: લેખિત પરીક્ષા (Written Exam)
UPSC દ્વારા આ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. તેમાં બે પેપર હોય છે:
પેપર 1 – ગણિત: 300 ગુણ, 2.5 કલાક
પેપર 2 – સામાન્ય જ્ઞાન (GAT): 600 ગુણ, 2.5 કલાક (અંગ્રેજી અને સામાન્ય જ્ઞાન સહિત)
કુલ 900 ગુણની લેખિત પરીક્ષામાં નકારાત્મક ગુણાંકની વ્યવસ્થા છે (ખોટા જવાબ માટે 1/3 ગુણ કાપવામાં આવે છે).
તબક્કો 2: SSB ઇન્ટરવ્યૂ (Service Selection Board)
લેખિત પરીક્ષા પાસ કરનારા ઉમેદવારોને SSB ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવે છે. આ ઇન્ટરવ્યૂ લગભગ 5 દિવસ ચાલે છે. તેમાં મનોવૈજ્ઞાનિક કસોટીઓ, જૂથ ચર્ચા, પ્રશ્નોત્તરી અને શારીરિક ક્ષમતાની કસોટીનો સમાવેશ થાય છે. SSBમાં 900 ગુણ (સાઇકોલોજીકલ ટેસ્ટ – 200, GTO – 400, પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ – 200, અને કોન્ફરન્સ – 100) હોય છે. પસંદગી લેખિત + SSBના કુલ ગુણના આધારે થાય છે.
તબક્કો 3: તબીબી પરીક્ષા (Medical Examination)
SSB ઇન્ટરવ્યૂ પછી ઉમેદવારને સંપૂર્ણ તબીબી તપાસ કરવામાં આવે છે. શારીરિક રીતે સ્વસ્થ અને ફિટ ઉમેદવારોને જ અંતિમ પસંદગી મળે છે.
NDA પરીક્ષાનો સિલેબસ શું છે?
NDA લેખિત પરીક્ષાનો સિલેબસ સામાન્યતઃ 11મી અને 12મી ધોરણના અભ્યાસક્રમ પર આધારિત છે.
પેપર 1 – ગણિત (300 ગુણ):
બીજગણિત, ત્રિકોણમિતિ, વિશ્લેષણાત્મક ભૂમિતિ, વ્યુત્પન્ન, સમાકલન, સંભાવના, સાંખ્યિકી, વેક્ટર, સંખ્યા સિદ્ધાંત વગેરે.
પેપર 2 – સામાન્ય જ્ઞાન (GAT – 600 ગુણ):
ભાગ A – અંગ્રેજી: 200 ગુણ – વ્યાકરણ, શબ્દભંડોળ, સમજણ, વાક્ય સુધારણા વગેરે.
ભાગ B – સામાન્ય જ્ઞાન: 400 ગુણ – ઇતિહાસ, ભૂગોળ, ભારતની રાજ્યવ્યવસ્થા, અર્થશાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન, વર્તમાન બાબતો, સંરક્ષણ, સંસ્કૃતિ, ખેલકૂદ, ડિફેન્સ સામાન્ય જ્ઞાન વગેરે.
શું છોકરીઓ NDAમાં જોડાઈ શકે છે?
હા, પરંતુ માત્ર ચોક્કસ શરતો સાથે. ભારત સરકારે 2021માં NDA ખાતે છોકરીઓને પ્રવેશ આપવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો હતો. જોકે, આ પ્રવેશ ફક્ત સેના અને નૌકાદળની શાખાઓ માટે જ છે. વાયુસેનામાં હજુ સુધી NDA દ્વારા છોકરીઓને ભરતી કરવામાં આવતી નથી. 2026ની સ્થિતિએ, છોકરીઓ ફક્ત આર્મી અને નેવી માટે NDA પરીક્ષા આપી શકે છે. ઉંમર, શૈક્ષણિક લાયકાત અને પ્રક્રિયા સમાન છે. આ નિર્ણયથી ભારતીય સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં લિંગ સમાનતાને મજબૂતી મળી છે.
NDA પરીક્ષા માટે કોચિંગ જરૂરી છે?
