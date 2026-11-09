કાર બની આગનો ગોળો, કારમાં સવાર લોકો જીવતા ભડથું, 6ના કરૂણ મોત
પોલીસે કારના રજિસ્ટ્રેશન નંબરના આધારે માહિતી એકત્રિત કરીને જણાવ્યું હતું કે, દુર્ઘટનાગ્રસ્ત કાર હરિયાણાના હિસારની હતી.
Published : November 9, 2026 at 12:03 PM IST
મુઝફ્ફરનગર: પાણીપત-ખાતિમા હાઇવે પર તિતાવી વિસ્તારમાં સોમવારે સવારે એક ભયાનક માર્ગ દુર્ઘટનામાં કારમાં મુસાફરી કરી રહેલા છ લોકોના દર્દનાક મોત થયા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તમામ છ લોકો એક જ પરિવારના હતા. કારમાં સવાર પરિવાર હરિયાણાના હિસારથી હરિદ્વાર જઈ રહ્યો હતો, પરંતુ દુર્ઘટનાનો ભોગ બન્યો.
વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક સૂરજ કુમાર રાયે જણાવ્યું હતું કે, સોમવારે સવારે લગભગ 5 વાગ્યે પોલીસને માહિતી મળી હતી કે, પાણીપતથી આવતી એક કાર ડિવાઇડર સાથે અથડાઈને પલટી ગઈ છે. કાર પહેલા ડિવાઇડર સાથે અથડાઈ અને પછી બીજી બાજુ પલટી ગઈ અને તેની સાથે જ કારમાં આગ લાગી ગઈ.
સ્થાનિક રહેવાસીઓએ ઘટના જોઈ અને તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી. સ્થાનિક લોકોએ આગ ઓલવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ આગ એટલી ભીષણ હતી કે તેને ઓલવી શકાઈ નહીં.
માહિતી મળતાં, સ્થાનિક પોલીસ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી, આગ ઓલવી અને તમામ ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ. ત્યાંના ડોક્ટરોએ તમામ છ લોકોને મૃત જાહેર કર્યા. બધા મૃત્યુ વ્યાપક દાઝી જવાને કારણે થયા છે. હાલમાં વધુ કાનૂની કાર્યવાહી ચાલુ છે.
સીઓ ફુગાના નરેન્દ્ર યાદવે જણાવ્યું હતું કે, હિસારમાં રહેતા પરિવારનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પોલીસ દુર્ઘટનાનું કારણ જાણવા અને મૃતકોની ઓળખ કરવા માટે તપાસ કરી રહી છે.
કારના નોંધણી નંબરના આધારે, પોલીસે માહિતી એકત્રિત કરી છે કે કાર હરિયાણાના હિસારની છે. ત્યાંની પોલીસનો પણ સંપર્ક કરવામાં આવી રહ્યો છે.
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