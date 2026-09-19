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મુંબઈ: IIT બોમ્બેમાં વિદ્યાર્થીના મોતથી હોબાળો, વિદ્યાર્થીઓએ મોડી રાત સુધી કેમ્પસમાં કર્યુ વિરોધ પ્રદર્શન

IIT પવઈ (IIT બોમ્બે)ના બીજા વર્ષના એક વિદ્યાર્થીની આત્મહત્યાને લઈને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ મોડી રાત સુધી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.

IIT બોમ્બે વિદ્યાર્થીના મોતથી હોબાળો
IIT બોમ્બે વિદ્યાર્થીના મોતથી હોબાળો (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 7:08 AM IST

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મુંબઈ: IIT પવઈ (IIT બોમ્બે)ના બીજા વર્ષના એક વિદ્યાર્થીની આત્મહત્યાને લઈને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ કેમ્પસમાં મોડી રાત સુધી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. આ ઘટનાના પગલે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓમાં રોષ છવાઈ ગયો છે.

તંત્ર સામે નારાજ વિદ્યાર્થીઓ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે થોડા સમય માટે IIT કેમ્પસમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ સર્જાયું હતું. પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ ડાયરેક્ટરના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યાં છે.

વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થી અંશે કહ્યું, "અમે બધા ખૂબ જ દુઃખી છીએ. આ ખુબ જ આઘાતજનક બાબત છે... તે અમારો જ એક સાથી હતો અને એવું લાગે છે કે અમારા જ કોઈને અમે ગુમાવી દીધો છે.

જ્યાં સુધી કોનો વાંક છે તેનો સવાલ છે, તો મને નથી લાગતું કે આવા સમયે આપણે કોઈના પર દોષારોપણ કરવું જોઈએ... અહીં 'વહીવટીતંત્ર વિરુદ્ધ વિદ્યાર્થીઓ' જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, તેમ છતાં હું માનું છું કે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે અત્યારે આપણે એકજૂટ થઈને ઊભા રહીએ..."

વિરોધ કરી રહેલા અન્ય એક વિદ્યાર્થીએ કહ્યું, "આજે અમારા વિરોધનું કારણ અમારી કોલેજમાં બનેલી આત્મહત્યાની ઘટના છે. વહીવટીતંત્રની જવાબદારી અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે અમે વિરોધ કરી રહ્યા છીએ. આવી આ પહેલી ઘટના નથી... અમને સમજાતું નથી કે આવું શા માટે થઈ રહ્યું છે..."

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STUDENT ENDED LIFE BY SELF
STUDENTS PROTEST IN CAMPUS
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વિદ્યાર્થીએ જીવન ટૂંકાવ્યું
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