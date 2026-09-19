મુંબઈ: IIT બોમ્બેમાં વિદ્યાર્થીના મોતથી હોબાળો, વિદ્યાર્થીઓએ મોડી રાત સુધી કેમ્પસમાં કર્યુ વિરોધ પ્રદર્શન
IIT પવઈ (IIT બોમ્બે)ના બીજા વર્ષના એક વિદ્યાર્થીની આત્મહત્યાને લઈને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ મોડી રાત સુધી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.
Published : September 19, 2026 at 7:08 AM IST
મુંબઈ: IIT પવઈ (IIT બોમ્બે)ના બીજા વર્ષના એક વિદ્યાર્થીની આત્મહત્યાને લઈને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ કેમ્પસમાં મોડી રાત સુધી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. આ ઘટનાના પગલે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓમાં રોષ છવાઈ ગયો છે.
તંત્ર સામે નારાજ વિદ્યાર્થીઓ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે થોડા સમય માટે IIT કેમ્પસમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ સર્જાયું હતું. પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ ડાયરેક્ટરના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યાં છે.
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: IIT पवई (IIT बॉम्बे) के छात्रों ने दूसरे वर्ष के एक छात्र से जुड़े आत्महत्या मामले के खिलाफ देर रात विरोध प्रदर्शन किया। pic.twitter.com/hYUfkiP1HD— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 18, 2026
વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થી અંશે કહ્યું, "અમે બધા ખૂબ જ દુઃખી છીએ. આ ખુબ જ આઘાતજનક બાબત છે... તે અમારો જ એક સાથી હતો અને એવું લાગે છે કે અમારા જ કોઈને અમે ગુમાવી દીધો છે.
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: विरोध कर रहे छात्र अंश ने कहा, " हम सब बहुत दुखी हैं। यह चौंकाने वाली बात है... वह हमारे ही बीच का एक साथी था, और ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ही कोई अपना पीछे छूट गया हो। रही बात कि गलती किसकी है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में हमें किसी पर दोष मढ़ना… https://t.co/fBYlT5foJR pic.twitter.com/fulrSJ5bgS— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2026
જ્યાં સુધી કોનો વાંક છે તેનો સવાલ છે, તો મને નથી લાગતું કે આવા સમયે આપણે કોઈના પર દોષારોપણ કરવું જોઈએ... અહીં 'વહીવટીતંત્ર વિરુદ્ધ વિદ્યાર્થીઓ' જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, તેમ છતાં હું માનું છું કે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે અત્યારે આપણે એકજૂટ થઈને ઊભા રહીએ..."
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र | एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा, " आज हमारे इस प्रदर्शन का कारण हमारे कॉलेज में हुआ आत्महत्या का मामला है। प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता तय करने के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है... हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा… pic.twitter.com/d9H5aQMXOW— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 18, 2026
વિરોધ કરી રહેલા અન્ય એક વિદ્યાર્થીએ કહ્યું, "આજે અમારા વિરોધનું કારણ અમારી કોલેજમાં બનેલી આત્મહત્યાની ઘટના છે. વહીવટીતંત્રની જવાબદારી અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે અમે વિરોધ કરી રહ્યા છીએ. આવી આ પહેલી ઘટના નથી... અમને સમજાતું નથી કે આવું શા માટે થઈ રહ્યું છે..."
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