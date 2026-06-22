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મુંબઇ-વડોદરા હાઇવે પર અકસ્માત: 250 કિમીની ઝડપે દોડતી BMW ડિવાઇડર સાથે અથડાઇ, બે લોકોના મોત

મુંબઇ-વડોદરા હાઇવે પર 250 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ચાલતી BMW કાર ડિવાઇડર સાથે અથડાતાં બે લોકોના મોત જ્યારે એક વ્યક્તિ ઘાયલ થયો હતો.

મુંબઇ-વડોદરા હાઇવે પર BMW કાર ડિવાઇડર સાથે અથડાઇ હતી
મુંબઇ-વડોદરા હાઇવે પર BMW કાર ડિવાઇડર સાથે અથડાઇ હતી (ETV Bharat))
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By PTI

Published : June 22, 2026 at 9:58 AM IST

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બદલાપુર: મહારાષ્ટ્રના બદલાપુરમાં મુંબઇ-વડોદરા હાઇવે પર 250 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ચાલતી BMW કાર ડિવાઇડર સાથે અથડાતાં એક યુવતી સહિત બે લોકોના મોત થયા હતા જ્યારે અન્ય એક વ્યક્તિને ગંભીર ઇજા થઇ હતી.

બદલાપુર પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશનના વરિષ્ઠ નિરીક્ષક કિશોર શિંદેના જણાવ્યા અનુસાર, કારમાં ત્રણ લોકો સવાર હતા અને તેઓ ટિટવાલામાં જન્મદિવસની પાર્ટીમાંથી પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે રવિવાર સવારે લગભગ 2:39 વાગ્યે અકસ્માત થયો હતો.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે,પુર ઝડપે ચલાવવામાં આવતી BMW ડિવાઇડર સાથે એટલી જોરથી ટકરાઇ હતી કે વાહન લગભગ 200 મીટર આગળ ફેંકાઇ ગયું હતું. અકસ્માત બાદ વાહનને નુકસાન થયું હતું અને તેના ભાગ અકસ્માત સ્થળે વિખેરાઇ ગયા હતા.

આ અકસ્માતમાં બે લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા જેમની ઓળખ રીકેબા જેકબ (24) અને યોગેશ દિઘે (26)ના રૂપમાં થઇ હતી અને આ બન્ને બદલાપુરના રહેવાસી હતા. તેઓને બદલાપુર ગ્રામીણ હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા હતા જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.

જ્યારે એક અંગદ ગિલ, જે વાહન ચલાવતો હતો તે હાલમાં થાણેની જ્યુપિટર હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને તેની હાલત પણ ગંભીર હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.

પ્રાથમિક તપાસના આધારે પોલીસે ગિલ સામે ગુનો નોંધ્યો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેણે કથિત રીતે ટ્રાફિક નિયમોની અવગણના કરી હતી અને લગભગ 250 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ડ્રાઇવિંગ કરી રહ્યો હતો ત્યારે તેણે વાહન પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો હતો અને કાર ડિવાઇડર સાથે અથડાઇ હતી.

શિંદેએ જણાવ્યું, "ડ્રાઇવર અંગદ ગિલ વિરૂદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. 21 જૂને, લગભગ 2:39 વાગ્યે, પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને હાઇવે પર માર્ગ અકસ્માત અંગે કોલ આવ્યો હતો. એવું જાણવા મળ્યું હતું કે ડ્રાઇવર સહિત ત્રણ લોકો સાથે એક BMW કાર ડિવાઇડર સાથે અથડાઇ હતી અને સંપૂર્ણ ક્ષતિગ્રસ્ત થઇ હતી. વાહનના ટુકડા દુર્ઘટનાસ્થળે વિખેરાયેલા પડ્યા હતા."

સીનિયર પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું, "બે મુસાફરો, રીકેબા જેકબ અને યોગેશ દિઘે ગંભીર ઇજાઓ સાથે સ્થળ પર મળી આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ બન્નેને બદલાપુર ગ્રામીણ હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓને ફરજ પર હાજર તબીબે મૃત જાહેર કર્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે ડ્રાઇવર અંગદ ગિલ ટ્રાફિક નિયમોની અવગણના કરી અને લગભગ 250 કિમીની ઝડપે વાહન ચલાવતો હતો જેના પરિણામે બે મુસાફરના મોત થયા હતા."

દુર્ઘટના બાદ ફોરેન્સિક ટીમે પણ અકસ્માત સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને પુરાવા એકત્ર કર્યા હતા. પોલીસ આ કેસના તમામ પાસાઓની તપાસ કરી રહી છે, જેમાં ડ્રાઇવર દારૂના નશામાં હતો કે કેમ તે પણ તપાસવામાં આવી રહ્યું છે. આ અકસ્માતને લઇને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

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