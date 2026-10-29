નાગપુર MLC ચૂંટણી 2026: RSSના ગઢમાં ભાજપને ઝટકો, કોંગ્રેસે સતત બીજી વખત જીત નોંધાવી
અભિજીત વંજારી લાંબા સમયથી કોંગ્રેસ પક્ષ સાથે જોડાયેલા છે. તેમના પિતા પણ બે વખત ધારાસભ્ય (MLA) રહી ચૂક્યા છે. વિગતો માટે આગળ વાંચો.
Published : October 29, 2026 at 11:04 AM IST
મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના નાગપુરથી સ્નાતક વિધાન પરિષદ ચૂંટણી 2026માં ગુરુવારે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અભિજીત વંજારીને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. 40 કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલેલી મતગણતરી બાદ, તેમણે મહારાષ્ટ્ર વિધાન પરિષદ (MLC)ની આ બેઠક પર પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે.
વંજારીએ ભાજપના સુધાકર કોહાલેને 3,271 મતોથી પરાજય આપ્યો હતો. વર્તમાન MLCને 67,231 મત મળ્યા, જ્યારે પૂર્વ ધારાસભ્ય કોહાલેને 63,960 મત મળ્યા હતા. મતગણતરી મંગળવારે સવારે શરૂ થઈ હતી અને ગુરુવારે વહેલી સવારે પૂર્ણ થઈ હતી.
આ હાર નાગપુરમાં ભાજપ માટે એક મોટો ઝટકો છે. નાગપુર એ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીનું ગૃહનગર છે. આ બંને નેતાઓએ કોહાલે માટે વ્યાપક પ્રચાર કર્યો હતો. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)નું મુખ્ય મથક પણ નાગપુરમાં જ આવેલું છે.
ગડકરી પોતે જુલાઈ 1990 થી મે 2014 સુધી, એટલે કે 24 વર્ષ સુધી વિધાન પરિષદમાં નાગપુર સ્નાતક મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યા છે. આ મતવિસ્તાર લાંબા સમયથી ભાજપનો ગઢ ગણાય છે.
ફડણવીસના ડિલીટ કરેલા ટ્વીટ પર કોંગ્રેસની પ્રતિક્રિયા
મતગણતરીમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યા હતા. શરૂઆતના રાઉન્ડમાં કોહાલે આગળ હતા, પરંતુ બીજા ક્રમની પસંદગીના મતો અને ઉમેદવારોની બાદબાકી પછી ટ્રાન્સફર થયેલા મતોની ગણતરી થતાં વંજારીએ તેમને પાછળ છોડી દીધા.
ट्विट डिलीट करून फडणवीसांनी पुन्हा एकदा सावरकरांचा वारसा जपला! संपूर्ण निकाल हाती येण्याआधीच मोठा तीर मारल्याच्या आविर्भावात फडणवीसांनी ट्विट केलं. पण तोच तीर उलटला आणि थेट त्यांच्या छातीत घुसला! अखेर नामुष्की ओढवून घेत ट्विट डिलीट करण्याची वेळ आली. फडणवीसजी, एवढ्यातच घाबरलात? हा तर फक्त ट्रेलर आहे! २०२९ मध्ये महाराष्ट्राची जनता तुमचा असा काही राजकीय कंडका पाडेल की, आजचं हे ट्विटही तुम्हाला आठवेल! All the best, फडणवीसजी! पुढच्या झटक्यासाठी तयार राहा. @Dev_Fadnavis— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) October 28, 2026
કોંગ્રેસના નેતાઓએ આ પરિણામનો લાભ લેવામાં જરાય વિલંબ કર્યો નહીં. મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસે 'X' (ટ્વિટર) પર ફડણવીસની એક ડિલીટ કરેલી પોસ્ટનો સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યો, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે ચૂંટણીમાં પક્ષને "મોટો શૂન્ય" મળ્યો છે.
39 કલાકની મતગણતરી બાદ વિજયની જાહેરાત
નાગપુર સ્નાતક મતવિસ્તાર માટે મતગણતરી મંગળવારે શરૂ થઈ હતી. કોઈને અપેક્ષા નહોતી કે આ પ્રક્રિયા 39 કલાક સુધી લંબાશે. મંગળવારે સવારે 8 વાગ્યે શરૂ થયેલી મતગણતરી બુધવારે રાત્રે 10 વાગ્યે પૂર્ણ થઈ, જે બાદ સત્તાવાર રીતે પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા. સામાન્ય રીતે એવું કહેવાય છે કે ભાજપ હંમેશા 'ચૂંટણી મોડ'માં હોય છે, પરંતુ આ વખતે પક્ષની રણનીતિ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ સાબિત થઈ.
અભિજીત ગોવિંદરાવ વંજારી કોણ છે?
અભિજીત ગોવિંદરાવ વંજારી નાગપુરના એક રાજકીય પરિવારમાંથી આવે છે. તેમના સ્વર્ગસ્થ પિતા, ગોવિંદરાવ મરોત્રાવ વંજારી, બે વખત ધારાસભ્ય (MLA) રહી ચૂક્યા હતા. અભિજીત વંજારીએ રાષ્ટ્રસંત તુકડોજી મહારાજ નાગપુર યુનિવર્સિટીમાંથી બી.એ. (BA) અને ત્યારબાદ એલ.એલ.બી. (LLB) ની પદવી મેળવી છે.