કોચિંગ ફરજિયાત નથી. ઘણા ઉમેદવારો સ્વ-અભ્યાસ દ્વારા પણ NDA પાસ કરે છે. જો કે, પરીક્ષાના સિલેબસની વ્યાપકતા અને SSB ઇન્ટરવ્યૂની જટિલતાને કારણે ઘણા ઉમેદવારો કોચિંગ લેવાનું પસંદ કરે છે. ખાસ કરીને ગણિત અને સામાન્ય જ્ઞાનના ભાગ માટે માર્ગદર્શન ઉપયોગી થઈ શકે છે. SSB ઇન્ટરવ્યૂની તૈયારી માટે કોચિંગ સંસ્થાઓમાં મોક ટેસ્ટ અને મનોવૈજ્ઞાનિક તાલીમ મળતી હોય છે. પરંતુ ડિસિપ્લીન અને સતત અભ્યાસથી કોચિંગ વિના પણ સફળ થઈ શકાય છે.
NDA અધિકારીનો પગાર કેટલો હોય છે?
NDAમાંથી તાલીમ લઈને નિમણૂક પામનારા અધિકારીને ભારતીય સેનાના નિયમો મુજબ પગાર અને ભથ્થાં મળે છે. 7મા પગાર પંચના દરે, નવા કમિશન પામેલા લેફ્ટનન્ટ (સેના) / સબ-લેફ્ટનન્ટ (નૌકાદળ) / ફ્લાઇંગ ઓફિસર (વાયુસેના)ને માસિક લગભગ ₹ 56,100 થી ₹ 67,000 મળે છે (પાયાનો પગાર + ગ્રેડ પે + મહાગાંઠ ભથ્થું). સાથે જ ડીએ (મોંઘવારી ભથ્થું), હાઉસિંગ ભથ્થું, ટ્રાન્સપોર્ટ ભથ્થું, યુનિફોર્મ ભથ્થું, ફીલ્ડ એલાઉન્સ વગેરે મળે છે. કુલ હાથમાં આવતા પગારમાં ઘણા ભથ્થાં ઉમેરાય છે. સમય જતાં પ્રમોશન સાથે પગાર નોંધપાત્ર રીતે વધે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કેપ્ટન (3 વર્ષ સેવા પછી)ને લગભગ ₹ 90,000-1,10,000, મેજરને ₹ 1,40,000-1,60,000, અને કર્નલને ₹ 2,00,000થી વધુ મળે છે. પેન્શન અને અન્ય સુવિધાઓ પણ ઉત્તમ છે.
NDA માટે શારીરિક લાયકાત શું છે?
NDAમાં પસંદગી માટે ઉમેદવાર શારીરિક રીતે તંદુરસ્ત હોવો જોઈએ. મુખ્ય શારીરિક આવશ્યકતાઓ આ પ્રમાણે છે:
ઊંચાઈ: ઓછામાં ઓછી 157.5 સે.મી. (વાયુસેના માટે 162.5 સે.મી). ગોરખા અથવા પહાડી વિસ્તારોના ઉમેદવારો માટે 152.4 સે.મી.ની છૂટ છે.
વજન: ઊંચાઈ અને ઉંમરના પ્રમાણમાં સામાન્ય વજન.
છાતી: ઓછામાં ઓછો 5 સે.મી. નો વિસ્તાર (શ્વાસ લેતા અને છોડતા).
દૃષ્ટિ: દૂરની દૃષ્ટિ સારી હોવી જોઈએ. સ્નાયુઓની ખામી, રંગ અંધત્વ, સ્ટ્રેબિસમસ, ચશ્માની મજબૂત ડિગ્રી ખામી માનવામાં આવે છે. સામાન્યતઃ વાયુસેના માટે ખૂબ સારી આંખો જરૂરી છે.
દાંત: ઓછામાં ઓછા 14 દાંત (ઉપલા 6, નીચલા 8) અને કોઈ ક્ષય, ખામી ન હોવી જોઈએ.
અન્ય: કાન, નાક, ગળાની કોઈ સમસ્યા ન હોવી જોઈએ, કોઈ પણ પ્રકારની ત્વચા રોગ, વેરિકોઝ વીન્સ, અતિશય ડિફોર્મિટી, લિમ્ફ ગાંઠો, હૃદય અથવા ફેફસાના રોગો ન હોવા જોઈએ.
