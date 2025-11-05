મુંબઈમાં પરીક્ષણ દરમિયાન મોનોરેલ ટ્રેન નમી, ક્રૂને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યો
મુંબઈમાં એક મોનોરેલ ટ્રેન પરીક્ષણ દરમિયાન નમેલી Monorail Tiltsતી. જોકે, તેમાં સવાર ક્રૂને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
Published : November 5, 2025 at 3:27 PM IST
મુંબઈ: બુધવારે મુંબઈના વડાલા ડેપોમાં પરીક્ષણ દરમિયાન એક મોનોરેલ ટ્રેન એક તરફ નમેલી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઘટના સમયે ટ્રેનમાં કોઈ મુસાફરો નહોતા.
જોકે, સોશિયલ મીડિયા પર મોનોરેલના જે વીડિયો સામે આવ્યા છે, તેમાં ટ્રેન થોડી નમેલી દેખાઈ રહી છે. ફાયર વિભાગના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અકસ્માત સવારે 9 વાગ્યાની આસપાસ થયો હતો, પરંતુ તેમાં સવાર 2 ક્રૂ સભ્યોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
ઘટના અંગે મળેલી પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, સિગ્નલ પરીક્ષણ દરમિયાન આ અકસ્માત થયો હતો. મુંબઈ મેટ્રો રેલ ઓપરેશન્સ લિમિટેડે હજુ સુધી અકસ્માત અંગે સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી. જોકે, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મોનોરેલના કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે હાજર હતા.
તેમણે કહ્યું હતું કે વારંવાર થતી ટેકનિકલ ખામીઓને કારણે, મુંબઈમાં મોનોરેલ પેસેન્જર સેવાઓ 20 સપ્ટેમ્બરથી આગામી આદેશ સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે, જેથી સિસ્ટમને અપગ્રેડ કરી શકાય.
તમને જણાવી દઈએ કે મેટ્રોપોલિટન રિજન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (MMRDA) એ અગાઉ થયેલી ટેકનિકલ ખામીઓની વિગતવાર તપાસ કરવા માટે એક સમિતિની રચના પણ કરી હતી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વારંવાર ટેકનિકલ ખામીઓ અને વારંવાર સેવા વિક્ષેપોને કારણે મુસાફરોનો વિશ્વાસ ડગમગી ગયો છે. જેના કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સસ્પેન્શન સમયગાળાનો ઉપયોગ એક વ્યાપક આધુનિકીકરણ યોજનાને અમલમાં મૂકવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે. જે આખરે સલામતી, વિશ્વસનીયતા અને સમયપાલનમાં સુધારો કરશે.
શહેરની મોનોરેલ સેવામાં તાજેતરમાં થયેલી અનેક ટેકનિકલ ખામીઓ વચ્ચે આ અકસ્માત થયો છે. 20 ઓગસ્ટના રોજ, ભારે વરસાદ દરમિયાન ચેમ્બુર અને ભક્તિ પાર્ક સ્ટેશનો વચ્ચે એક ટ્રેન બગડી ગઈ હતી. જેના કારણે 500થી વધુ મુસાફરોને બચાવી લેવામાં આવ્યા ત્યાં સુધી તેઓ ફસાયા હતા.
ત્યારબાદ 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ, વડાલા નજીક બીજી એક મોનોરેલ ટ્રેનમાં સોફ્ટવેર ખામી સર્જાઈ, જેના કારણે 17 મુસાફરોને તાત્કાલિક બહાર કાઢવાની ફરજ પડી. તે દિવસે 2 કલાકથી વધુ સમય માટે સેવાઓ પણ આંશિક રીતે ખોરવાઈ ગઈ.
