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સરકારી સ્કૂલની હૉસ્ટેલમાં રહેતી 9મા ધોરણની છોકરી માતા બની! સગીર સંબંધીની ધરપકડ

પોલીસ અનુસાર, છોકરી જ્યારે ઉનાળુ વેકેશનમાં પોતાના ગામ ગઈ હતી ત્યાં તેના એક સંબંધી સગીરે જાતિય દુષ્કર્મ આચર્યું હતું

પોલીસ અનુસાર, છોકરી જ્યારે ઉનાળુ વેકેશનમાં પોતાના ગામ ગઈ હતી ત્યાં તેના એક સંબંધી સગીરે જાતિય દુષ્કર્મ આચર્યું હતું
પોલીસ અનુસાર, છોકરી જ્યારે ઉનાળુ વેકેશનમાં પોતાના ગામ ગઈ હતી ત્યાં તેના એક સંબંધી સગીરે જાતિય દુષ્કર્મ આચર્યું હતું (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 10:44 PM IST

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નાશિક: મહારાષ્ટ્રના નાશિક જિલ્લામાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે જ્યાં સરકારી આદિવાસી આવાસીય આશ્રમ શાળામાં ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરતી એક સગીર છોકરીએ બાળકને જન્મ આપ્યો છે. કવલણ પોલીસ સ્ટેશનમાં પોક્સો એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને આ કેસમાં શંકાસ્પદ સગીર છોકરાની અટકાયત કરી અને તેને કિશોર નિરીક્ષણ ગૃહમાં મોકલી દીધો. કલવણ પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, છોકરી ઉનાળુ વેકેશન દરમિયાન તેના ગામ ગઈ હતી, ત્યાં, એક સગીર છોકરાએ, જે તેનો સંબંધી છે, તેણે તેના પર જાતીય દુષ્કર્મ કર્યું હતું. ત્યારબાદ તે ગર્ભવતી થઈ અને તાજેતરમાં જ તેણે એક બાળકને જન્મ આપ્યો. આ મામલો પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ પોલીસ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આરોપી સગીર હોવાથી તેને કિશોર નિરીક્ષણ ગૃહમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો છે.

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના અધિક કમિશનર દિનકર પાવરાએ જણાવ્યું હતું કે, વિભાગ સમગ્ર બાબતની સંપૂર્ણ તપાસ કરશે. તપાસ રિપોર્ટના આધારે જરૂરી કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

કમિશનર પાવરાએ આ ઘટના અંગે જણાવ્યું હતું કે, "છોકરી આશ્રમ શાળામાં વિદ્યાર્થીની હતી. ઉનાળાની રજાઓ દરમિયાન તે તેના ગામ ગઈ હતી ત્યારે આ ઘટના બની હતી. પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપી સામે POCSO એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, અને તેને કિશોર નિરીક્ષણ ગૃહમાં મોકલવામાં આવ્યો છે. આ મામલાની વિભાગીય તપાસ પણ ચાલી રહી છે."

'આશ્રમશાળા' વિદ્યાર્થીનીના પ્રેગ્નેન્ટ હોવાની વાત કેમ જાણી ન શકી

રાજ્ય સરકાર આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ પાછળ વાર્ષિક કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરે છે. વધુમાં, આવાસીય આદિવાસી આશ્રમશાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે નિયમિત આરોગ્ય તપાસ કરવામાં આવે છે. આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે: નિયમિત તપાસ કરતી તબીબી ટીમ કે આશ્રમશાળા વહીવટીતંત્રે ઘણા મહિનાઓથી ગર્ભવતી વિદ્યાર્થીનીમાં શારીરિક ફેરફારો કેવી રીતે ધ્યાનમાં લીધા?

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર આવાસીય આશ્રમશાળાઓમાં આરોગ્ય તપાસ અને વિદ્યાર્થીની સલામતીના યોગ્ય અમલીકરણ અંગેના મુદ્દાઓ સામે લાવ્યા છે. આશ્રમની બેદરકારી સામે લોકોમાં રોષ છે.

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MINOR STUDENT BECOMES MOTHER

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