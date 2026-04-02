નાલંદા થી આસિયાન સુધી: એક નવું શૈક્ષણિક કેન્દ્ર ભારત-દક્ષિણપૂર્વ એશિયા સંબંધોને કેવી રીતે વધુ ગાઢ બનાવે છે?
દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ અભ્યાસને સંસ્થાકીય બનાવીને, ભારત એક્ટ ઈસ્ટમાં બૌદ્ધિક ઊંડાણ ઉમેરે છે.
Published : April 2, 2026 at 1:56 PM IST
નવી દિલ્હી : ટ્રાન્સ-એશિયન શિક્ષણનું પ્રાચીન કેન્દ્ર, નાલંદા યુનિવર્સિટીમાં ભારતે દક્ષિણપૂર્વ એશિયા માટે એક નવો દરવાજો ખોલ્યો છે. વિદેશ મંત્રાલયમાં સચિવ (પૂર્વ) પી. કુમારને દક્ષિણપૂર્વ એશિયન સ્ટડીઝ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ ઓક્ટોબર 2025 માં કુઆલાલંપુરમાં 22મા આસિયાન-ભારત સમિટમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જાહેરાતને અનુસરે છે. આ સંકેત આપે છે કે નવી દિલ્હી તેની એક્ટ ઇસ્ટ પોલિસીના કેન્દ્રમાં જ્ઞાન અને સભ્યતા સંબંધોને રાખે છે.
એક શૈક્ષણિક એકમ કરતાં વધુ, આ કેન્દ્ર દક્ષિણપૂર્વ એશિયન રાષ્ટ્રોના સંગઠન (ASEAN) સાથે ભારતના જોડાણમાં નીતિ, ઇતિહાસ અને સમકાલીન વ્યૂહરચનાનો સેતુ છે.
વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા બુધવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, "આ કેન્દ્ર, જે આબોહવા અને દરિયાઈ અભ્યાસથી લઈને વેપાર, વારસો, જાહેર આરોગ્ય, સ્થળાંતર, ડિજિટલ સહયોગ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો સુધીના 10 આંતરશાખાકીય સંશોધન ક્લસ્ટરો બનાવે છે, તે 2026-2030 માટે ASEAN-ભારત વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી યોજના કાર્ય માટે જ્ઞાન ભાગીદાર તરીકે સેવા આપવા માંગે છે."
આ કેન્દ્ર શૈક્ષણિક સંશોધનને મજબૂત કરીને, નીતિગત જોડાણને ટેકો આપીને અને સાંસ્કૃતિક અને સભ્યતા સંબંધોને ગાઢ બનાવીને ભારત અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા વચ્ચે સેતુ તરીકે સેવા આપશે.
નાલંદા યુનિવર્સિટી વિશ્વની પ્રથમ રહેણાંક યુનિવર્સિટી હતી. ગુપ્ત વંશના સમ્રાટ કુમારગુપ્ત દ્વારા 427 CEમાં સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, તે 12મી સદીના અંત સુધી 800 વર્ષથી વધુ સમય સુધી ખીલી હતી. એવું માનવામાં આવે છે કે તેમાં 2,000 શિક્ષકો અને 10,000 વિદ્યાર્થીઓ હતા. નાલંદાએ ચીન, કોરિયા, જાપાન, તિબેટ, મંગોલિયા, શ્રીલંકા અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા જેવા દૂરના દેશોના વિદ્વાનો તે કેમ્પસમાં આવ્યા હતા.
માર્ચ 2006માં બિહાર રાજ્ય વિધાનસભાના સંયુક્ત સત્રને સંબોધતા, ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એપીજે અબ્દુલ કલામે જૂના નાલંદાના પુનરુત્થાનનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. જૂના નાલંદાના પુનર્નિર્માણ માટેના ઘણા વિચારો એકસાથે ઉભરી આવ્યા, જેમાં સિંગાપોર સરકાર તરફથી, જાન્યુઆરી 2007 માં ફિલિપાઇન્સમાં પૂર્વ એશિયા સમિટ (EAS) ના 16 સભ્ય દેશોના નેતાઓ તરફથી અને ઓક્ટોબર 2009 માં થાઇલેન્ડમાં ચોથા EAS ખાતેનો સમાવેશ થાય છે.
