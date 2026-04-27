મુંબઈ-સોલાપુર વંદે ભારત ટ્રેન પુણે રેલવે સ્ટેશન પાસે પાટા પરથી ઉતરી

મુંબઈથી સોલાપુર જતી વંદે ભારત ટ્રેન પુણેમાં પ્રવેશ કરતા સમયે ડાયમંડ ક્રોસિંગ પર પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હતી.

વંદે ભારત ટ્રેનની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 10:40 PM IST

પુણે: સોમવારે સાંજે વંદે ભારત એક્સપ્રેસ (CSMT-સોલાપુર) પુણે સ્ટેશન નજીક પાટા પરથી ઉતરી ગઈ. પ્લેટફોર્મ પર પ્રવેશ કરતી વખતે ડાયમંડ ક્રોસિંગ પર ટ્રેનનો ચોથો કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયો. રેલ્વે વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટનામાં કોઈ મુસાફરોને ઈજા થઈ નથી અને બધા મુસાફરો સુરક્ષિત છે.

અકસ્માત કેવી રીતે થયો? આ ઘટના સાંજે 7:30 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી; પુણે સ્ટેશન પર ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પર પ્રવેશી રહી હતી ત્યારે ડાયમંડ ક્રોસિંગ પર ચોથા કોચની ટ્રોલી પાટા પરથી ઉતરી ગઈ. રેલ્વે અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, અકસ્માતમાં કોઈ મુસાફરોને ઈજા થઈ નથી. બધા મુસાફરો સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે.

મુસાફરો માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા: મુસાફરોની સુવિધા માટે, તેમને બીજી ટ્રેનમાં (તે જ રેકનો ઉપયોગ કરીને) સ્થાનાંતરિત કરવાની યોજના બનાવવામાં આવી છે જેથી તેમની મુસાફરી કોઈપણ વિલંબ વિના પૂર્ણ થઈ શકે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આ ડાયમંડ ક્રોસિંગ પુણે સ્ટેશન પર ભારતીય રેલ્વેના યાર્ડ રિમોડેલિંગ પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે, જ્યાં ટ્રેક અપગ્રેડેશનનું કામ પહેલાથી જ સુનિશ્ચિત થયેલ છે.

મુંબઈ-સોલાપુર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ (22225/22226) એક હાઇ-સ્પીડ ટ્રેન છે જે મુંબઈ (CSMT) અને સોલાપુર વચ્ચેની મુસાફરી લગભગ છ કલાકમાં પૂર્ણ કરે છે. તે અઠવાડિયામાં છ દિવસ (બુધવાર સિવાય) દોડે છે. તે દાદર, થાણે, કલ્યાણ, પુણે અને કુર્દુવાડી થઈને સોલાપુર પહોંચે છે. અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ, આ ટ્રેન લગભગ 455 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે.

