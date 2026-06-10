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નહેરુ બાદ, નરેન્દ્ર મોદી બન્યા સૌથી લાંબા સમય માટે ચૂંટાયેલા પ્રધાનમંત્રી

પ્રધાનમંત્રી પર મે 2014થી અત્યાર સુધી કુલ 4399 દિવસના શાસન સાથે નરેન્દ્ર મોદી ભારત સૌથી લાંબા સમયગાળા માટેના પ્રધાનમંત્રી બની ગયા છે

પ્રધાનમંત્રી પર મે 2014થી અત્યાર સુધી કુલ 4399 દિવસના શાસન સાથે નરેન્દ્ર મોદી ભારત સૌથી લાંબા સમયગાળા માટેના પ્રધાનમંત્રી બની ગયા છે
પ્રધાનમંત્રી પર મે 2014થી અત્યાર સુધી કુલ 4399 દિવસના શાસન સાથે નરેન્દ્ર મોદી ભારત સૌથી લાંબા સમયગાળા માટેના પ્રધાનમંત્રી બની ગયા છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 9:37 PM IST

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અમદાવાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી જવાહર નહેરુના કાર્યકાળનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. નરેન્દ્ર મોદી દેશના પ્રથમ પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે કે, જેઓએ સળંગ 4,399 દિવસ પોતાના પદ પરનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. 2014ની 26 મેના રોજ સંસદ પરિસરમાં પ્રધાનમંત્રી તરીકે શપથ લીધા બાદ નરેન્દ્ર મોદીએ 2019 અને 2024ની પણ બંન્ને ચૂંટણીમી જીતી પ્રધાનમંત્રી તરીકે સળંગ ત્રણ વાર શપથ લીધા છે. પ્રધાનમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદીનો આ ઐતિહાસિક કાર્યકાળ કેવો રહ્યો જાણીએ...

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી થી પ્રધાનમંત્રી તરીકેની નરેન્દ્ર મોદીની સફર

મૂળે વડનગરના નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતમાં સળંગ ચાર વખત શાસનની ધુરા મુખ્યમંત્રી તરીકે સ્વીકારી હતી. 2001ના 7 ઓક્ટોબરના રોજ નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પહેલીવાર મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. ત્યારબાદ 2002, 2007 અને 2012ની વિધાનસભા ચૂંટણી જીતી સતત ચાર વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા. ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદીના કાળ દરમિયાન વહીવટી સુધારણા, વિકાસ પરિયોજના અને વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત સમીટ સહિતના કાર્યક્રમોથી તેઓએ રાષ્ટ્રીય ફલક પર ગુજરાત મોડલને પ્રસ્તુત કર્યું. ગુજરાત મોડલની સાથે ગિફ્ટ સિટી, ધોલેરા સર પ્રોજેકટ, મેટ્રો ટ્રેન, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ સહિત અનેક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર વિકાસને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મુકી પોતે રાજ્ય બાદ દેશના નેતૃત્વ માટે તૈયાર અને સક્ષમ છે એવો સંદેશ આપ્યો હતો. પણ ગુજરાતમાં મોદી શાસન દરમિયાન બનેલા ગોધરાકાંડ અને 2002ના કોમી તોફાનો, અમદાવાદમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ અને અક્ષરધામ પર હુમલાની ઘટનાઓએ ગુજરાતને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે બદનામી પણ આપી હતી. ગુજરાતને વિકાસના મામલે દેશમાં અગ્રીમ સ્થાને રજૂ કરવાના નરેન્દ્ર મોદીના પ્રયાસમાં આંતર-માળખાકીય સુવિધાના વિકાસ, હિંદુત્વની વિચારસરણી, વહિવટી બદલાવ અને ખાનગીકરણના ઝોકે અગ્ર ભૂમિકા ભજવી હતી. જેના થકી ગુજરાત મોડલના સથવારે નરેન્દ્ર મોદી દેશના પ્રધાનમંત્રી તરીકે ચૂંટાયા હતા.