ભારતીય સંસદે 2010માં નાલંદા યુનિવર્સિટી કાયદો પસાર કર્યો, અને વિદ્યાર્થીઓની પ્રથમ બેચને સપ્ટેમ્બર 2014માં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારના નેતૃત્વ હેઠળ, બિહાર સરકારે યુનિવર્સિટી કેમ્પસ માટે નિયુક્ત સ્થળે 455 એકર જમીન ફાળવી. આનાથી આધુનિક નાલંદા યુનિવર્સિટીની શરૂઆત થઈ, અને નવા કેમ્પસ પર માળખાગત સુવિધાઓનું કામ 2017 થી 2023 દરમિયાન પૂર્ણ થયું.
સદીઓથી, નાલંદા અને હવે જે ઇન્ડોનેશિયા, થાઇલેન્ડ, વિયેતનામ, કંબોડિયા અને મ્યાનમાર છે તે વચ્ચે વિચારો, સાધુઓ, વેપારીઓ અને પુસ્તકોનો પ્રવાહ વહેતો રહ્યો છે. નાલંદા ખાતે દક્ષિણપૂર્વ એશિયન સ્ટડીઝની સ્થાપના કરીને, ભારતે આ સહિયારી બૌદ્ધ અને સભ્યતા વારસાને ફક્ત ઐતિહાસિક યાદો તરીકે જ નહીં પરંતુ એક જીવંત પુલ તરીકે રજૂ કર્યો છે.
આ દેશોના શૈક્ષણિક આદાનપ્રદાન, ફેલોશિપ અને મુલાકાતી વિદ્વાનો લોકો-થી-લોકોના સંબંધો બનાવી શકે છે, જે સત્તાવાર રાજદ્વારી કરતાં લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે. સાંસ્કૃતિક રાજદ્વારી એક સંસ્થાકીય જગ્યા જે પરિષદો, ભાષા કાર્યક્રમો, હસ્તપ્રત અભ્યાસ અને વારસા સંશોધનને ક્યુરેટ કરી શકે છે. આ એક સોફ્ટ પાવર છે જે નવી દિલ્હીની એક્ટ ઇસ્ટ પોલિસીના લક્ષ્યો સાથે સીધી રીતે જોડાયેલી છે.
નવી દિલ્હીમાં જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટીમાં ચાઇના સ્ટડીઝના પ્રોફેસર શ્રીકાંત કોંડાપલ્લીના મતે, નાલંદા યુનિવર્સિટીમાં દક્ષિણપૂર્વ એશિયન સ્ટડીઝ માટે કેન્દ્રની સ્થાપના યોગ્ય છે. કોંડાપલ્લીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "ભગવાન બુદ્ધના જ્ઞાનનું સ્થળ, બોધગયા, દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ દેશોના ઘણા બૌદ્ધ પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે. નવું કેન્દ્ર વ્યાવસાયિક અભ્યાસ, સંશોધન અને શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપશે. તે બૌદ્ધ ધર્મ પર જ્ઞાનની વહેંચણીને આગળ વધારશે."
તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે તુર્કી લશ્કરી સેનાપતિ મુહમ્મદ બખ્તિયાર ખિલજીએ 1200 સીઈની આસપાસ નાલંદા યુનિવર્સિટીનો નાશ કર્યો હતો. તેમના હુમલામાં તેની વિશાળ પુસ્તકાલય સળગાવી દેવામાં આવી હતી, મઠોનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો અને સાધુઓનો નરસંહાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી ઉત્તર ભારતમાં બૌદ્ધ શિષ્યવૃત્તિને મોટો ફટકો પડ્યો હતો.
કોંડાપલ્લીએ કહ્યું, "નાલંદા યુનિવર્સિટીના વિનાશ પછી બચી ગયેલી હસ્તપ્રતોનો એકમાત્ર ભંડાર ચીન પાસે છે. આ ડુનહુઆંગ અને લુઓયાંગ ગુફાઓમાં સંગ્રહિત છે. તેમાંથી મોટાભાગની પ્રાકૃત અને પાલી ભાષાઓમાં છે, અને કેટલીક સંસ્કૃતમાં છે. તેમનો હજુ સુધી અનુવાદ થયો નથી."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ચીને આ હસ્તપ્રતો સુધી પહોંચવાની મંજૂરી આપી નથી. તેમણે કહ્યું, "અમને ખબર નથી કે હસ્તપ્રતોમાં શું છે. તે ભારત-ચીન રાજકારણ અથવા તે સમયના સરહદી મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરી શકે છે. તેથી જ ચીન ખુલીને વાત કરી રહ્યું નથી."