તબીબી તપાસમાં ઉમેદવારની એકંદર શારીરિક સ્થિતિની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. જો કોઈ સમસ્યા હોય તો ઉમેદવારને અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવે છે.
શું કોઈ ઉમેદવાર આર્મી અને એરફોર્સ બંને માટે અરજી કરી શકે છે?
હા, એક જ NDA પરીક્ષાની અરજીમાં ઉમેદવાર આર્મી, નેવી અને એરફોર્સમાંથી એક કરતાં વધુ સેવાઓ માટે પસંદગી માંગી શકે છે. પરંતુ અંતિમ પસંદગી SSB ઇન્ટરવ્યૂ અને શારીરિક યોગ્યતાના આધારે તેમની પસંદગી અને રેન્કિંગ પ્રમાણે થાય છે. સામાન્યતઃ ઉમેદવારને એક ફોર્મમાં ત્રણેય સેવાઓ (આર્મી, નેવી, એરફોર્સ) માટે પ્રાધાન્ય ક્રમ આપવાની સુવિધા હોય છે. જો કે, દરેક સેવાની શારીરિક અને શૈક્ષણિક આવશ્યકતાઓ અલગ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, વાયુસેના માટે ગણિત અને ભૌતિકશાસ્ત્ર 12માં હોવા જરૂરી છે, જ્યારે આર્મી માટે કોઈ ચોક્કસ વિષય બંધનકર્તા નથી. આ ઉપરાંત, આંખોની યોગ્યતા પણ વાયુસેના માટે કડક છે. ઘણા ઉમેદવાર ફક્ત આર્મી માટે જ અરજી કરે છે જેથી પસંદગીની શક્યતા વધે.
NDA પરીક્ષા ક્યારે અને કેવી રીતે યોજાય છે?
NDA પરીક્ષા વર્ષમાં બે વાર યોજાય છે – સામાન્યતઃ એપ્રિલ અને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં. UPSC દ્વારા અધિકૃત સૂચના (Notification) પરીક્ષાના લગભગ 3-4 મહિના પહેલા બહાર પાડવામાં આવે છે. અરજી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઓનલાઇન (upsc.gov.in) પર થાય છે. લેખિત પરીક્ષા દેશભરના વિવિધ શહેરોમાં કંપ્યુટર આધારિત (CBT) અથવા પરંપરાગત પેન-પેપર મોડમાં થાય છે.
NDA પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરવી?
- સિલેબસનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ: ગણિત અને સામાન્ય જ્ઞાનના સિલેબસને સારી રીતે સમજો.
- પાછલા વર્ષોના પ્રશ્નપત્રો ઉકેલો: પરીક્ષાની પદ્ધતિ અને પ્રશ્નોની શૈલી સમજવા માટે.
- સમય વ્યવસ્થાપન: લેખિત પરીક્ષા માટે ઝડપ અને ચોકસાઈ માટે મોક ટેસ્ટ લો.
- SSB તૈયારી: જૂથ ચર્ચા, પ્રેસન્ટેશન, મનોવૈજ્ઞાનિક કસોટીઓની પ્રેક્ટિસ કરો.
- શારીરિક ફિટનેસ: દોડ, પુશ-અપ્સ, સિટ-અપ્સ અને સંતુલન કસરતો નિયમિત કરો.
NDA એ દેશ માટે સેવા કરવા અને સન્માનજનક કારકિર્દી બનાવવાનો એક શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. યોગ્ય પાત્રતા, ઉંમર, શારીરિક તંદુરસ્તી અને મહેનત કરનાર દરેક યુવાન આ અકાદમીમાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે. વર્તમાન સમયમાં સરકાર દ્વારા લિંગ સમાનતાના ઉપાયો પણ લેવામાં આવ્યા છે. જો તમે નિશ્ચય, અભ્યાસ અને સમર્પણ સાથે તૈયારી કરશો, તો NDA તમારા સપનાનું સ્વરૂપ બની શકે છે.
ડિસક્લેમર: આ માહિતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, કોચિંગ ક્લાસની વેબસાઈટ, વિકિપિડીયા જેવા પ્લેટફોર્મ પરથી એકત્રિત કવામાં આવી છે આ માહિતીમાં ભૂલ-ચૂક હોઈ શકે છે NDA (National Defence Academy ) ની વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ https://upsc.gov.in/ ની મુલાકાત લો.
