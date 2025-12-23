ETV Bharat / bharat

'મુંબઈના આગામી મેયર ભાજપમાંથી હશે': સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં વિજય બાદ ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષનો હુંકાર

મહારાષ્ટ્ર ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચવ્હાણે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં વિજય માટે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને શ્રેય આપ્યો.

ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચવ્હાણ
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચવ્હાણ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 23, 2025 at 6:33 PM IST

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રમાં તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી 246 મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ અને 42 મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલની ચૂંટણીના પરિણામોએ રાજ્યની રાજકીય દિશા સ્પષ્ટ રીતે નક્કી કરી છે. શાસક મહાયુતિ ગઠબંધને 215 નગરપાલિકાઓમાં જંગી વિજય મેળવ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી રાજ્યના નંબર વન પક્ષ તરીકે ઉભરી આવી છે, એકલા ૧૨૯ બેઠકો જીતી છે. આ જીત બાદ, ભાજપે મુંબઈના મેયર પદ પર પોતાની નજર રાખી છે.

મહાયુતિનું વર્ચસ્વ, MVA પાછળ

ચૂંટણી પરિણામો અનુસાર, મહાયુતિ ગઠબંધનમાંથી કુલ 215 મેયર ચૂંટાયા છે. તેનાથી વિપરીત, વિપક્ષી મહા વિકાસ આઘાડી (MVA) ને મોટો ફટકો પડ્યો છે, જે ફક્ત 50 મેયર પદ સુધી મર્યાદિત છે. ભાજપ માટે આ નોંધપાત્ર જીત સ્થાનિક સ્તરે પાર્ટીની મજબૂત પકડ દર્શાવે છે.

ચૂંટણીના પરિણામો શું હતા?

મહારાષ્ટ્રમાં તાજેતરમાં 246 નગર પરિષદો અને 42 નગર પંચાયતોની ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થઈ. મહાયુતિ ગઠબંધને 215 નગરપાલિકાઓ જીતી, જેમાં ભાજપે 129 બેઠકો જીતી. પરિણામો દર્શાવે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી મહારાષ્ટ્રમાં નંબર વન પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવી છે. મહાયુતિ ગઠબંધને 215 મેયર ચૂંટ્યા છે, જ્યારે મહા વિકાસ આઘાડીએ 50 બેઠકો જીતી છે.

દેવેન્દ્ર ફડણવીસે વિજયનો શ્રેય

ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચવ્હાણે સ્પષ્ટતા કરી કે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે. ETV ભારત સાથેની એક વિશિષ્ટ મુલાકાતમાં, ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખે આ જીતનો શ્રેય મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસના નેતૃત્વને આપ્યો. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે ફડણવીસની વ્યૂહરચના અને નેતૃત્વને કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટીને આટલી નોંધપાત્ર સફળતા મળી.

કોંકણ અંગે રવિન્દ્ર ચવ્હાણનું મુખ્ય નિવેદન

કોંકણ ક્ષેત્રના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, મહાયુતિ ગઠબંધને અહીં પોતાની તાકાત સાબિત કરી છે. કોંકણની કુલ 32 બેઠકોમાંથી, મહાયુતિ ગઠબંધને 29 બેઠકો પર જંગી વિજય મેળવ્યો, જ્યારે શિવસેના (UBT) અને કોંગ્રેસે માત્ર 3 બેઠકો જીતી.

માલવણના પરિણામોએ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. મહાયુતિ ગઠબંધનમાં સ્પર્ધા તીવ્ર હતી, જેમાં મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વ હેઠળની શિવસેનાએ 10 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે ભાજપ માત્ર ૫ બેઠકો પર સમેટાઈ ગયો હતો.

તેમની જીત પર ખુશી વ્યક્ત કરવા સાથે, રવિન્દ્ર ચવ્હાણે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે મહાયુતિએ સારું પ્રદર્શન કર્યું હોવા છતાં, જો અનુભવી નેતા નારાયણ રાણે કોંકણ ક્ષેત્રમાં ચૂંટણી પ્રચારમાં સક્રિય રીતે સામેલ થયા હોત, તો ત્યાંના પરિણામો વધુ સારા અથવા અલગ હોઈ શક્યા હોત. ચવ્હાણના નિવેદનને પક્ષની અંદર ભવિષ્યની વ્યૂહરચનાઓના સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.

વિકાસ એજન્ડા અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપનને સમર્થન મળ્યું

ચવ્હાણે કહ્યું કે જનતાએ જમીન પર ભાજપનું કાર્ય જોયું છે. તેમણે કહ્યું, "આ પરિણામો દર્શાવે છે કે જનતા અમારા વિકાસ એજન્ડાને ટેકો આપી રહી છે." તેમના મતે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મહારાષ્ટ્રે ઘણી કટોકટીનો સામનો કર્યો છે, પરંતુ જનતાએ મહાયુતિને આ વિજયથી સરકારના જનહિતમાં નિર્ણયો બદલ પુરસ્કાર આપ્યો છે.

તેમણે ખાસ કરીને મરાઠવાડામાં પૂરની સ્થિતિનો ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે સરકારે રાહત કાર્ય ઝડપથી પૂરું પાડીને નાગરિકોને મદદ કરી, જેને લોકોએ યાદ રાખ્યું છે.

ભાજપે 3,325 કોર્પોરેટરો ચૂંટ્યા

ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચવ્હાણે તાજેતરની નાગરિક ચૂંટણીઓને ઐતિહાસિક ગણાવતા કહ્યું કે આ વખતે ભાજપે કુલ 3,325 કોર્પોરેટરો ચૂંટ્યા છે. તેમણે દાવો કર્યો કે છેલ્લા 30 વર્ષમાં, કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ મહારાષ્ટ્રમાં આટલા કોર્પોરેટરો ચૂંટાયો નથી, જે ભાજપની વધતી જતી સ્વીકૃતિનો પુરાવો છે.

મુંબઈ ચૂંટણી: વિકાસ વિરુદ્ધ પ્રદૂષણ

આગામી મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) ચૂંટણીઓ વિશે બોલતા, ચવ્હાણે કહ્યું કે જ્યારે કોંગ્રેસ હવાની ગુણવત્તાનો મુદ્દો ઉઠાવી રહી છે, ત્યારે સતત વિકાસ કાર્ય ભાજપ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે કહ્યું, "મુંબઈમાં બનેલા મેટ્રો અને નવા પુલોથી નાગરિકોને ઘણો ફાયદો થયો છે. અમારું સંપૂર્ણ ધ્યાન વિકાસ પર રહેશે." તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે ભવિષ્યમાં મુંબઈના મેયર ભાજપમાંથી જ બનશે.

