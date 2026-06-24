મુન્દ્રા પોર્ટ 3000 કિલો ડ્રગ્સ કેસ મામલે EDના દરોડા, દિલ્હીમાં હરપ્રીત તલવારના પાંચ ઠેકાણા પર સર્ચ ઓપરેશન
2021માં મુન્દ્રા પોર્ટ પરથી 3000 કિલો ડ્રગ્સ પકડવાના કેસમાં મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે ઇન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ દિલ્હીમાં અનેક સ્થળે દરોડા પાડ્યા છે.
By PTI
Published : June 24, 2026 at 9:42 AM IST
નવી દિલ્હી: 2021માં મુન્દ્રા પોર્ટ પરથી 3000 કિલો ડ્રગ્સ પકડવાના કેસમાં મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે ઇન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ દિલ્હીમાં અનેક સ્થળે દરોડા પાડ્યા છે. આ માહિતી એક અધિકારીએ આપી છે. EDના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં સ્થિત લગભગ પાંચ જગ્યાઓ કેન્દ્રીય એજન્સી દ્વારા મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ (PMLA) હેઠળ આવરી લેવામાં આવી રહી છે.
મુન્દ્રા પોર્ટ પર 3000 કિલો ડ્રગ્સ કેસમાં EDના દરોડા
EDના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, મુન્દ્રા પોર્ટ પર 3000 કિલો ડ્રગ આયાત કેસમાં ચાલી રહેલા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ (PMLA)ના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) હરપ્રીતસિંહ તલવાર, શમશુર્દન અને તેમના સહયોદીઓના દિલ્હીમાં પાંચ સ્થળોએ દરોડા પાડી રહ્યું છે. દિલ્હીના નાઇટ ક્લબમાં ડ્રગના પૈસાનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે. હરપ્રીત તલવારની અગાઉ રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) દ્વારા આ જ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તાજેતરમાં જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
The Enforcement Directorate is conducting searches at five premises in Delhi on Harpreet Singh Talwar, Shamshudern and their associates in connection with an ongoing Prevention of Money Laundering (PMLA) in the 3000 kg Mundra port drug import case. Drug money has been invested in…— ANI (@ANI) June 24, 2026
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, દિલ્હીમાં લોકપ્રિય નાઈટક્લબ ચલાવતા તલવારની ઓગસ્ટ 2022માં ડ્રગ્સ પકડવાના કેસમાં રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા જામીન મળ્યા બાદ તે તાજેતરમાં જેલમાંથી બહાર આવ્યો હતો.
મુન્દ્રા પોર્ટમાંથી મળ્યું હતું 3000 કિલો ડ્રગ્સ
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, કચ્છમાં આવેલા મુન્દ્રા પોર્ટ પર સપ્ટેમ્બર 2021માં 3000 કિલો ડ્રગ્સનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. ભારતના ઇતિહાસમાં આ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ડ્રગ્સ પકડાવાની ઘટના હતી. આ આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ રેકેટની કિંમત 21 હજાર કરોડ આંકવામાં આવી હતી. આ જથ્થો અફઘાનિસ્તાનથી ઇરાનના બંદર અબ્બાસ પોર્ટ પરથી મુન્દ્રા પોર્ટ સુધી લાવવામાં આવ્યો હતો.
તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે આ ડ્રગ્સને વિજયવાડાની એક પેઢીના નામે ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને દિલ્હી, પંજાબ અને હરિયાણા જેવા રાજ્યોમાં સપ્લાય કરવાનું આયોજન હતું.
આંધ્ર પ્રદેશના વિજયવાડામાં આવેલી 'આશી ટ્રેડિંગ કંપની' ચલાવતા પતિ-પત્નીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે બાદ હરપ્રીત સિંહ તલવાર ઉર્ફે કબીર તલવાર અને પ્રિન્સ શર્માની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. દિલ્હીના આ બિઝનેસમેન હરપ્રીત તલવાર (ક્લબ અને રેસ્ટોરાં ચેઇન ધરાવતો હતો)ની NIA દ્વારા 2022માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેના પર ભારતમાં હેરોઇનની હેરફેર, વિતરણ અને નાણાકીય લેવડદેવડનું નેટવર્ક સંભાળતો હોવાનો આરોપ હતો.
આ ડ્રગ્સ સિન્ડિકેટ સાથે જોડાયેલા 4થી વધુ અફઘાન નાગરિકો અને 1 ઉઝબેકિસ્તાનની મહિલા નાગરિકની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેઓ દિલ્હી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ડ્રગ્સ પ્રોસેસિંગ અને સપ્લાયમાં સામેલ હતા.
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