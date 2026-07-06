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મુંબઈ-પૂણે વચ્ચે રેલવે સેવા ખોરવાઈ, કરજત-લોનાવાલા પાસે ભેખડો ધસી પડતા રેલ વ્યવહાર પર અસર

કરજત લોનાવાલા ભોર ઘાટ સેક્શન પર ઠાકુરવાડી અને ખંડાલા મંકી હિલ વચ્ચે વિવિધ સ્થળોએ ભૂસ્ખલન થવાના કારણે રેલ સેવાને અસર પહોંચી છે.

મુંબઈ-પૂણે વચ્ચે રેલવે સેવા ખોરવાઈ
મુંબઈ-પૂણે વચ્ચે રેલવે સેવા ખોરવાઈ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 6, 2026 at 9:26 AM IST

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મુંબઈ: ભારે વરસાદને કારણે થયેલા ભૂસ્ખલનને કારણે સોમવારે (૬ જુલાઈ) વહેલી સવારે મુંબઈ અને પુણે વચ્ચેની રેલ સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ હતી. મધ્ય રેલવે અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કરજત લોનાવાલા ભોર ઘાટ સેક્શન પર ઠાકુરવાડી અને ખંડાલા મંકી હિલ વચ્ચે વિવિધ સ્થળોએ ભૂસ્ખલન થયું છએ.

જેના કારણે ત્રણેય રેલ લાઇનો પ્રભાવિત થઈ હતી. અવિરત વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલન થવાના કારણે લાંબા અંતરની ઘણી ટ્રેનો રદ, ડાયવર્ઝન અને ફરીથી સમયપત્રક બદલવામાં આવ્યું છે.

રદ કરાયેલી મુખ્ય ટ્રેનોમાં CSMT પુણે ઈન્દ્રાયણી એક્સપ્રેસ, ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ, ડેક્કન એક્સપ્રેસ, ડેક્કન ક્વીન, પ્રગતિ એક્સપ્રેસ અને ધુળે એક્સપ્રેસનો સમાવેશ થાય છે.

પુણે CSMT સિંહગઢ એક્સપ્રેસ સહિત અન્ય ઘણી સેવાઓ પણ રદ કરવામાં આવી છે. રેલવે અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અસરગ્રસ્ત ટ્રેક પરથી કાટમાળ દૂર કરવા અને રેલ સેવાઓ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કામ ચાલી રહ્યું છે.

ભારતીય રેલવેએ મુસાફરોને તેમની મુસાફરી શરૂ કરતા પહેલા નવીનતમ ટ્રેન સ્થિતિ જાણી લેવા વિનંતી કરી છે. મુસાફરોની સુવિધા માટે, મધ્ય રેલ્વેએ CSMT (022 22694040), થાણે (9321336747), લોનાવાલા (8356854238) અને દાદર (9136452387) પર હેલ્પલાઇન નંબરો જારી કર્યા છે.

TAGGED:

TRAIN SERVICES SUSPENDED
MAHARASHTRA MONSOON
MUMBAI PUNE TRAIN SERVICES
રેલવે સેવા ખોરવાઈ
HEAVY RAIN IN MAHARASHTRA

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