'મારા બાળકની માતા હાફ ઇન્ડિયન, પુત્રનું નામ પણ ભારતીય વૈજ્ઞાનિકના નામ પર રાખ્યું'- એલન મસ્ક

પુત્રનું નામ જાણીતા વૈજ્ઞાનિકના નામ પર રાખ્યું, તેના માટે પ્રેરણા પણ પાર્ટનર પાસેથી મળી
નવી દિલ્હી: સ્પેસએક્સના CEO એલન મસ્કે પોતાના પુત્રનું નામ ભારતીય મૂળના જાણીતા વૈજ્ઞાનિકના નામ પર રાખ્યું છે. આ વાતનો ખુલાસો જિરોધાના સહ-સંસ્થાપક નિખિલ કામથ સાથે એક ઇન્ટરવ્યૂમાં આ વાત કરી છે. એલન મસ્કે કહ્યું કે તે તેનાથી ઘણો વધારે પ્રભાવિત છે.
તે વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે-સુબ્રમણ્યન ચંદ્રશેખર: તારાઓની રચના અને ઉત્ક્રાંતિ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ ભૌતિક પ્રક્રિયાઓ પરના તેમના સૈદ્ધાંતિક અભ્યાસ માટે તેમને 1983માં ભૌતિકશાસ્ત્રમાં નોબેલ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. એલોન મસ્કને શિવોન ગિલિસથી ચાર બાળકો છે. તેમાંથી એક જોડિયા પણ છે. એલોન મસ્કે શિવોન સાથે લગ્ન કર્યા નથી. એલોન મસ્કના કુલ 14 બાળકો છે. નેવાડા, વિવિયન, ગ્રિફિન, કાઈ, સેક્સન, ડેમિયન, X Æ A-12,એક્સા, સ્ટ્રાઇડર, એઝ્યુર, ટેક્નો, આર્કેડિયા, સેલ્ડન લાઇકર્ગસ અને રોમ્યુલસ. આમાંથી, સેલ્ડન લાઇકર્ગસનું પૂરું નામ સેલ્ડન શેખર લાઇકર્ગસ મસ્ક છે.
પોતાના ઇન્ટરવ્યૂમાં એલન મસ્કે શિવોનને અડધો ભારતીય ગણાવ્યો છે, તેણે કહ્યું કે, તેમનો પરિવાર ભારત સાથે સબંધ ધરાવે છે, તેના પિતા પણ ક્યારેક કેનેડા આવ્યા હતા. શિવોન પાસે કેનેડા અને અમેરિકા બન્ને જગ્યાની નાગરિકતા છે.
એલન મસ્કે કહ્યું કે, શિવોનના કહેવા પર જ તેણે પોતાના એક બાળકના નામમાં શેખર શબ્દનો યૂઝ કર્યો જેને વૈજ્ઞાનિક ચંદ્રશેખરના નામમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. શિવોન અને મસ્કના ચાર બાળકના નામ છે-સ્ટ્રાઇડર, એઝ્યુર,આર્કેડિયા, સેલ્ડન લાઇકર્ગસ.
શિવોન ગિલિસ એલન મસ્કની કંપની ન્યૂરાલિંગમાં ઓપરેશન્સ અને સ્પેશ્યલ પ્રોજેક્ટ્સ પણ જુવે છે. તે ડિરેક્ટર તરીકે કાર્યરત છે. એલન મસ્કે આ તમામ વાતો નિખિલ કામથના કાર્યક્રમ પીપુલ બાય ડબલ્યૂટીએફમાં કહી છે.
એલન મસ્કે H1 વિઝાનું સમર્થન કર્યું
નિખિલ કામથ સાથે ઇન્ટરવ્યૂમાં એલન મસ્કે H1b વિઝાનું સમર્થન કર્યું છે. એલન મસ્કે કહ્યુ કે તેને કારણે અમેરિકાને ટેલેન્ટનો ફાયદો મળ્યો છે અને તેને બંધ કરવામાં આવ્યું તો આ અમેરિકા માટે ઘણુ મોટું નુકસાન હશે. એલન મસ્કે કહ્યું કે બની શકે કે કેટલાક લોકોએ તેનો દૂરઉપયોગ કર્યો હોય પણ મોટા પાયે અમેરિકાને તેનાથી લાભ થયો છે તેમાં કોઇ બેમત નથી.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી ટ્રમ્પ તંત્રના કેટલાક અધિકારીઓએ H1b વિઝાને લઇને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, તેમનો તર્ક છે કે ઘણી સારી કંપનીઓએ તેનો દૂરઉપયોગ કર્યો છે જેને કારમે અમેરિકાના યુવાનોને નોકરી મળતી નથી, તેમનું કહેવું છે કે H1b વિઝા પર નિયંત્રણ મુકવાની જરૂર છે. મસ્કે તેને યોગ્ય ગણ્યું નથી. મસ્કે આરોપ લગાવ્યો કે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડનના કાર્યકાળમાં મોટા પાયે ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશન થયું જેને નકારાત્મક પ્રભાવ ઉભો કર્યો.
એલન મસ્કે કહ્યું કે તે તમામ ભારતીયોનું સમ્માન કરે છે જે યુવા ઉદ્યોગપતિ છે અને જે કંઇક કરવા માંગે છે, તેમણે કહ્યું કે પૈસા તો આવી જશે પણ તમે પોતાની પ્રોડક્ટ અને સર્વિસ પર ધ્યાન આપો.
