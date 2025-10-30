ETV Bharat / bharat

પવઈ વિસ્તારમાં રોહિત આર્ય નામના વ્યક્તિએ બાળકોને બંધક બનાવ્યા હતા. બાદમાં પોલીસે આરોપીને ગોળી મારીને મારી નાખ્યો.

મુંબઈમાં બંધક બનાવેલા બાળકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા, પોલીસની જવાબી કાર્યવાહીમાં આરોપી રોહિત આર્ય ઠાર (ફાઇલ ફોટો ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 9:45 PM IST

મુંબઈ: ગુરુવારે બપોરે લગભગ 1:30 વાગ્યે, દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈના પવઈ વિસ્તારમાં એક વ્યક્તિએ 16 સ્કૂલના બાળકો અને એક મહિલાને બંધક બનાવી લીધા. પીડિતો વેબ સિરીઝ માટે ઓડિશન આપવાના બહાને પવઈમાં મહાવીર ક્લાસિક બિલ્ડિંગમાં ભેગા થયા હતા. પવઈ પોલીસે તાત્કાલિક સ્પેશિયલ યુનિટ, ક્વિક એક્શન ફોર્સ અને NSG કમાન્ડોને બોલાવ્યા. તેઓ બાથરૂમમાં ઘૂસી ગયા, બધાને સુરક્ષિત રીતે બચાવ્યા અને આરોપીને મારી નાખ્યો.

અહેવાલો અનુસાર, પોલીસ કાર્યવાહી દરમિયાન આરોપી રોહિત આર્યને ગોળી વાગી હતી અને તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. તેના કબજામાંથી એક એર ગન અને રસાયણો મળી આવ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર, પવઈ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવતા મહાવીર ક્લાસિક સોસાયટીના હોલમાં છેલ્લા પાંચ દિવસથી વેબ સિરીઝ માટે ઓડિશન ચાલી રહ્યા હતા. વહેલી સવારે, વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી 25-30 બાળકો ઓડિશન માટે પહોંચ્યા હતા.

એવું કહેવાય છે કે રોહિત આર્યએ કથિત રીતે એર ગનથી 17 લોકોને બંધક બનાવ્યા હતા અને ધમકી આપી હતી, જેમાં 16 બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન, આરોપી રોહિત આર્યએ એક વીડિયો બહાર પાડ્યો હતો જેમાં તેણે કથિત રીતે કહ્યું હતું કે તે કેટલાક લોકો સાથે વાત કરવા માંગે છે. તે વ્યક્તિએ ધમકી આપી હતી કે, "જો તેને આમ કરવાની મંજૂરી નહીં મળે, તો તે આગ લગાવી દેશે અને પોતાને અને બાળકોને નુકસાન પહોંચાડશે."

એર ગન અને રસાયણો જપ્ત

ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ દત્તાત્રેય નલાવડેએ જણાવ્યું હતું કે પોલીસને બપોરે 1:45 વાગ્યે એક ફોન આવ્યો હતો કે એક વ્યક્તિ મહાવીર ક્લાસિક નામની ઇમારતમાં નાના બાળકોને બંધક બનાવી રહ્યો છે. પોલીસે તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો અને બંધક સાથે વાત કરી. ત્યારબાદ, પોલીસ અધિકારીઓ બાથરૂમમાં પ્રવેશ્યા અને અંદર રહેલા એક વ્યક્તિની મદદથી, બધા બાળકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવ્યા.

અગાઉ, પ્રાથમિક તપાસમાં તેના કબજામાં એર ગન અને રસાયણો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. આ સંદર્ભમાં, ડીસીપી દત્તાત્રેય નલાવડેએ જણાવ્યું હતું કે બાળકોને વેબ સિરીઝ માટે ઓડિશન માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા, જેના માટે સોસાયટી હોલ બુક કરવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન આરોપીઓએ બાળકોને બંધક બનાવ્યા.

રોહિત આર્યનું નિવેદન

રોહિત આર્યએ એક વિડીયો જાહેર કરીને કહ્યું, "હું આતંકવાદી નથી. મારી કેટલીક સરળ માંગણીઓ છે. હું કેટલાક લોકો સાથે વાત કરવા અને પ્રશ્નો પૂછવા માંગુ છું. હું પૈસાની માંગણી કરતો નથી. હું 1 મે થી ભૂખ હડતાળ પર છું, પરંતુ તે મુલતવી રાખવામાં આવે છે. હવે મેં ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી છે અને પાણી પણ પીતો નથી. જો ગંભીરતા લેવામાં આવે તો સારું રહેશે, નહીં તો, જય શ્રી રામ! હું એકલો નથી. ઘણા લોકો આ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. ઉકેલ શોધવા માટે મને વાતચીતની જરૂર છે."

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, રોહિતનો દાવો છે કે તેણે શિક્ષણ વિભાગ માટે સ્વચ્છતા દેખરેખ પ્રોજેક્ટ માટે લોન લીધી હતી, પરંતુ તેના પૈસા સરકાર પાસે અટવાયેલા છે, જેના પરિણામે કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. તેણે પોતાના મુદ્દા તરફ ધ્યાન દોરવા માટે આ કૃત્ય કર્યું હોવાનો આરોપ છે.

