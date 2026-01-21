ETV Bharat / bharat

'અંતરિક્ષ તમને પોતાની જાતને સમજતા શીખવે છે...', સુનિતા વિલિયમ્સે વિદ્યાર્થીઓને આપ્યો જીવન અને જ્ઞાનનો સંદેશ

ભારતીય મૂળની અવકાશયાત્રી સુનિતા વિલિયમ્સે 27 વર્ષની સેવા બાદ નાસાને અલવિદા કહી દીધું છે.

IIT દિલ્હીમાં સુનિતા વિલિયમ્સ
IIT દિલ્હીમાં સુનિતા વિલિયમ્સ (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 10:33 PM IST

નવી દિલ્હી: ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી દિલ્હી (IIT દિલ્હી) ખાતે અવકાશ વિજ્ઞાન અને પ્રેરણાનો એક અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો. પોતાના અનુભવો શેર કરતાં, નિવૃત્ત નાસા અવકાશયાત્રી અને નિવૃત્ત યુએસ નેવી કેપ્ટન સુનિતા એલ. વિલિયમ્સે ડોગરા હોલમાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રભાવિત કર્યા કે અવકાશ ફક્ત તારાઓ અને ગ્રહો વિશે નથી, પરંતુ પોતાને જાણવાની તકો પણ પ્રદાન કરે છે. તેમણે વિદ્યાર્થીઓ સાથે અવકાશમાં તેમના સમયનો એક વિડિઓ શેર કર્યો.

"ધ મેકિંગ ઓફ એન એસ્ટ્રોનોટ: સુનિતા વિલિયમ્સ' સ્ટોરી" નામના તેમના વ્યાખ્યાનમાં, સુનિતા વિલિયમ્સે જણાવ્યું કે, આજનો સમય માનવ અવકાશ સંશોધન માટે એક અનોખો સમય છે. તેમણે સમજાવ્યું કે, દરેક અવકાશ મિશનમાં ઉતાર-ચઢાવ હોય છે, પરંતુ દરેક અનુભવ આપણને આગળના પડકારો માટે વધુ સારી રીતે તૈયાર કરે છે. તેમની તાજેતરની અવકાશ યાત્રા (અભિયાન 71/72) ની સ્ટોરી પ્રેક્ષકોને અવકાશની દુનિયાની નજીક લાવી.

"ઉકેલ જટિલ નથી, ક્યારેક તે ખૂબ જ સરળ હોય છે": અવકાશ મિશનની જટિલતાઓ વિશે બોલતા, સુનિતા એલ. વિલિયમ્સે નોંધ્યું કે, અસંખ્ય સિસ્ટમો અને બેકઅપ હોવા છતાં, સમસ્યાનો ઉકેલ ઘણીવાર એકદમ સરળ હોય છે. ફક્ત વસ્તુઓનું કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ અને સમજણ કરવાની જરૂર છે. આ શિક્ષણ ફક્ત અવકાશમાં જ નહીં પણ જીવનમાં પણ ઉપયોગી છે.

“ગુરુત્વાકર્ષણ દૂર થતા જ જીવન પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાય છે”: શૂન્ય ગુરુત્વાકર્ષણનું ઉદાહરણ આપતા, સુનિતા વિલિયમ્સે સમજાવ્યું કે, જ્યારે ગુરુત્વાકર્ષણ ન હોય, ત્યારે આપણે સમજીએ છીએ કે પદાર્થો, દવાઓ અને માનવ વર્તન કેવી રીતે બદલાય છે. આ અભ્યાસ વિજ્ઞાનને એક નવી દિશા આપે છે અને મનુષ્ય પોતાના વિશે નવી વસ્તુઓ શીખે છે.

સુનિતા વિલિયમ્સ પ્રો. વી.એન. વઝીરાનીના લેક્ચરમાં પ્રથમ વક્તા બન્યા: આ લેક્ચર પ્રો. વી.એન. વઝીરાની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લેક્ચરના ભાગ રૂપે આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સુનિતા વિલિયમ્સ પ્રથમ વક્તા હતા. આ કાર્યક્રમ પ્રો. વી.એન. વઝીરાનીની યાદમાં તેમના પુત્રો વિજય વઝીરાની અને ઉમેશ વઝીરાની દ્વારા રાખવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં ડિરેક્ટર, ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર, ડીન, ફેકલ્ટી, સંશોધકો અને IIT દિલ્હીના મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા.

“ટીમ માટે વિચારો, ત્યારે જ વાસ્તવિક સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે”: પ્રો. શિલ્પી શર્મા દ્વારા સંચાલિત ફાયરસાઇડ ચેટ દરમિયાન, સુનિતા વિલિયમ્સે તેમના બાળપણ અને વિદ્યાર્થીકાળના અનુભવો શેર કર્યા. તેણીએ કહ્યું કે, બાળપણની રમતગમત અને સ્વિમિંગમાંથી તેણીએ જે ટીમવર્કની ભાવના મેળવી હતી તેણે તેમના પછીના અવકાશ મિશનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

"અવકાશમાં ભારતીય ખોરાક શેર કરવો એ સૌથી ખાસ ક્ષણ હતી": તેમની યાદો શેર કરતા, તેમણે સમજાવ્યું કે અવકાશમાં ભારતીય ખોરાકનું પેકેટ ખોલવું અને તેને તેના સાથી અવકાશયાત્રીઓ સાથે શેર કરવું એ તેમના માટે ખૂબ જ ભાવનાત્મક અને આનંદદાયક ક્ષણ હતી. તેણીએ કહ્યું કે, પૃથ્વી પર હોય કે અવકાશમાં, ખોરાક લોકોને જોડે છે.

અવકાશમાંથી પૃથ્વી જોવાનો પોતાનો અનુભવ શેર કરતા, સુનિતા વિલિયમ્સે કહ્યું કે, ઉપરથી તેને જોવાથી એક અનોખી સમજણ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને "ઓવરવ્યુ ઇફેક્ટ" કહેવાય છે. "પછી ખ્યાલ આવે છે કે આપણે બધા એક જ ગ્રહ પર રહીએ છીએ, અને સીમાઓ અર્થહીન લાગે છે." સુનિતા વિલિયમ્સનું ભાષણ IIT દિલ્હીના વિદ્યાર્થીઓ માટે માત્ર એક વ્યાખ્યાન કરતાં વધુ બન્યું, પરંતુ જીવન, વિજ્ઞાન અને માનવ ક્ષમતાને સમજવાનો એક ગહન પાઠ બની ગયું. તેમના શબ્દોએ વિદ્યાર્થીઓને મોટા સપના જોવા અને તેને પ્રાપ્ત કરવાની હિંમત આપી.

