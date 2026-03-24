હવે વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ મહિલા આરક્ષણ અધિનિયમમાં સુધાર કરશે સરકાર!
ભાજપના સાંસદ હેમા માલિનીએ જણાવ્યું કે, મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમનો અમલ જરૂરી છે
Published : March 24, 2026 at 9:28 PM IST
અનામિકા રત્ના, નવી દિલ્હી: સરકાર આ અઠવાડિયે બજેટ સત્ર દરમિયાન સંસદમાં 'નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ' (મહિલા અનામત બિલ) રજૂ કરશે નહીં. સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ હજુ સુધી આ બાબતે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું નથી. સૂત્રો સૂચવે છે કે સરકાર આગામી રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પછી સંસદમાં આ બંધારણીય સુધારો રજૂ કરવાના પક્ષમાં છે.
સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી શુક્રવારે સંસદ મુલતવી રાખવામાં આવી શકે છે; જોકે, તે મુલતવી રાખવામાં આવશે નહીં. તેના બદલે, સરકાર પ્રસ્તાવિત સુધારા બિલ પસાર કરવા માટે રાજ્ય ચૂંટણીઓ પછી બે દિવસનું ખાસ સત્ર બોલાવી શકે છે - જે હજુ પણ ચાલુ બજેટ સત્રના દાયરામાં આવે છે.
ભાજપના સાંસદ અને અભિનેત્રી હેમા માલિનીએ જણાવ્યું હતું કે આ બિલનો અમલ મહિલા સશક્તિકરણ માટે જરૂરી છે; જોકે, વિપક્ષ હંમેશા કોઈને કોઈ અવરોધ ઊભો કરવા માટે મજબૂર હોય છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે ભૂતકાળમાં કેટલાક પક્ષોએ આ બિલનો વિરોધ કર્યો હતો, પરંતુ મોટાભાગના પક્ષોના મહિલા નેતાઓએ તેને પસાર કરવામાં એકતા દર્શાવી હતી, જે વિવિધ રાજકીય પક્ષના હતા.
ભાજપના વરિષ્ઠ સાંસદ હેમા માલિનીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ કાયદો મહિલાઓના સશક્તિકરણ તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું હશે, અને સરકાર દ્વારા હાલમાં રજૂ કરવામાં આવી રહેલા સુધારાઓ 2029 ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા તેના અમલીકરણને સરળ બનાવશે. તેમણે રાજકીય પક્ષોને આ બિલને સમર્થન આપવા વિનંતી કરી, જેનાથી મહિલા સશક્તિકરણના કારણને વધુ વેગ મળશે.
