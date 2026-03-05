ETV Bharat / bharat

ભારતીય જળ ક્ષેત્રમાં યુદ્ધની આહટ, નૌસેનાના અભ્યાસમાં સામેલ થયેલા ઈરાનના યુદ્ધજહાજને અમેરિકાએ ડૂબાડ્યું

ભારત સરકારના મહેમાન બનેલા યુદ્ધ જહાજને નિશાન બનાવીને આ જંગની ગુંજ પડઘો ફારસની ખાડીછી હજારો માઈલ દૂર સુધી પહોંચી ગઈ છે.

ઈરાનનું યુદ્ધવાહક જહાંજ IRIS દેના
ઈરાનનું યુદ્ધવાહક જહાંજ IRIS દેના (Courtesy: Eastern Naval Command X)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 12:27 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 12:57 PM IST

હૈદરાબાદ: ઈરાનના યુદ્ધવાહક જહાંજ જેની ઓળખ ફ્રિગેટ IRIS દેના તરીકે થઈ છે,જે પૂર્વ ભારતીય બંદરથી ઈરાન પરત ફરી રહ્યું હતું, તે યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ડૂબ્યૂ ન હતું પરંતુ અમેરિકાએ તેને ત્યારે દરિયામાં ડૂબાડી દીધુ જ્યારે તે શાંતિ મિશનનો સંદેશો લઈને પોતાના દેશ પરત ફરી રહ્યું હતું. અમેરિકાના રક્ષા સચિવ પીટ હેગસેથે પેન્ટાગોનમાં જણાવ્યું હતું કે,"એક અમેરિકન સબમરીને એક ઈરાની યુદ્ધ જહાજને ડૂબાડી દીધું છે, જેને લાગ્યું કે, તે આંતરરાષ્ટ્રીય પાણીમાં સુરક્ષિત છે. તેના બદલે, તેને એક ટૉર્પિડો દ્વારા ડૂબાડી દેવામાં આવ્યું. શાંત મૃોત"

ટોર્પિડો હુમલાના થોડા દિવસો પહેલા, ઈરાની ક્રૂ વિશાખાપટ્ટનમમાં હતું, જ્યાં આ યુદ્ધ જહાજમાં સવાર સૈનિકોએ "મિલાન 2026" અંતર્ગત ડઝનબંધ અન્ય દેશોના ખલાસીઓ સાથે ભોજન કર્યું હતું અને નૌકાદળના અભ્યાસમાં ભાગ લીધો હતો. ભારતીય નૌકાદળે તેમનું ઔપચારિક સન્માન સાથે સ્વાગત કર્યું હતું અને "લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા સાંસ્કૃતિક સમન્વય"માં સાથી તરીકે માન્યતા આપી.

જ્યારે તેઓ બંગાળની ખાડીમાંથી નીકળ્યા, ત્યારે તેઓ કોઈ યુદ્ધમાં જઈ રહ્યા ન હતા, તેઓ ફક્ત મૈત્રીપૂર્ણ પૂર્વ ભારતીય બંદરથી લાંબી સફરથી પાછા ફરી રહ્યા હતા. આ હુમલાની હિંસાએ હવે અસરકારક રીતે સંઘર્ષને ભારતીય દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં લાવી દીધો છે. એક એવા જહાંજને નિશાન બનાવાયું જે થોડા સમય પહેલાં ભારત સરકારનું મહેમાન બન્યું હતું.આ જંગની ગુંજ ફારસની ખાડીથી હજારો માઈલ દૂર હિન્દ મહાસાગરના તટસ્થ, સંવેદનશીલ પાણી સુધી પહોંચી ગઈ છે.

અમેરિકાએ તેને "શાંત મૃત્યુ" કહ્યું.

આ "શાંત મૃત્યુ", જેમ કે અમેરિકાએ તેને કહ્યું હતું, શ્રીલંકાના શોધ અને બચાવ ક્ષેત્રમાં થયું, જેના કારણે તેલની પરત અને બચી ગયેલા લોકો તરતા રહ્યા જ્યાં, ફક્ત વેપાર અને રાજદ્વારી કાર્ય જ થવું જોઈતું હતું. ભારત માટે, આ ડૂબવું સ્પષ્ટ "વાસ્તવિકતા તપાસ" જેવું લાગે છે. તેના આસપાસની પાણીની સુરક્ષાને લક્ષ્ય બનાવવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે તે તેના આંતરરાષ્ટ્રીય મહેમાનો માટે ટ્રાન્ઝિટ રૂટ કબ્રસ્તાનમાં ફેરવાઈ ગયું છે. ભારત દ્વારા આયોજિત દ્વિવાર્ષિક "મિલાન" બહુપક્ષીય નૌકાદળ કવાયતની વેબસાઇટ "IRINS દેના" ને કવાયતમાં ભાગ લેનાર તરીકે દર્શાવાયું છે.

ભારતીય નૌકાદળના પૂર્વીય નૌકાદળ કમાન્ડે 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય નૌકાદળે ઈરાનના નૌકાદળના IRIS દેનાનું વિશાખાપટ્ટનમમાં આગમન પર સ્વાગત કર્યું. આ બંને દેશો વચ્ચેના લાંબા સમયથી ચાલતા આવતા સાંસ્કૃતિક સમન્વ્યને દર્શાવે છે." સાથે જ યુદ્ધ જહાજ અને તેના કેટલાક અધિકારીઓના ફોટા પણ પોસ્ટ કર્યા છે.

Last Updated : March 5, 2026 at 12:57 PM IST

સંપાદકની પસંદ

