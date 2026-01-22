મુંબઇના મેયર જનરલ કેટેગરીમાંથી મહિલા બનશે, મહારાષ્ટ્રની 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં મેયર પદ અનામત માટે ડ્રો થયો
મહારાષ્ટ્રની તમામ મ્યુનિસિપલ સંસ્થાઓમાં મેયરની ચૂંટણીઓ પહેલા, લોટરી સિસ્ટમ દ્વારા આ પદ માટે અનામત નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
Published : January 22, 2026 at 5:10 PM IST
મુંબઇ: મુંબઇ સહિત મહારાષ્ટ્રના તમામ 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો માટે મેયરની નિમણૂક માટે લોટરી કાઢવામાં આવી હતી. મંત્રાલયમાં કાઢવામાં આવેલી આ લોટરીમાં સામાન્ય મહિલા વર્ગ માટે બેઠક અનામત કરવામાં આવી છે. મુંબઇના મેયર સામાન્ય શ્રેણીમાંથી એક મહિલા બનશે.
29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માટે 15 જાન્યુઆરીએ મતદાન થયું હતું અને 16 જાન્યુઆરીએ મત ગણતરી કરવામાં આવી હતી. તે બાદ આજે મહાનગરપાલિકામાં મેયર પદ માટે રિઝર્વેશન ડ્રોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. તમામ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માટે મેયર પદ માટે રિઝર્વેશન ડ્રો કાઢવામાં આવ્યો હતો.
શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી માધુરી મિસાલની હાજરીમાં રિઝર્વેશન ડ્રોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. મેયર પદ માટે ડ્રોમાં ભાજપના મહામંત્રી રાજેશ શિરવાડકર, મુંબઇ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પૂર્વ મેયર કિશોરી પેડનેકર અને યુબીટીના ધારાસભ્ય મનોજ જામસુતકર અને NCPના આનંદ પરાંજપે હાજર રહ્યા હતા. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ ડ્રોમાં જાહેર થયું કે મુંબઇ અને પૂણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મેયર પદ ઓપન કેટેગરી માટે અનામત છે.
મુંબઈ સહિત 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો માટે રિઝર્વેશનનો ડ્રૉ શહેરી વિકાસ મંત્રાલય ખાતે યોજાયો હતો. ડ્રો પ્રક્રિયાની અધ્યક્ષતા શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી માધુરી મિસાલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. વિવિધ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો માટે SC, ST અને OBC શ્રેણીઓ માટે રિઝર્વેશન કાઢવામાં આવ્યું હતું. સૌનું ધ્યાન આ વાત પર હતું કે મુંબઇના મેયરનું પદ કઇ કેટેગરીને મળશે.
અંતે રિઝર્વેશન ડ્રોમાં પૃષ્ટી થઇ કે મુંબઇના મેયરનું પદ ઓપન કેટેગરી (મહિલા)ને મળશે. ભાજપ માટે પોતાના મેયર બનાવવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. જોકે, ઉદ્ધવ ઠાકરેની UBTએ આ રિઝર્વેશન ડ્રો પ્રોસેસ પર વાંધો ઉઠાવ્યો છે. ઠાકરેની યુબીટીને આશા હતી કે મુંબઇનું મેયર પદ OBC કેટેગરીના કોઇ વ્યક્તિને મળશે.
50% મહિલા અનામત નિયમ લાગુ થતાં, રાજ્યભરની 15 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં મહિલાઓ મેયર પદ સંભાળશે. 14 અન્ય મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં સામાન્ય શ્રેણીને તક આપવામાં આવશે. મહિલાઓ માટે 50 ટકા અનામત મુજબ, 4 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં OBC મહિલાઓ માટે અને 9 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં ઓપન કેટેગરીની મહિલાઓ માટે અનામત લાગુ પડે છે.
મહારાષ્ટ્રમાં 29 મેયર પદો માટે અનામત
અનુસૂચિત જનજાતિ - 1
અનુસૂચિત જાતિ - 3
OBC - 8
સામાન્ય - 17
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોની યાદી:
1) મુંબઈ - ઓપન કેટેગરી, મહિલા
2) ધુળે - ઓપન કેટેગરી, મહિલા
3) નાસિક - ઓપન કેટેગરી, મહિલા
4) ભિવંડી-નિઝામપુર - ઓપન કેટેગરી
5) પરભણી - ઓપન કેટેગરી
6) કલ્યાણ-ડોંબિવલી - અનુસૂચિત જનજાતિ
7) પુણે - ઓપન કેટેગરી, મહિલા
8) ચંદ્રપુર - OBC મહિલાઓ
9) કોલ્હાપુર - OBC
10) જલગાંવ - OBC
11) મીરા-ભાયંદર - ઓપન કેટેગરી, મહિલા
12) વસઈ-વિરાર - ઓપન કેટેગરી
13) અહિલ્યાનગર - OBC
14) પિંપરી-ચિંચવાડ - ઓપન કેટેગરી
15) અકોલા - OBC
16) અમરાવતી - ઓપન કેટેગરી
17) જાલના - અનુસૂચિત જાતિ મહિલા
18) લાતુર - અનુસૂચિત જાતિ, મહિલા
19) છત્રપતિ સંભાજીનગર - ઓપન કેટેગરી
20) નાંદેડ-વાઘલા - ઓપન કેટેગરી, મહિલા
21) નવી મુંબઈ - ઓપન કેટેગરી, મહિલા
22) પનવેલ -OBC
23) થાણે - અનુસૂચિત જાતિ
24) ઉલ્હાસનગર - OBC
25) નાગપુર - ઓપન કેટેગરી, મહિલા
26) માલેગાંવ - ઓપન કેટેગરી, મહિલા
27) ઇચલકરંજી - OBC
28) સાંગલી-મિરાજ-કુપવાડ - ઓપન કેટેગરી
29) સોલાપુર - ઓપન કેટેગરી
