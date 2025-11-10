ફરી લથડી ધર્મેન્દ્રની તબિયક, વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર બોલિવૂડના 'હી-મેન', ફેન્સ કરી રહ્યા છે પ્રાર્થના
બોલિવૂડ સ્ટાર ધર્મેન્દ્રની તબિયત ફરી બગડી છે. તેઓ મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર હોવાના અહેવાલ છે.
Published : November 10, 2025 at 6:24 PM IST
મુંબઈ : હિન્દી સિનેમાના દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર ફરી એકવાર બીમાર પડ્યા છે. તેઓ મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર હોવાના અહેવાલ છે. એક મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, શોલેના અભિનેતાને શ્વાસ લેવામાં તકલીફની ફરિયાદ બાદ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
આ દિગ્ગજ અભિનેતા 8 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ 90 વર્ષના થશે. 31 ઓક્ટોબરના રોજ, સમાચાર આવ્યા કે ભારતીય સિનેમાના "હી-મેન" તરીકે જાણીતા ધર્મેન્દ્રને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને તેમની નિયમિત તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
IANS ના નજીકના સૂત્રો અનુસાર, અભિનેતાને 31 ઓક્ટોબરના રોજ મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં ટોચના ડોકટરોના નિકટના નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા હતા. તેમની બીમારીનું ચોક્કસ કારણ હજુ સ્પષ્ટ નથી. જો કે, તે સમયે સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, અભિનેતા નિયમિત તપાસ માટે હોસ્પિટલમાં ગયા હતા અને ત્યારથી ઘણા પરીક્ષણો માટે ત્યાં રહ્યા હતા. તેમના વેન્ટિલેટર સપોર્ટ તૂટી ગયાના સમાચાર આવ્યા બાદ ચાહકો ધર્મેન્દ્રના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.
તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, ધર્મેન્દ્રના સૌથી નાના પુત્ર, અભિનેતા બોબી દેઓલે ખુલાસો કર્યો કે તેમના પિતા તેમની પહેલી પત્ની પ્રકાશ કૌર સાથે મુંબઈ નજીક ખંડાલામાં તેમના ફાર્મહાઉસમાં રહે છે. ધર્મેન્દ્ર ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા પર તેમના ફિટનેસ અને વર્કઆઉટ વીડિયો શેર કરે છે.
થોડા દિવસો પહેલા, તેમણે તેમના ફિઝિયોથેરાપી સત્રનો એક વીડિયો શેર કર્યો હતો, જેમાં તેમની ફિટનેસની ઝલક દેખાઈ હતી. તેમણે ક્લિપ સાથે લખ્યું હતું કે, "મિત્રો, તમારી શુભેચ્છાઓ અને આશીર્વાદથી, હું ફિટ અને સ્વસ્થ રહેવા માટે સખત મહેનત કરી રહ્યો છું. યોગ, કસરત અને હવે ફિઝિયોથેરાપી."
