મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને તેલંગાણામાં આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ કાર્ટેલ સામે મુંબઈ પોલીસની કાર્યવાહી; MD ડ્રગ ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ
એક મોટી કાર્યવાહીમાં, મીરા-ભાયંદર પોલીસે તેલંગાણામાં કરોડો રૂપિયાની MD ડ્રગ ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
Published : June 3, 2026 at 2:48 PM IST
મુંબઈ: મુંબઈ પોલીસે ડ્રગ નેટવર્ક સામે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી સફળતા મેળવી છે. તેમણે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાતમાં ફેલાયેલા એક આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ કાર્ટેલનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ ડ્રગ નેટવર્ક યુવાનોને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડવા માટે જવાબદાર હોવાનું કહેવાય છે.
આ લીડ પર કાર્યવાહી કરતા, મુંબઈ પોલીસે ગુજરાત અને તેલંગાણામાં કાર્યવાહી હાથ ધરી, જેમાં આશરે ₹100 કરોડ (આશરે $1 બિલિયન)નો ગેરકાયદેસર માલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો. આ કિસ્સામાં, મુંબઈ પોલીસે એક મહિલા કાર ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી, જે મુંબઈ અને તેની આસપાસ ડ્રગ્સ સપ્લાય કરવા માટે ઓલા અથવા ઉબેર ડ્રાઇવર તરીકે ઓળખાતી હતી.
'પપ્પુ' નામના વ્યક્તિ, જે તેને ડ્રગ્સ સપ્લાય કરતો હતો, તેની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેણી પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે, મુંબઈ પોલીસે ગુજરાતના નર્મદા જિલ્લાના એક ગામમાં દરોડો પાડ્યો, જ્યાં તેમણે મેફેડ્રોન (MD) ઉત્પાદન ફેક્ટરી બંધ કરાવી અને ₹75 કરોડ (આશરે $75 બિલિયન)ના ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યા.
દરમિયાન, એક અલગ પણ સમાન કાર્યવાહીમાં, મીરા-ભાયંદર અને વસઈ-વિરાર પોલીસ દળોની સંયુક્ત ટીમે તેલંગાણાના ઝહીરાબાદમાં બીજી એક MD ઉત્પાદન ફેક્ટરી પર દરોડો પાડીને તેને બંધ કરાવી દીધી. આ કાર્યવાહી દરમિયાન ₹21 કરોડનો ગેરકાયદેસર માલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે દાવો કર્યો હતો કે આ ફેક્ટરી દરરોજ ₹20 કરોડના માદક દ્રવ્યોનું ઉત્પાદન કરતી હતી.
સાકીનાકા પોલીસ ઓપરેશન
મુંબઈના સાકીનાકા પોલીસ સ્ટેશનના એન્ટી-નાર્કોટિક્સ સેલે ગુજરાતના નર્મદા જિલ્લાના એક ગામમાં દરોડો પાડ્યો અને નાર્કોટિક પદાર્થ MD (મેફેડ્રોન) બનાવતી ફેક્ટરીને સફળતાપૂર્વક બંધ કરાવી. સાકીનાકા પોલીસે ફેક્ટરીમાંથી આશરે ₹75 કરોડનો દારૂ જપ્ત કર્યો, જેમાં 20 કિલોગ્રામ પ્રવાહી MDનો પણ સમાવેશ થાય છે. ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ (DCP) દત્તા નલાવડેએ પુષ્ટિ આપી કે આ કેસના સંદર્ભમાં બે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ કોણ છે?
21 મેના રોજ, સાકીનાકા પોલીસને ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે એક મહિલા અંધેરી-ઘાટકોપર લિંક રોડ પર પેનિનસુલા હોટેલ પાસે માદક દ્રવ્યોનું વેચાણ કરશે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે છટકું ગોઠવ્યું અને મહિલા એપ-આધારિત ટેક્સી ડ્રાઇવર મુસ્કાન સમીર ખાન (26) ની ધરપકડ કરી. તેની પાસેથી 101 ગ્રામ MD જપ્ત કરવામાં આવ્યું.
સખત પૂછપરછ બાદ, તેણીએ મુમ્બ્રાના રહેવાસી 56 વર્ષીય વડાલ કમર અબુલ વફા ચૌધરી, ઉર્ફે 'પપ્પુ' પાસેથી ડ્રગ્સ ખરીદ્યાની કબૂલાત કરી. પપ્પુ પહેલાથી જ પોલીસના રડાર પર હતો કારણ કે તે આ ગેરકાયદેસર વેપારમાં નિષ્ણાત હતો. છેલ્લા સાતથી આઠ વર્ષથી, પપ્પુ મુસ્કાનને ડ્રગ્સ સપ્લાય કરતો હતો, જે તેને સમગ્ર મુંબઈમાં ગ્રાહકોને વેચતો હતો. 26 મેના રોજ, સાકીનાકા પોલીસે મુમ્બ્રાના શિલ્ફાટા વિસ્તારમાંથી પપ્પુની ધરપકડ કરી.
ગુજરાતમાં ડ્રગ ફેક્ટરી બંધ
પપ્પુની પૂછપરછમાંથી મળેલી માહિતીના આધારે, એવું બહાર આવ્યું કે ગુજરાતમાં 'MD' (મેફેડ્રોન) બનાવતી એક ફેક્ટરી કાર્યરત હતી. આ ગુપ્ત માહિતીના આધારે, સાકીનાકા પોલીસની એક ખાસ ટીમ સીધી ગુજરાતના નર્મદા જિલ્લાના નાંદોદ તાલુકાના વરખાડ ગામમાં પહોંચી. ગામના એક રહેણાંક મકાનમાં આ ગેરકાયદેસર કામગીરી ચાલી રહી હતી.
