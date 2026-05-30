દિલ્હીમાં પાંચ માળની ઇમારત ધરાશાયી; કાટમાળ નીચે ઘણા લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા, બચાવ કામગીરી ચાલુ
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઇમારત ધરાશાયી થઈ ત્યારે ઘણા લોકો અંદર હતા; પરિણામે, કાટમાળ નીચે ઘણા લોકો ફસાયેલા હોવાની પ્રબળ સંભાવના છે
Published : May 30, 2026 at 9:49 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીના મહેરૌલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પાંચ માળની ઇમારત અચાનક ધરાશાયી થવાથી ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. આ અકસ્માતને કારણે કાટમાળ નીચે ઘણા લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે. માહિતી મળતાં જ પોલીસ, ફાયર સર્વિસ અને બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી અને ઝડપથી બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. દરમિયાન, આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ છે.
અહેવાલો અનુસાર, ફાયર વિભાગને સાંજે 7:45 વાગ્યે ઘટના અંગે માહિતી મળી હતી, જેના પગલે રાહત અને બચાવ ટીમો સ્થળ પર પહોંચી હતી. ઇમારત ધરાશાયી થતાં જ સમગ્ર વિસ્તારમાં ધૂળનો મોટો વાદળ છવાઈ ગયો હતો. એવી શંકા છે કે કાટમાળ નીચે ઘણા લોકો ફસાયેલા હોઈ શકે છે.
#WATCH | Delhi: Rescue operation is underway after a five storey building collapsed in the Mehrauli police station area. pic.twitter.com/hzQl92FsSp— ANI (@ANI) May 30, 2026
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઇમારત ધરાશાયી થઈ ત્યારે ઘણા લોકો અંદર હતા; પરિણામે, કાટમાળ નીચે ઘણા લોકો ફસાયેલા હોવાની પ્રબળ સંભાવના છે. ઘટનાની માહિતી મળતાં, ફાયર વિભાગ, પોલીસ અને અન્ય બચાવ એજન્સીઓની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. કાટમાળ સાફ કરવાની કામગીરી હાલમાં ચાલી રહી છે, અને ફસાયેલા લોકોની શોધખોળ ચાલી રહી છે. હાલમાં, ઇમારત ધરાશાયી થવાનું ચોક્કસ કારણ અસ્પષ્ટ છે.
પ્રારંભિક તપાસમાં બાંધકામની ગુણવત્તા અને ઇમારતની માળખાકીય મજબૂતી અંગે પણ પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી કોઈપણ વિક્ષેપ વિના ચાલુ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે, તાત્કાલિક પ્રાથમિકતા કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાની છે. મેહરૌલી પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્રમાં બનેલી આ દુર્ઘટના બાદ, સમગ્ર વિસ્તારમાં ચિંતાનું વાતાવરણ પ્રવર્તી રહ્યું છે. બચાવ ટીમો કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને શોધવામાં સક્રિયપણે રોકાયેલી છે, જ્યારે વહીવટીતંત્ર પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.
