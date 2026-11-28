સુપ્રીમ કોર્ટના હસ્તક્ષેપ બાદ મદુરાઇના પહાડ પર 'કાર્તિગઇ દીપમ' પ્રગટ્યો, PM મોદીએ કર્યું ભગવાન મુરૂગનનું સ્મરણ
આ સમયગાળા દરમિયાન, જાહેર સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા, પહાડની પવિત્રતા જાળવી રાખવા અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને વ્યાપક સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી હતી.
Published : November 28, 2026 at 7:24 PM IST
મદુરાઈ (તમિલનાડુ): શનિવારે, 28 નવેમ્બરના રોજ સાંજે લગભગ 5 વાગ્યે, મદુરાઈમાં આવેલા થિરુપ્પારનકુંદ્રમ પહાડની ટોચ પર સ્થિત 'દીપાથૂન' પર પરંપરાગત 'કાર્તિગઈ દીપમ' પ્રગટાવવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રક્રિયા સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત સંયુક્ત રિસીવરો, નિવૃત્ત ન્યાયાધીશો જસ્ટિસ એસ. વૈદ્યનાથન અને જસ્ટિસ વી. પાર્થિબનની દેખરેખ હેઠળ સંપન્ન થઈ હતી, જેઓ આ દીપ પ્રાગટ્ય સમારોહનું નિરીક્ષણ કરવા માટે પહાડની ટોચ પર ઉપસ્થિત હતા. મદુરાઈમાં થિરુપ્પારનકુંદ્રમ પહાડનું વિશેષ મહત્વ છે અને તે ભગવાન મુરુગનના છ 'અરુપડાઈ વીડુ' (પવિત્ર ધામો) પૈકીનું પ્રથમ ધામ છે.
જાહેર સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા, પહાડની પવિત્રતા જાળવી રાખવા અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવા માટે વ્યાપક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. ખાસ અધિકૃત વ્યક્તિઓ સિવાય, સામાન્ય જનતા અને અન્ય ભક્તોને પહાડ પર ચઢવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. ભક્તો અને જનતાને સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોનું સન્માન કરવા, મંદિર વહીવટીતંત્ર અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી સૂચનાઓનું પાલન કરવા તથા શાંતિ અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં સંપૂર્ણ સહકાર આપવા માટે અનુરોધ કરવામાં આવ્યો હતો.
#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: Celebrations erupt with bursting firecrackers at Thiruparankundram hill as the ceremonial Deepam is lit following the Supreme Court's verdict. https://t.co/Bs5FRBZfI6— ANI (@ANI) November 28, 2026
થિરુપ્પારનકુંદ્રમ પહાડ પર પરંપરાગત 'કાર્તિગઈ દીપમ' પ્રગટાવવામાં આવે તે પહેલાં, મહિલા ભક્તોના એક જૂથે 'પાલ કુડમ' વિધિમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં તેઓ દેવતાને અર્પણ કરવા માટે દૂધ ભરેલા પાત્રો પોતાના માથા પર લઈને આવ્યા હતા. ત્યાં હાજર ભક્તો અને લોકોએ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશનું સ્વાગત કર્યું હતું, જ્યારે દીપ પ્રાગટ્ય સમારોહને લઈને સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ અંગે તમિલનાડુ સરકારની ટીકા પણ કરી હતી.
થિરુપ્પારનકુંદ્રમ પહાડ પર 'દીપમ' પ્રગટાવવામાં આવ્યાના સમાચાર મળતા જ, પહાડની આસપાસના વિવિધ વિસ્તારોમાં હિન્દુત્વ સંગઠનોના સભ્યો અને સામાન્ય જનતાએ ફટાકડા ફોડીને આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. અનેક વિસ્તારોમાં લોકોએ આ પ્રસંગને ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવ્યો અને પવિત્ર દીપ પ્રાગટ્યની ખુશીમાં ફટાકડા ફોડ્યા હતા. હિન્દુ સંગઠનો અને ભગવાન મુરુગનના ભક્તો, જેઓ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે 'દીપમ' પ્રગટાવવામાં આવશે કે કેમ તેમણે આ ઘટનાક્રમ બાદ આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો.