કોંડાપલ્લીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ નવું કેન્દ્ર ભારત અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ દેશો, જેમ કે મ્યાનમાર, લાઓસ, થાઈલેન્ડ અને કંબોડિયા, વચ્ચે સંબંધોને મજબૂત બનાવશે. કોંડાપલ્લીએ એ પણ નિર્દેશ કર્યો કે આધુનિક નાલંદા યુનિવર્સિટી તેની સ્થાપનાથી માત્ર 20 વર્ષ જૂની છે. એક યુનિવર્સિટીને જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવામાં 50-60 વર્ષ લાગે છે."
દક્ષિણપૂર્વ એશિયા ભારત-પ્રશાંત ભૂરાજનીતિના કેન્દ્રમાં છે. આ નવું કેન્દ્ર દક્ષિણ ચીન સમુદ્રના વિવાદો અને દરિયાઈ કાયદા, સપ્લાય ચેઈન અને ટ્રેડ કોરિડોર, કનેક્ટિવિટી પહેલ, ડિજિટલ અર્થતંત્ર અને ટેકનોલોજી ભાગીદારી, અને આબોહવા સ્થિતિસ્થાપકતા અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પર સંશોધન અને સંવાદોનું આયોજન કરી શકે છે.
શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ઘણીવાર નિખાલસ ચર્ચાઓ માટે તટસ્થ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે, જે ઔપચારિક રાજદ્વારી વાતાવરણમાં શક્ય નથી. શિલોંગમાં એશિયન કોન્ફ્લુઅન્સ થિંક ટેન્કના ફેલો કે. યોમે જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણપૂર્વ એશિયા સાથે ભારતના સંબંધો નવી દિલ્હીની એક્ટ ઇસ્ટ પોલિસીમાં મૂળ ધરાવે છે.
યોમે કહ્યું કે, "નાલંદા યુનિવર્સિટીમાં આવા કેન્દ્રનું ઉદઘાટન એ સંકેત આપે છે કે ભારત સરકાર દક્ષિણપૂર્વ એશિયા સાથે તેના ઐતિહાસિક અને સભ્યતા સંબંધો જાળવવા માટે ગંભીર છે. રાજદ્વારી સ્તરે, આનો ઉદ્દેશ્ય એ સંદેશ આપવાનો છે કે ભારત દક્ષિણપૂર્વ એશિયા સાથે તેના સંબંધોને વિસ્તૃત કરવા આતુર છે, માત્ર નીતિ સ્તરે જ નહીં પરંતુ લોકો-થી-લોકોના સ્તરે પણ."
તેમણે કહ્યું કે તાજેતરના વર્ષોમાં ભારત અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા વચ્ચે રાજકીય, આર્થિક અને સુરક્ષા સંબંધો વધુ ગાઢ બન્યા છે. "બંને પક્ષો ઈન્ડો-પેસિફિકનું એક સામાન્ય દ્રષ્ટિકોણ ધરાવે છે," યોમેઈએ કહ્યું. "નાલંદા યુનિવર્સિટી જેવું કેન્દ્ર પણ બંને બાજુના આ ક્ષેત્ર પર લોકોના દ્રષ્ટિકોણને સંરેખિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે."
એકંદરે, નાલંદા યુનિવર્સિટી ખાતે દક્ષિણપૂર્વ એશિયન સ્ટડીઝ સેન્ટર ફક્ત એક શૈક્ષણિક પહેલ કરતાં વધુ છે. તે એક્ટ ઇસ્ટ પોલિસીનું એક વ્યૂહાત્મક સાધન છે, જે સભ્યતા સંબંધો, જ્ઞાન રાજદ્વારી, નીતિ સંશોધન, લોકો-થી-લોકોના સંબંધો અને ઇન્ડો-પેસિફિક વ્યૂહાત્મક વિચારસરણીને જોડે છે.
