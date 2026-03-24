ETV Bharat / bharat

હવે વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ મહિલા આરક્ષણ અધિનિયમમાં સુધાર કરશે સરકાર!

ભાજપના સાંસદ હેમા માલિનીએ જણાવ્યું કે, મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમનો અમલ જરૂરી છે

ભાજપના સાંસદ હેમા માલિનીએ જણાવ્યું કે, મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમનો અમલ જરૂરી છે
ભાજપના સાંસદ હેમા માલિનીએ જણાવ્યું કે, મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમનો અમલ જરૂરી છે (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 9:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અનામિકા રત્ના, નવી દિલ્હી: સરકાર આ અઠવાડિયે બજેટ સત્ર દરમિયાન સંસદમાં 'નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ' (મહિલા અનામત બિલ) રજૂ કરશે નહીં. સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ હજુ સુધી આ બાબતે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું નથી. સૂત્રો સૂચવે છે કે સરકાર આગામી રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પછી સંસદમાં આ બંધારણીય સુધારો રજૂ કરવાના પક્ષમાં છે.

સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી શુક્રવારે સંસદ મુલતવી રાખવામાં આવી શકે છે; જોકે, તે મુલતવી રાખવામાં આવશે નહીં. તેના બદલે, સરકાર પ્રસ્તાવિત સુધારા બિલ પસાર કરવા માટે રાજ્ય ચૂંટણીઓ પછી બે દિવસનું ખાસ સત્ર બોલાવી શકે છે - જે હજુ પણ ચાલુ બજેટ સત્રના દાયરામાં આવે છે.

ભાજપના સાંસદ અને અભિનેત્રી હેમા માલિનીએ જણાવ્યું હતું કે આ બિલનો અમલ મહિલા સશક્તિકરણ માટે જરૂરી છે; જોકે, વિપક્ષ હંમેશા કોઈને કોઈ અવરોધ ઊભો કરવા માટે મજબૂર હોય છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે ભૂતકાળમાં કેટલાક પક્ષોએ આ બિલનો વિરોધ કર્યો હતો, પરંતુ મોટાભાગના પક્ષોના મહિલા નેતાઓએ તેને પસાર કરવામાં એકતા દર્શાવી હતી, જે વિવિધ રાજકીય પક્ષના હતા.

ભાજપના વરિષ્ઠ સાંસદ હેમા માલિનીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ કાયદો મહિલાઓના સશક્તિકરણ તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું હશે, અને સરકાર દ્વારા હાલમાં રજૂ કરવામાં આવી રહેલા સુધારાઓ 2029 ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા તેના અમલીકરણને સરળ બનાવશે. તેમણે રાજકીય પક્ષોને આ બિલને સમર્થન આપવા વિનંતી કરી, જેનાથી મહિલા સશક્તિકરણના કારણને વધુ વેગ મળશે.

TAGGED:

NARI SHAKTI VANDAN ADHINIYAM
ASSEMBLY ELECTION
HEMA MALINI
WOMENS RESERVATION BILL
WOMENS RESERVATION BILL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.