Vetrivel Muruganukku Arogara! வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா! वेट्रिवेल मुरुगनुक्कु अरोगरा!— Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2026
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં ભગવાન મુરુગનનું સ્મરણ કર્યું. તેમણે લખ્યું:
"ભગવાન મુરુગનની જય હો!
ભગવાન મુરુગનની જય હો!
ભગવાન મુરુગનની જય હો!"
ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ 'X' પર એક પોસ્ટમાં ભગવાન મુરુગનનું સ્મરણ કરતા લખ્યું:
Vetrivel Muruganukku Arogara! Lord Murugan destroys evil forces with His ever-victorious spear, and the light of Karthigai Deepam dispels all darkness. May Lord Murugan bless everyone with joy, well-being and prosperity. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஆரோகரா! முருகப்பெருமான் தனது வெற்றிவேல் கொண்டு தீய சக்திகளை அழிக்கிறார், கார்த்திகை தீபத்தின் ஒளி எல்லா இருளையும் அகற்றுகிறது. முருகப்பெருமான் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி, நல்வாழ்வு மற்றும் செழிப்பையும், அதர்மத்தை அழித்து ஞானத்தையும் அருளட்டும்.— Amit Shah (@AmitShah) November 28, 2026
"વિજયી ભાલા ચલાવનાર ભગવાન મુરુગનની જય હો!
ભગવાન મુરુગન પોતાના સદૈવ વિજયી ભાલાથી દુષ્ટ શક્તિઓનો નાશ કરે છે, અને કાર્તિકઈ દીપમનો પ્રકાશ તમામ અંધકારને દૂર કરે છે. ભગવાન મુરુગન સૌને સુખ, કલ્યાણ અને સમૃદ્ધિના આશીર્વાદ આપે."
શું હતો સમગ્ર વિવાદ?
આ વિવાદ ત્યારે સર્જાયો જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વચગાળાના આદેશ છતાં 'દીપથૂન' પર પરંપરાગત દીપ પ્રગટાવવામાં આવ્યો નહીં. આ આદેશમાં તે સ્થળે દીપ પ્રગટાવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. તેના બદલે, 24 નવેમ્બરના રોજ વાર્ષિક કાર્તિકઈ દીપમ ઉત્સવના ભાગરૂપે, 'ઉચ્ચિ પિલ્લૈયાર મંદિર' પાસે 'મહા દીપમ' પ્રગટાવવામાં આવ્યો, જ્યારે 'દીપથૂન'ની આસપાસ પોલીસ દળો તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા હતા.
#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: Devotees celebrate as the sacred Deepam is lit atop Thiruparankundram hill following the Supreme Court's verdict https://t.co/wJqOarBGE6— ANI (@ANI) November 28, 2026
શુક્રવાર, 27 નવેમ્બરના રોજ આ બાબતે દાખલ કરવામાં આવેલી અવમાનના અરજીઓની સુનાવણી કરતી વખતે, સુપ્રીમ કોર્ટે ખૂબ જ કડક વલણ અપનાવ્યું. કોર્ટે આ ઘટનાને રાજ્ય વહીવટીતંત્ર અને મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ વચ્ચેની સાંઠગાંઠનું પરિણામ અને "જાણીજોઈને કરેલી અવજ્ઞા" ગણાવી. કોર્ટે મંદિરના ટ્રસ્ટી મંડળને સસ્પેન્ડ કરી દીધું, બે નિવૃત્ત ન્યાયાધીશોને 'રીસીવર' તરીકે નિયુક્ત કર્યા અને સુરક્ષાની જવાબદારી CRPFને સોંપી દીધી. આ ઉપરાંત, સુપ્રીમ કોર્ટે તમિલનાડુના મુખ્ય સચિવ, DGP, મદુરાઈ જિલ્લા કલેક્ટર અને મંદિરના અધિકારીઓને અવમાનના બદલ કારણદર્શક નોટિસ પાઠવી છે અને તેમને 15 ડિસેમ્બરે યોજાનારી આગામી સુનાવણીમાં રૂબરૂ હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.