પોલીસે સ્થળ પર દરોડો પાડ્યો અને મોટી માત્રામાં ડ્રગ બનાવવાનો સામાન જપ્ત કર્યો. કામગીરી દરમિયાન, પોલીસે 20 કિલો લિક્વિડ MD જપ્ત કર્યું, જેની અંદાજિત કિંમત ₹74.46 કરોડ (US$7.46 બિલિયન) છે અને ઘણા ખતરનાક રસાયણો જપ્ત કર્યા, જેમાં 26 કિલો 2-બ્રોમો-4-મેથિલેનાલિન, 50 લિટર 4-મેથિલેપ્રોપિયોફેનોન, 20 લિટર મોનોમેથિલેમાઇન, 13.50 લિટર બ્રોમિન અને 35 લિટર ક્લોરોફોર્મનો સમાવેશ થાય છે.
આ ઉપરાંત, સ્ટિરર મશીન, બે કોમર્શિયલ રેફ્રિજરેટર અને મેટલ હીટિંગ યુનિટ જેવા સાધનો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ (ડીસીપી) દત્તા નલાવડેએ જણાવ્યું હતું કે જપ્ત કરાયેલા પ્રતિબંધિત પદાર્થો અને સાધનોની કુલ કિંમત આશરે ₹75 કરોડ છે.
મીરા રોડ પોલીસ ઓપરેશન દ્વારા તેલંગાણામાં મુખ્ય ડ્રગ ફેક્ટરી તોડી પાડવામાં આવી
મીરા રોડમાં એક મહિલાના ઘરેથી નાર્કોટિક ડ્રગ 'એમડી' (મેફેડ્રોન) જપ્ત થયા બાદ, પોલીસે તપાસ અને ઓપરેશન શરૂ કર્યું જેમાં તેલંગાણામાં કાર્યરત એક મોટા ડ્રગ ઉત્પાદન રેકેટનો સફળતાપૂર્વક પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો. આ સ્થાન પર દરરોજ ઓછામાં ઓછા ₹20 કરોડના એમડી ડ્રગ્સનું ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. મીરા-ભાયંદર અને વસઈ-વિરાર પોલીસ કમિશનરેટ્સના ક્રાઇમ ડિટેક્શન યુનિટ 4 એ તેલંગાણાના ઝહીરાબાદમાં એક એમડી ડ્રગ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેક્ટરી તોડી પાડી છે.
આ ઓપરેશન દરમિયાન, ₹21 કરોડનો પ્રતિબંધિત માલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસનો દાવો છે કે આ ફેક્ટરીમાં દરરોજ ₹20 કરોડના ડ્રગ્સનું ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું હતું.
આ ઓપરેશન કેવી રીતે થયું
4 એપ્રિલના રોજ, પોલીસે નયાનગરમાં છેડા આદર્શ બિલ્ડિંગના રહેવાસી ફિરદોસ અરબાઝ કુરેશીના ઘરે દરોડો પાડ્યો હતો. આ કાર્યવાહી દરમિયાન, ૧.૩૨૪ કિલોગ્રામ એમડી ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. આ ડ્રગ્સની કિંમત ₹૨.૬૬ કરોડ આંકવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, ફિરદોસ અને તેના પતિ અરબાઝ વકીલ કુરેશી વિરુદ્ધ નયાનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
ચાલુ તપાસના ભાગ રૂપે, મીરા રોડ, આઝાદ મેદાન, માલવાણી, મનોર અને ખાલાપુર વિસ્તારોમાંથી ૧૫ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમની પાસેથી ₹૧૩.૬૬ કરોડનો દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
દરરોજ ૨૦ કરોડ રૂપિયાના એમડી ડ્રગ્સનું ઉત્પાદન થતું હતું
તપાસ દરમિયાન, એક આરોપી સંદીપ નાયડુની રાયગઢ જિલ્લાના ખાલાપુરથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, નાસિર ઉર્ફે બાબા જામીનિયા શેખ અને મહમૂદ મહેબૂબ ખાનની હૈદરાબાદથી અટકાયત કરવામાં આવી હતી. આ વ્યક્તિઓની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે તેલંગાણાના સંગારેડ્ડી જિલ્લાના ઝહીરાબાદ તાલુકામાં એક ફાર્મહાઉસની અંદર એમડી ઉત્પાદન ફેક્ટરી કાર્યરત હતી.
પોલીસે તાત્કાલિક સ્થળ પર દરોડો પાડ્યો અને ફેક્ટરી બંધ કરાવી દીધી. સ્થળ પર, અધિકારીઓએ ત્રણ કિલોગ્રામ MD ડ્રગ્સ, કુલ 2,293 લિટર પ્રતિબંધિત રસાયણો જપ્ત કર્યા. પ્રતિબંધિત રસાયણોમાં ક્લોરોફોર્મ, એસીટોન, મોનોમેથિલામાઇન, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને 2-બ્રોમો (NDPS કાયદા હેઠળ નિયંત્રિત પદાર્થ)નો સમાવેશ થાય છે.
આ ઉપરાંત, દવાના ઉત્પાદનમાં વપરાતી અન્ય સામગ્રી અને સાધનો, જેની કિંમત ₹6.32 કરોડ છે, જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ કાર્ટેલ સાથે જોડાણ હોવાના પુરાવા બહાર આવ્યા છે.
આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 18 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ મોટા રેકેટ વિશે વધુ કડીઓ શોધવા માટે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ વધુ તપાસ કરી રહી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 'MD' (મેફેડ્રોન) ના ઉત્પાદનમાં વપરાતા રસાયણોની સપ્લાય ચેઇન, તેમજ તેનાથી સંબંધિત નાણાકીય વ્યવહારો, ઘણા રાજ્યોમાં ફેલાયેલા છે.