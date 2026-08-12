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ભગવાન શિવનો પરમ ભક્ત છે આ મુસ્લિમ પરિવાર, 500 વર્ષથી રાખે છે પૂજાસ્થળની સારસંભાળ

ગુવાહાટીના રંગમહલ ગામમાં, ભગવાન શિવને સમર્પિત એક પૂજા સ્થળ છે જે 500 વર્ષ જૂનું હોવાનું કહેવાય છે. કુલગીતા સૌદ દ્વારા એક અહેવાલ...

ગુવાહાટીના રંગમહલ ગામમાં, ભગવાન શિવને સમર્પિત એક પૂજા સ્થળ છે જે 500 વર્ષ જૂનું હોવાનું કહેવાય છે. કુલગીતા સૌદ દ્વારા એક અહેવાલ...
ગુવાહાટીના રંગમહલ ગામમાં, ભગવાન શિવને સમર્પિત એક પૂજા સ્થળ છે જે 500 વર્ષ જૂનું હોવાનું કહેવાય છે. કુલગીતા સૌદ દ્વારા એક અહેવાલ... (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 9:04 PM IST

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ગુવાહાટી: આસામના ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં એવી અનેક જગ્યાઓ છે, જે સદીઓથી માનવતા અને સૌહાર્દનો સંદેશ આપી રહી છે. આસામમાં મુસ્લિમો અને હિન્દુઓ વચ્ચે હળીમળીને રહેવાની અનેક કથાઓ જોવા મળે છે. કામરૂપ જિલ્લાના હાજોમાં ભગવાન વિષ્ણુની રથયાત્રામાં સામેલ થતા મુસ્લિમો અને શિવસાગર જિલ્લામાં દુર્ગાપૂજા દરમિયાન પૂજા કરતો દૌલ્લાહ (અથવા દૌલા) પરિવાર, તેમજ પૂજા સમિતિ દ્વારા તેમના માટે પ્રસાદ-ભોગ મોકલવાની પરંપરા આસામમાં ધાર્મિક સૌહાર્દનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

આ જ ક્રમમાં ગુવાહાટીમાં સામાજિક સૌહાર્દનું એક અનોખું ઉદાહરણ જોવા મળી રહ્યું છે. રંગમહલ ગામમાં એક મુસ્લિમ પરિવાર છેલ્લા 500 વર્ષથી પોતાના ઘરમાં આવેલા શિવ પૂજા સ્થળની દેખરેખ કરી રહ્યો છે.

મતિબર રહેમાનના ઘરના પરિસરમાં સ્થાપિત શિવલિંગ
મતિબર રહેમાનના ઘરના પરિસરમાં સ્થાપિત શિવલિંગ (ETV Bharat)

ઉત્તર ગુવાહાટીના રંગમહલમાં આવેલા આ અનોખા અને ઐતિહાસિક પવિત્ર સ્થળને ‘ભંગુરા થાન’ (શિવસ્થાન-ભંગુરા, જે ‘ભાંગ’ એટલે કે કેનાબિસ પરથી બનેલું નામ છે) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સ્થળ એક મુસ્લિમ પરિવારના ઘરમાં આવેલું છે અને અહીં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન માટે આવે છે.

આ મંદિર 500 વર્ષથી પણ વધુ જૂનું હોવાનું કહેવાય છે. આ સ્થળ માત્ર ધાર્મિક આસ્થાનું પ્રતીક જ નથી, પરંતુ હિન્દુ અને મુસ્લિમો વચ્ચેની એકતા અને ધાર્મિક સૌહાર્દનું પણ પ્રતીક છે.

ભક્તોની માન્યતા છે કે અહીં મનોકામનાઓ પૂરી થાય છે
ભક્તોની માન્યતા છે કે અહીં મનોકામનાઓ પૂરી થાય છે (ETV Bharat)

ભગવાન શિવના આ પૂજા સ્થળની છેલ્લા 49 વર્ષથી 80 વર્ષીય મતિબર રહેમાન દેખરેખ રાખી રહ્યા છે. આ મંદિરની સ્થાપના લગભગ 500 વર્ષ પહેલાં મતિબર રહેમાનના પૂર્વજ ‘બરહાન શાહ’ દ્વારા કરવામાં આવી હોવાનું કહેવાય છે. બરહાન શાહના પરિવારના સભ્યો છેલ્લા 500 વર્ષથી આ પૂજા સ્થળની દેખરેખ કરતા આવ્યા છે.

ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ અને પૂજાની પરંપરાઓ

શ્રદ્ધાળુઓની માન્યતા અનુસાર, અહીં આવતા ભક્તો જો સાચા દિલથી પ્રાર્થના કરે તો ભગવાન શિવ તેમની તમામ મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરે છે. નામ પરથી જ સ્પષ્ટ થાય છે કે આ મંદિરની એક ખાસ પરંપરા છે—દરેક ભક્તે બાબા ભોલેનાથને ભાંગ અર્પણ કરવી પડે છે. અહીં એક પવિત્ર શિવલિંગ પણ છે, જેની સદીઓથી પૂજા કરવામાં આવી રહી છે.

500 વર્ષથી જૂનું શિવસ્થાન
500 વર્ષથી જૂનું શિવસ્થાન (ETV Bharat)

મતિબર રહેમાન જણાવે છે, “દર સોમવારે અથવા મહાશિવરાત્રિના પવિત્ર અવસરે અલગ-અલગ સ્થળોએથી ભક્તો આ મંદિરમાં આવે છે. ભક્તો ધૂપ અને મીણબત્તીઓ પ્રગટાવે છે અને પ્રસાદ તરીકે ચોખા, મીઠાઈ તથા ફળ અર્પણ કરે છે.”

80 વર્ષીય મતિબર રહેમાને જણાવ્યું કે તેઓ મંદિરની સફાઈ કરે છે અને અગરબત્તી તથા મીણબત્તીઓ પ્રગટાવે છે. તેમના પરિવારની મહિલાઓ પણ આ જ રીતે મંદિરની સેવા કરે છે. તેમણે કહ્યું, “મારી જવાબદારી સંભાળતા પહેલાં મારા દાદાજી આ મંદિરની દેખરેખ રાખતા હતા. મારા પછી મારા બાળકો આ પવિત્ર વારસો અને જવાબદારી આગળ વધારશે.”

ધાર્મિક માન્યતાઓનું પ્રતીક
ધાર્મિક માન્યતાઓનું પ્રતીક (ETV Bharat)

આ મંદિરની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની ધાર્મિક સહિષ્ણુતા અને સૌહાર્દ છે. મતિબર રહેમાને જણાવ્યું કે પૂજા ઉપરાંત તેઓ આ જ સ્થળે ‘નમાજ’ પણ અદા કરે છે.

તેમણે કહ્યું, “ધર્મ કોઈ મોટી વસ્તુ નથી, સૌથી મોટી વાત માનવ હોવાની છે. હિન્દુ અને મુસ્લિમ વચ્ચે કોઈ ફરક નથી. તમામ ધર્મોના લોકો આ સ્થળે આવીને આશીર્વાદ મેળવી શકે છે.”

રહેમાન કહે છે, “ગામમાં કોઈએ પણ ક્યારેય મંદિરની દેખરેખ કરવાની મારી સામે વાંધો ઉઠાવ્યો નથી. તેના બદલે, ગામના તમામ લોકોએ હંમેશા આ પૂજા કરવામાં મદદ કરી છે.”

TAGGED:

ASAM MUSLIM FAMILY LORD SHIVA
HINDU MUSLIM UNITY
500 YEARS OLD PLACE OF WORSHIP
COMMUNAL HARMONY
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