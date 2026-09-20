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મુંબઈ: પુરપાટ જતી BMW કાર ફ્લાયઓવરથી નીચે ખાબકી, ત્રણ યુવાનોના કમકમાટીભર્યા મોત

મુંબઈમાં આજે બે કરૂણ દુર્ઘટના બની, જેમાં પ્રથમ દુર્ઘટનામાં વીજ કરંટથી બે લોકોના મોત થયા, જ્યારે બીજી ઘટનામાં BMW કાર ફ્લાયઓવર પરથી નીચે પડી હતી.

મુંબઈ કોસ્ટલ રોડ પર બેકાબૂ BMW ફ્લાયઓવરથી નીચે પડી
મુંબઈ કોસ્ટલ રોડ પર બેકાબૂ BMW ફ્લાયઓવરથી નીચે પડી (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2026 at 2:02 PM IST

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મુંબઈ: આજે બે મોટા દર્દનાક અકસ્માતો સર્જાયા છે. આ બંને ઘટનાઓમાં અનેક લોકો જાનહાનિનો ભોગ બન્યા છે. બીજી ઘટનામાં બેકાબૂ BMW કાર ફ્લાયઓવર પરથી નીચે પડતાં ત્રણ યુવાનોના મોત થયા છે, જ્યારે એકની હાલત ગંભીર છે.

મુંબઈમાં પ્રથમ અકસ્માતમાં કરંટ લાગવાથી બે લોકોના મોત બાદ વધુ એક મોટા અકસ્માતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. મુંબઈના કોસ્ટલ રોડ પર તેજ ગતિએ દોડતી BMW કારની અડફેટે આવવાથી ત્રણ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે એક વ્યક્તિની હાલત ગંભીર છે.

મુંબઈ કોસ્ટલ રોડ પર બેકાબૂ BMW ફ્લાયઓવરથી નીચે પડી (Etv Bharat)

તેજ ગતિએ દોડતી BMW સાથે સંકળાયેલો આ અકસ્માત રવિવાર સવારે કોસ્ટલ રોડ પર થયો હતો. મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે આ અકસ્માત ખૂબ જ તેજ ગતિને કારણે થયો હતો. રિપોર્ટ્સ મુજબ આ અકસ્માત 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 5:20 વાગ્યે હાજી અલી પાસે લાલ કોલેજ નજીક થયો હતો.

પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે હાજી અલી તરફ જતી વખતે ડ્રાઇવરે તેજ ગતિએ દોડતી ગાડી પરથી કાબૂ ગુમાવી દીધો હતો. ચારેય ઘાયલોને સારવાર માટે નાયર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તેમાંથી ત્રણના મોત થયા હતા. મૃતકોમાંથી બેની ઓળખ સંજય ગઝલ (21) અને ધ્રિયા શેઠ (17) તરીકે થઈ છે, જ્યારે ત્રીજા મૃતકની ઓળખ, જે 25 વર્ષનો હતો, તે હજુ જાણી શકાઈ નથી.

આ ઉપરાંત એક 20 વર્ષીય વ્યક્તિ, જેની ઓળખ હજુ સુધી થઈ નથી, તેની હાલત ગંભીર છે અને તેની સારવાર ટ્રોમા વોર્ડમાં ચાલી રહી છે. અન્ય ઘાયલોની સારવાર પણ નાયર હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે. પોલીસ અકસ્માતની તપાસ કરી રહી છે.

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