દેશના અન્ય પ્રધાનમંત્રીઓ કરતાં નરેન્દ્ર મોદી અલગ કેવી રીતે પડે છે

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દેશના અન્ય પ્રધાનમંત્રી તરીકે અનેક મુદ્દે અલગ પડે છે. જવાહરલાલ નહેરુ દેશના પ્રખમ પ્રધાનમંત્રી હતા, તેમની સાથે સતત નરેન્દ્ર મોદીની સરખામણી થતી હોય છે. નરેન્દ્ર મોદી પહેલાના પ્રધાનમંત્રીની સોશિયાલિસ્ટ વિચારસરણીના બદલે મુડીવાદી કેન્દ્રીત પણ કલ્યાણલક્ષી અભિગમ સાથેની વિચારસરણીને અનુસરે છે. જેના કારણે દેશમાં 80 કરોડ નાગરિકોને સરકારી અનાજ ઉપર નભવું પડે છે. અન્ય પ્રધાનમંત્રીઓએ એરપોર્ટ, પોર્ટ સહિત અનેક સરકારી આંતર માળખાકીય સુવિધા અને જાહેર સાહસોને પ્રજાલક્ષી કાર્યમાં ચલાવવા પર ઝોક રહ્યો હતો. જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી સરકાર માળખાકીય સુવિધા અને જાહેર સાહસોનું ખાનગીકરણ કરી સરકારનો ઉદ્દેશ ધંધો કરવાનો નથી એમ કહી ખાનગી કોર્પોરેશનને તેની જવાબદારી સોંપે છે. પ્રધાનમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદી નીતિ વિષયક અને વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો લેવા માટે કોઈની ઉપર આધાર રાખતા નથી. દેશમાં નોટબંધી લાગુ કરવાની હોય, જીએસટીના સત્વરે અમલીકરણ કરવાનું હોય, સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક, કશ્મીરથી 370 કલમ દૂર કરવાની વાત હોય કે ઑપરેશન સિંદુરના અમલીકરણની વાત હોય એ તમામ મુદ્દે તેઓ સ્વયંમ નિર્ણય લે છે. નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી તરીકે વિશ્વસ્તરે યોગને પ્રતિષ્ઠા મળે, ભારતમાં વૈશ્વિક રોકાણ આવે અને ન્યૂ એજ સેમિકન્ડક્ટર કે મોબાઈલ ચીપનું ઉત્પાદન કરવું હોય, રફાઈલ પ્લેનને સ્વદેશમાં નિર્માણ કરવું હોય એવા તમામ નિર્ણય સ્વયંમ કરે છે. વિદેશ નીતિમાં પણ તેઓ સાહસિક નિર્ણય લીધા છે, યુક્રેન - રશિયા વોર હોય કે હાલ ઈરાન વિરુદ્ધ ઈઝરાયલ-અમેરિકા યુદ્ધ કોઈપણ ઘ્રુવના સહભાગી ન બની દેશના હિતને ધ્યાને રાખી નિર્ણય લેવા અંગે તેઓ હંમેશાથી ચર્ચામાં રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ ભારત બ્રિક્સનું સેક્રેટરિએટ બન્યું હતુ. રાષ્ટ્રીય રાજનીતિની દ્રષ્ટિએ ભાજપને નરેન્દ્ર મોદીના પ્રધાનમંત્રી બન્યાનો મોટો ફાયદો મળ્યો છે. 2014માં જ્યારે નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રધાનમંત્રી તરીકેના શપથ લીધા ત્યારે ભાજપની સરકાર દેશના આઠ રાજ્યોમાં હતી આજે પશ્ચિમ બંગાળ સહિત 22 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં ભાજપ તો ક્યાંક એનડીએની સરકાર છે.

નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ ગુજરાતનો વિકાસ

2014થી આજ સુધી પ્રધાનમંત્રી તરીકે ધૂરા સંભાળનારા નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતમાં અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ ફાળવ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સામે વિરોધપક્ષો એવોવો પણ આક્ષેપ કરે છે કે, તેઓ વિકાસ પ્રોજેક્ટમાં ગુજરાતને પ્રાધાન્ય આપે છે. આપણે જોઇએ તો નરેન્દ્ર મોદી દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ ગુજરાતને મહત્વના વિકાસ પ્રોજેક્ટ પ્રાપ્ત થયા છે, જે હકીકત છે. ગાંધીનગર સ્થિત ગીફ્ટ સિટી હોય કે અમદાવાદ - મુંબઈ વચ્ચેની દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન, સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી હોય કે ધોલેરા-સાણંદ સ્થિત સેમિકન્ડકટર ફેકટરીનું હબ હોય. રાજકોટને એઇમ્સ હોય કે કચ્છમાં ગ્રીન હાઈટ્રોજન ક્ષેત્રે મોટી તક સર્જાઈ હોય. આ તમામ વિકાસ પરિયોજના ગુજરાતને પ્રાપ્ત થતા ગુજરાત દેશમાં અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ વિકસતા દેશના વિકાસનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યકાળમાં ગુજરાતના જિલ્લાઓને મળ્યા વિકાસ પ્રકલ્પો

પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદીએ જાહેરસભામાં કહ્યું હતુ કે, પહેલાની કોંગ્રેસ સરકારોએ ગુજરાતને અન્યાય કર્યો છે. પણ હવે મોસાળમાં જમવાનું અને મા પીરસશે. તો ગુજરાતનો સર્વગ્રાહી વિકાસ થશે. છેલ્લાં 12 વર્ષમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લામાં અનેક વિકાસ પ્રોજેકટ ફાળવીને જિલ્લો અને રાજ્યના વિકાસને વેગ આપ્યો છે. અમદાવાદ જિલ્લામાં ઘોલેરા સર પ્રોજેક્ટ, મેટ્રો ટેન, નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ અને દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન આપી છે. ગાંધીનગર જિલ્લાને ગીફ્ટ સિટી આપી છે, જે હવે વૈશ્વિક ટેકફાયનાન્સ હબ બની રહ્યું છે. કચ્છ જિલ્લામાં વીન્ડ એનર્જી પ્રોજેક્ટ સાથે વિવિધ પોર્ટના વિકાસની તક ઉભી કરી છે. આદિવાસી બહુમૂલક નર્મદા જિલ્લામાં કેવડિયા ખાતે સરદાર પટેલની મૂર્તિ સ્થાપીત કરી વિશ્વની સૌથી મોટી મૂર્તિ સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી સ્થાપી પ્રવાસન વિકસાવ્યું છે. સુરતને ડાયમંડ બુર્ઝ અને મેટ્રો ટ્રેન આપી છે. દેશના પૂર્વપટ્ટામાં વિકાસની હરણફાળમાં પાછળ રહી ગયેલા દાહોજ જિલ્લાને લોકોમોટિવ પ્લાન્ટ આપ્યો છે. ભરુચ જિલ્લામાં દહેજ - વિલાયત અને જંબુસર સર આપ્યા તો. રાજકોટને હિરાસર એરપોર્ટ આપી વિશ્વ સાથે એર કનેક્ટિવીટી કરાવી. સુરતના હજીરા ખાતે ડિફેન્સ મેન્યુફેચરીંગ હબ વિકસાવ્યું છે. અમદાવાદ થી ભરુચને જોડતો ડેડિકેટેડ ફ્રેઈટ કોરિડોર આપ્યો છે. સાણંદ ખાતે સેમિકન્ટર અને ઓટોમોબાઈલ હબ તરીકે વિકસાવીને ગુજરાતને વૈશ્વિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હબ બનાવ્યું છે. આમ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના વતન રાજ્યને અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટની ભેટ આપી છે.

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