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મૃત્યુ બાદ પણ જીંદગીની આશા! 4 વર્ષ સુધી ફ્રીજમાં સાચવી રાખ્યો પિતાનો મૃતદેહ, જાણો શું છે 'ક્રાયોનિક્સ'ની હકીકત

પરિવાર તેમના પિતાને ખૂબ પ્રેમ કરતો હતો. તેમના મૃત્યુ પછી, તેઓએ તેમનો મૃતદેહ ચાર વર્ષ સુધી રેફ્રિજરેટરમાં રાખ્યો હતો

પરિવાર તેમના પિતાને ખૂબ પ્રેમ કરતો હતો. તેમના મૃત્યુ પછી, તેઓએ તેમનો મૃતદેહ ચાર વર્ષ સુધી રેફ્રિજરેટરમાં રાખ્યો હતો
પરિવાર તેમના પિતાને ખૂબ પ્રેમ કરતો હતો. તેમના મૃત્યુ પછી, તેઓએ તેમનો મૃતદેહ ચાર વર્ષ સુધી રેફ્રિજરેટરમાં રાખ્યો હતો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 9:39 PM IST

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મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાંથી 'પિતૃપક્ષ' દરમિયાન એક અસામાન્ય ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક પરિવારે તેમના મૃત પિતાના પાર્થિવ શરીરને છેલ્લા ચાર વર્ષથી રેફ્રિજરેટરમાં સાચવી રાખ્યું હતું. 78 વર્ષીય વૃદ્ધનું જૂન 2022માં કેન્સર અને ઉંમર સંબંધિત બીમારીઓને કારણે અવસાન થયું હતું.

પરિવારને આશા હતી કે અમેરિકા સ્થિત 'ક્રાયોનિક્સ' (cryonics) ટેક્નોલોજી દ્વારા તેમના મૃત પિતાને ફરી જીવિત કરી શકાશે. આ આશાને કારણે, તેમણે અંતિમ સંસ્કાર કરવાને બદલે મૃતદેહને સાચવી રાખવાનો નિર્ણય કર્યો. પરિવારના સભ્યો તે વૃદ્ધ વ્યક્તિ સાથે ખૂબ જ જોડાયેલા હતા; પરિણામે, તેમણે મૃતદેહને સુરક્ષિત રાખવા માટે ₹50 લાખથી વધુ રકમ ખર્ચી હતી. તેઓ આ સેવા માટે એક એજન્સીને મોટી માસિક ફી પણ ચૂકવી રહ્યા હતા.

આ ઘટના કેવી રીતે પ્રકાશમાં આવી?

શરૂઆતમાં, પરિવારે ઘરનું નવીનીકરણ (renovation) શરૂ કરતા પહેલા પિતાના મૃતદેહને પોતાના ઘરે જ એક ફ્રીઝરમાં રાખ્યો હતો. બાદમાં, તેઓ મૃતદેહને મલાડમાં આવેલા એક બંધ ડે-કેર સેન્ટરના ફ્રીઝરમાં લઈ ગયા. જોકે, જ્યારે તે જગ્યાએથી દુર્ગંધ આવવા લાગી, ત્યારે સ્થાનિક લોકોએ પોલીસને જાણ કરી અને ત્યારબાદ આ મામલો લોકોના ધ્યાનમાં આવ્યો.

કુરાર (કુરાડ) પોલીસે આ મામલે તપાસ કરી હતી. કોઈ શંકાસ્પદ બાબત કે ગેરરીતિના પુરાવા ન મળતાં, તેમણે અત્યાર સુધી કોઈ કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરી નથી. પોલીસની પૂછપરછ દરમિયાન, મૃતકની વૃદ્ધ પત્ની અને પુખ્ત વયના સંતાનોએ તેમના મૃત્યુને લગતા તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા.

પરિવાર હાલમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવા કે મૃતદેહને વિદેશ મોકલવો તે અંગે વિચારણા કરી રહ્યો છે. આ ઘટનાએ મુંબઈ પોલીસ અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ બંનેને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. કુરાડ પોલીસ સ્ટેશનના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પોલીસ અને પરિવાર બંને, મૃતદેહને આ રીતે સાચવી રાખવાના નિયમો અને તેને સાચવી રાખવાની માન્ય સમયમર્યાદા અંગે કાનૂની સલાહ લઈ રહ્યા છે.

પોલીસે શંકાના આધારે તપાસ હાથ ધરી

ઉલ્લેખનીય છે કે, કુરાડ પોલીસને સોમવારે રાત્રે એક બાતમીદાર પાસેથી આ કેસ વિશે માહિતી મળી હતી. પોલિક્લિનિકમાં નવીનીકરણનું કામ ચાલી રહ્યું હતું અને તે એક મહિનાથી બંધ હતું. જોકે, જ્યારે પરિસરમાંથી તીવ્ર દુર્ગંધ આવવા લાગી, ત્યારે પોલીસે તપાસ કરી અને ક્લિનિકના ફ્રીઝરમાં એક વૃદ્ધ વ્યક્તિનો મૃતદેહ મળી આવ્યો.

મંગળવારે પોલીસે ફેમિલી ક્લિનિકના સંચાલકો અને મિલકતના માલિકના નિવેદનો નોંધ્યા હતા. પરિવારે મૃતદેહના પરિવહન અંગે અમેરિકા સ્થિત એક સંસ્થા સાથે વાતચીત શરૂ કરી હતી અને ભારતમાં જરૂરી કાનૂની પ્રક્રિયાઓ વિશે વકીલોની સલાહ લઈ રહ્યા હતા. દરમિયાન, વૃદ્ધ વ્યક્તિનો મૃતદેહ મલાડ સ્થિત ક્લિનિકમાં રાખવામાં આવ્યો હતો; જોકે, સ્થાનિક પોલીસને આ અંગે જાણ કરવામાં આવી ન હતી કારણ કે પરિવાર યોગ્ય પ્રક્રિયાઓથી અજાણ હતો.

'ક્રાયોનિક્સ' (Cryonics) શું છે?

પિતાના અવસાન બાદ પરિવાર ભારે માનસિક આઘાતમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. પરિણામે, તેમણે લાંબા સમય સુધી મૃતદેહને સુરક્ષિત રાખવાની પદ્ધતિઓ વિશે ઇન્ટરનેટ પર શોધખોળ કરી. આ શોધ દરમિયાન, તેમને અમેરિકા સ્થિત એવી સંસ્થાઓ વિશે જાણવા મળ્યું જે 'ક્રાયોનિક્સ' સેવાઓ પૂરી પાડે છે. ક્રાયોનિક્સ એ એક એવી તકનીક છે જેમાં કાયદેસર રીતે મૃત જાહેર કરાયેલી વ્યક્તિના શરીરને અત્યંત નીચા તાપમાને પ્રવાહી નાઇટ્રોજનમાં સુરક્ષિત રાખવામાં આવે છે.

આ બાબતે ટિપ્પણી કરતા ડૉ. પ્રશાંત પટેલે (MD) જણાવ્યું હતું કે કોષો અને પેશીઓને સુરક્ષિત રાખવાની પ્રક્રિયા એક સ્થાપિત તબીબી પદ્ધતિ છે. જોકે, વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી સમગ્ર શરીરને ક્રાયોનિક પદ્ધતિથી સુરક્ષિત રાખવાની પ્રક્રિયા હજુ પણ પ્રાયોગિક તબક્કામાં છે.

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