વંજારીના વિજયમાં 'કરાલે માસ્ટર'ની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા
જોકે નાગપુર ગ્રેજ્યુએટ્સ મતવિસ્તારની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અભિજીત વંજારી વિજયી થયા, પરંતુ નેશનાલિસ્ટ કોંગ્રેસ પાર્ટી (શરદ પવાર જૂથ)ના બળવાખોર નેતા અને અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડેલા નિતેશ કરાલે આ પરિણામના રાજકીય સમીકરણોમાં 'કિંગમેકર' સાબિત થયા. શરૂઆતમાં આ મુકાબલો ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધો જણાતો હતો, પરંતુ નિતેશ કરાલેને મળેલા મતોએ ચૂંટણીના સમગ્ર ચિત્રને બદલી નાખ્યું.
મુખ્ય પક્ષોના ઉમેદવારોને સીધો પડકાર આપીને તેમણે 'મતોના વિભાજન'ના મુદ્દાને ચર્ચાના કેન્દ્રમાં લાવી દીધો. વંજારીના વિજય બાદ 'કરાલે માસ્ટર'ની ભૂમિકા ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બની ગઈ. જ્યારે બીજા ક્રમની પસંદગીના મતોની ગણતરી શરૂ થઈ, ત્યારે ભાજપના સુધાકર કોહાલે 4000 મતોથી આગળ હતા. પરંતુ, નિતેશ કરાલેને મળેલા મતોમાંથી જ્યારે બીજા ક્રમની પસંદગીના મતો ગણવામાં આવ્યા, ત્યારે ભાજપની આ સરસાઈ તરત જ નાબૂદ થઈ ગઈ. એવું કહેવું ખોટું નહીં હોય કે નિતેશ કરાલે માસ્ટરે ભાજપ સામે 'જાયન્ટ કિલર'ની ભૂમિકા ભજવી.
કરાલે માસ્ટરને મળેલા 24000થી વધુ મતોએ ધ્યાન ખેંચ્યું
મુખ્ય રાજકીય પક્ષોના અધિકૃત ઉમેદવારોથી અલગ, એક અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે નિતેશ 'કરાલે માસ્ટર'ને 24000થી વધુ પ્રથમ પસંદગીના મત મળવા એ એક નોંધપાત્ર ઘટના છે. નાગપુર ગ્રેજ્યુએટ્સ મતવિસ્તારના ઇતિહાસમાં કદાચ આ પ્રથમ વખત બન્યું હશે.
आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आपण स्वतः वैयक्तिक लक्ष घातलेल्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघात, ज्या ठिकाणी आपण स्वतः घरोघरी जाऊन बंडखोरांना माघार घेण्यासाठी मनवले, त्याच नागपूर मतदारसंघात, संघाचे मुख्यालय असलेल्या भागात भाजपला पराभव बघावा लागला, याचा अर्थ स्पष्ट आहे…… आपल्याला ट्विट डिलीट करावे लागले, याचे दुःख आहेच; पण आपल्या डिलीट झालेल्या ट्विटमध्ये दिसत असलेला सत्तेचा एवढा ईगो बरा नव्हे. असो, समजू शकतो. कदाचित निवडणूक बॅलेटवर झाली होती, याचा आपल्याला विसर पडला असावा, म्हणून आधीच ट्विट झाले असेल… विजयी उमेदवार अभिजित वंजारी यांचे अभिनंदन, मतदानरूपी आशीर्वाद देणाऱ्या पदवीधरांचे आभार, लढणाऱ्या सर्व उमेदवारांनादेखील शुभेच्छा! @Dev_Fadnavis @INCMaharashtra @wanjarri— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 28, 2026
ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ
મતગણતરી દરમિયાન, ભાજપ અને કોંગ્રેસના સમર્થકોએ મતગણતરી કેન્દ્રની બહાર સૂત્રોચ્ચાર કરવાનું શરૂ કર્યું. બંને પક્ષોએ પોતપોતાના ઉમેદવારોની જીતનો દાવો કરતા, ત્યાંનું વાતાવરણ ઉત્તેજના અને તણાવપૂર્ણ બની ગયું હતું. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકવા અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા માટે, પોલીસે મતગણતરી કેન્દ્રની બહાર સુરક્ષાનો સઘન બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો હતો.
રોહિત પવારનો કટાક્ષ
દરમિયાન, સુધાકર કોહાલેની હાર બાદ, ધારાસભ્ય રોહિત પવારે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં પવારે લખ્યું: "આદરણીય દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સાહેબ, નાગપુર સ્નાતક મતવિસ્તારમાં ભાજપનો પરાજય થયો છે. આ એવો વિસ્તાર છે જ્યાં RSSનું મુખ્ય મથક આવેલું છે અને જ્યાં તમે પોતે ઘરે-ઘરે જઈને બળવાખોર નેતાઓને તેમની ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લેવા માટે મનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આના પરિણામો સ્પષ્ટ છે. જોકે મારે મારું ટ્વીટ ડિલીટ કરવું પડ્યું જે દુઃખદ છે પરંતુ સત્તાના નશામાં આવી અહંકારી વર્તણૂક દર્શાવવી એ સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય છે. જોકે, મને સમજાય છે; કદાચ તમે ભૂલી ગયા હશો કે આ ચૂંટણી પેપર બેલેટ (મતપત્રો) દ્વારા યોજાઈ હતી કદાચ એટલે જ તે ટ્વીટ ઉતાવળમાં પોસ્ટ થઈ ગયું હશે. વિજેતા ઉમેદવાર અભિજીત વંજારીને અભિનંદન; મતદાન કરનાર તમામ સ્નાતકોનો આભાર; અને ચૂંટણી લડનારા અન્ય તમામ ઉમેદવારોને પણ શુભેચ્છાઓ!"
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