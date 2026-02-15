રાજકીય સ્થિરતાથી રોકાણકારોનો ભારતમાં વિશ્વાસ વધ્યો, 38 દેશો સાથે ટ્રેડ ડિલ પર બોલ્યાં PM મોદી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક ખાસ ઈન્ટરવ્યુમાં સરકારના કાર્યો, આ વર્ષના બજેટ સહિત ઘણા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી
Published : February 15, 2026 at 7:49 PM IST
નવી દિલ્હી: PTI સાથેના એક વિશેષ ઇન્ટરવ્યુમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, તેમની સરકારે સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધતા સાથે સુધારા લાગુ કર્યા છે અને આ ફક્ત શબ્દોમાં જ નહીં પરંતુ કાર્યોમાં પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે. વડા પ્રધાન મોદીએ ટ્રેડ ડિલ અંગે કહ્યું કે, રાજકીય સ્થિરતા અને રાજકીય પૂર્વાનુમાન ક્ષમતાએ ભારતમાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ પાછો મેળવ્યો છે.
38 દેશો સાથેના FTAs અંગે વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, મજબૂત ઉત્પાદન, સર્વિસ સેક્ટર અને MSMEs ભારતને મજબૂતી સાથે વેપાર કરારો પર વાટાઘાટો કરવામાં મદદ કરે છે. અમારા FTAs (મુક્ત વેપાર કરારો) કાપડ, ચામડું, રસાયણો, હસ્તકલા, રત્નો અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં MSMEs માટે બજાર ઍક્સેસને વિસ્તૃત કરવાનો હેતુ ધરાવે છે.
તેમણે કહ્યું કે, આ વર્ષનું બજેટ ભારતની વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવાની ઇચ્છાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. વડા પ્રધાને કહ્યું, બજેટ મજબૂરીમાંથી જન્મેલી 'હવે નહીં તો ક્યારેય નહીં' તક નથી, પરંતુ તૈયારી અને પ્રેરણાથી જન્મેલી 'આપણે તૈયાર છીએ' ક્ષણ છે."
સંરક્ષણ બજેટમાં વધારાનો ઉલ્લેખ કરતા, વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે વર્તમાન પરિસ્થિતિઓ અનુસાર સંરક્ષણ ક્ષેત્રને આધુનિક બનાવવાની જવાબદારી સરકારની છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરકાર દેશના સંરક્ષણ દળોને ટેકો આપવા અને મજબૂત કરવા માટે જરૂરી બધું કરશે.
વડા પ્રધાન મોદીએ યુપીએ સરકાર દરમિયાન "આર્થિક ગેરવહીવટ" ની ટીકા કરતા કહ્યું કે, તેનાથી ભારત આત્મવિશ્વાસ સાથે વાતચીત કરવાની સ્થિતિમાં નહોતું રહ્યું. યુપીએ સરકાર દરમિયાન, વાતચીત શરૂ થતી અને પછી તૂટી પડતી, પરંતુ લાંબી ચર્ચાઓ છતાં કોઈ નક્કર પરિણામો પ્રાપ્ત થયા ન હતા.
