'જો મતદાર યાદીમાંથી નામ દૂર કરવામાં આવ્યું હોય, તો તેને સુધારી શકાય છે,' પશ્ચિમ બંગાળ SIR પર સુપ્રીમ કોર્ટ
કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરાયેલા નામો સુધારી શકાય છે.
Published : April 1, 2026 at 4:14 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે જો પશ્ચિમ બંગાળમાં કોઈ વ્યક્તિને આજે મતદાન કરવાનો અધિકાર નકારવામાં આવે છે અને તે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતદાન કરી શકતો નથી, તો પણ જો ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશની આગેવાની હેઠળના ટ્રિબ્યુનલને પાછળથી નિર્ણય ખોટો લાગે તો તેને સુધારી શકાય છે.
બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તે એમ નથી કહેતી કે છેલ્લા દિવસે ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા આપવામાં આવેલા દરેક નિર્ણયનો આપમેળે સમાવેશ થવો જોઈએ. જો કે, જ્યાં નિર્ણયો કટ-ઓફ તારીખ કરતાં વધુ હોય, ત્યાં પૂરક યાદીમાં સમાવેશ શક્ય ન પણ હોય. સુપ્રીમ કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આવા અધિકારોને કાયમી ધોરણે નાબૂદ કરી શકાતા નથી અને ચેતવણી આપી હતી કે તેમને સંપૂર્ણપણે નકારવાથી ખૂબ જ તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ ઊભી થશે.
આ કેસ ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને ન્યાયાધીશ વિપુલ પંચોલીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો હતો. અરજદારો તરફથી વરિષ્ઠ વકીલો કપિલ સિબ્બલ, શ્યામ દિવાન, મેનકા ગુરુસ્વામી, ગોપાલ શંકરનારાયણન અને કલ્યાણ બેનર્જી હાજર રહ્યા હતા. ચૂંટણી પંચ તરફથી વરિષ્ઠ વકીલ દામા શેષાદ્રિ નાયડુ હાજર રહ્યા હતા.
બેન્ચે પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ની પ્રક્રિયા અંગે પણ આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો, નોંધ્યું કે કુલ 6 લાખમાંથી આશરે 4.74 લાખ વાંધાઓ 31 માર્ચ સુધીમાં ઉકેલાઈ ગયા છે. બેન્ચે કલકત્તા હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશના બે સંદેશાઓની પણ નોંધ લીધી, જે આ કવાયતની પ્રગતિ અંગે અપડેટ્સ પ્રદાન કરે છે.
CJI એ કહ્યું, "અમે ખૂબ જ ખુશ છીએ અને હકીકતો અને આંકડાઓ વિશે ખૂબ જ આશાવાદી છીએ," ઉમેર્યું કે દરરોજ આશરે 175,000 થી 200,000 વાંધાઓનો નિર્ણય લેવામાં આવી રહ્યો છે. અરજદારોએ ફોર્મ 6 અરજીઓની મોટી સંખ્યા (નવા મતદારો તરીકે નોંધણી માટે) અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. જો કે, બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે તે રેકોર્ડ પર કોઈ પુરાવા વિના ફક્ત મૌખિક રજૂઆતો પર કાર્ય કરી શકતું નથી.
કોર્ટને જાણ કરવામાં આવી હતી કે ચૂંટણી પંચે મતદાર યાદીમાંથી નામોના સમાવેશ અથવા બાકાત રાખવા સામે અપીલ સાંભળવા માટે ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશો અને ઉચ્ચ અદાલતોના ન્યાયાધીશોના નેતૃત્વમાં 19 અપીલ ટ્રિબ્યુનલ બનાવવાની સૂચના આપી છે. બેન્ચે આગામી સુનાવણી 6 એપ્રિલના રોજ નક્કી કરી છે. બેન્ચ પશ્ચિમ બંગાળમાં SIR પ્રક્રિયાને પડકારતી અનેક અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી હતી.
