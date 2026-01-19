ETV Bharat / bharat

ભારતનો બીજો સૌથી મોટો આદિવાસી ઉત્સવ 'નાગોબા જટારા', આદિલાબાદમાં થયો શરૂ

તેલંગાણા, મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ અને તેની બહારના હજારો ભક્તો બહુ-દિવસીય નાગોબા જાત્રાના દર્શન કરશે.

ભારતનો બીજો સૌથી મોટો આદિવાસી ઉત્સવ 'નાગોબા જટારા'
ભારતનો બીજો સૌથી મોટો આદિવાસી ઉત્સવ 'નાગોબા જટારા' (Eenadu)
Published : January 19, 2026 at 7:24 PM IST

આદિલાબાદ : ભારતનો બીજો સૌથી મોટો આદિવાસી તહેવાર, નાગોબા જાતારા, રવિવારે મધ્યરાત્રિએ આદિલાબાદ જિલ્લાના ઇન્દ્રવેલી મંડળના કેસલાપુર ગામમાં ખૂબ જ ધામધૂમથી શરૂ થયો. મેસારામ કુળની સદીઓ જૂની પરંપરાઓનું પાલન કરીને, તેની શરૂઆત એક ખાસ પૂજા સાથે થઈ હતી.

નાગોબા મંદિર સંકુલ આધ્યાત્મિક ઉત્સાહથી ભરેલું હતું, જેમાં શહેનાઈ અને ઢોલના નાદ ગુંજી રહ્યા હતા. સળગતી મશાલો રાત્રે પ્રકાશિત થઈ, જેમાં હજારો ભક્તો મેસારામ વડીલો દ્વારા કરવામાં આવતી પવિત્ર વિધિઓ જોવા માટે પહોંચ્યા હતા.

ભારતનો બીજો સૌથી મોટો આદિવાસી ઉત્સવ 'નાગોબા જટારા'
ભારતનો બીજો સૌથી મોટો આદિવાસી ઉત્સવ 'નાગોબા જટારા' (Eenadu)

ધાર્મિક વિધિઓ ગર્ભગૃહ પાછળ સંગ્રહિત ગંગા જળથી શુદ્ધિકરણ વિધિથી શરૂ થઈ. મુખ્ય પૂજા પહેલા આ પવિત્ર પાણીએ વિસ્તારને શુદ્ધ કર્યો, જે મધ્યરાત્રિએ પ્રમુખ દેવતા, શેષાસાઈ માટે ખાનગી અભિષેક સાથે સમાપ્ત થયો હતો.

મંદિરના મુખ્ય પૂજારી, વેંકટ રાવે, કટોરા હનુમાનથુ, કોસુ અને મેસારામ વડીલો સાથે ધાર્મિક સ્નાન કર્યું. અભિષેક પછી, રાહ જોઈ રહેલા ભક્તો પર પવિત્ર પાણી છાંટવામાં આવ્યું, જેનાથી ગર્ભગૃહમાં નાગ દેવતાના દર્શન થયા. ભીડે પરિવાર અને સમુદાયની સુખાકારી માટે શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રાર્થના કરી હતી.

ભારતનો બીજો સૌથી મોટો આદિવાસી ઉત્સવ 'નાગોબા જટારા'
ભારતનો બીજો સૌથી મોટો આદિવાસી ઉત્સવ 'નાગોબા જટારા' (Eenadu)

પરંપરા મુજબ, નવપરિણીત મેસારામ પુત્રવધૂઓ પણ એકઠા થયા, જે કુળ બંધનને મજબૂત બનાવતા હતા. અગાઉ, દેવતાના આભૂષણોને મુરાડીના જૂના મંદિરમાંથી કેસલાપુર લાવવામાં આવ્યા હતા. મેસારામ મહિલાઓ અને જમાઈઓએ માટીમાંથી પ્રતીકાત્મક કીડીઓના ઢગલા બનાવ્યા, પૂજા કરી અને નજીકના તળાવમાંથી નવા કુંડામાં ધાર્મિક પાણી લાવ્યા.

આદિલાબાદના ધારાસભ્ય વેદમા બોજ્જુ, જિલ્લા કલેક્ટર રાજર્ષિ શાહ, પોલીસ અધિક્ષક અખિલ મહાજન અને ઉત્નૂર આઇટીડીએ પ્રોજેક્ટ અધિકારી યુવરાજ મરમાતે કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી. મેસારામ કુળના સભ્યોએ પરંપરાગત પાઘડી પહેરીને તેમનું સન્માન કર્યું.

બહુ-દિવસીય નાગોબા જાતારામાં તેલંગાણા, મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ અને અન્યત્રથી હજારો લોકો ઉમટી પડે છે. દરમિયાન, તેલંગાણાના મુલુગુ જિલ્લામાં સૌથી મોટો આદિવાસી ઉત્સવ સંમક્કા સરલમ્મા જટારા 28 થી 31 જાન્યુઆરી દરમિયાન યોજાનાર છે.

