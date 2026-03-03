ETV Bharat / bharat

સાંસદ રુહુલ્લાહ આયાતુલ્લાહ ખામેની સાથેની તેમની મુલાકાતોને યાદ કરીને ભાવુક થયા, પીએમ મોદી અને ઓમર અબ્દુલ્લાહ પર કર્યા પ્રહારો

શ્રીનગરથી ઓમર અબ્દુલ્લાહના સાંસદ આગા સૈયદ રુહુલ્લાહે ઈટીવી ભારત સાથે ઈરાન પરના હુમલા અને આયાતુલ્લાહ ખામેનીની હત્યા વિશે વિશેષ વાત કરી.

આગા સૈયદ રૂહુલ્લાહ
આગા સૈયદ રૂહુલ્લાહ (ETV Bharat)
By Moazum Mohammad

Published : March 3, 2026 at 5:11 PM IST

શ્રીનગર: માર્ચ 2001 માં, એક શક્તિશાળી IED વિસ્ફોટમાં તેમના પિતાના મૃત્યુના માત્ર ચાર મહિના પછી, આગા સૈયદ રુહુલ્લાહ તેહરાન ગયા. તેઓ ત્યાં એક નેતા તરીકે નહીં, પરંતુ એક શોકગ્રસ્ત નાના પુત્ર તરીકે ગયા હતા. તેમના દાદા સાથે, રુહુલ્લાહ ઈરાનના દિવંગત સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીને મળ્યા.

આજે, સાંસદ રુહુલ્લાહ તે મુલાકાતને "આધ્યાત્મિક ક્ષણ" તરીકે યાદ કરે છે જેણે તેમને વ્યક્તિગત દુઃખના સમયમાં સાંત્વના આપી હતી. તેઓ યાદ કરે છે કે ખામેનીએ તેમને "એ માન્યતાઓને મજબૂત રીતે વળગી રહેવા" સલાહ આપી હતી જેના માટે તેમના પિતા, કાશ્મીરના એક અગ્રણી શિયા નેતા, આગા સૈયદ મહેદીએ પોતાનો જીવ બલિદાન આપ્યો હતો.

ઇઝરાયલી અને અમેરિકન હુમલામાં આ અગ્રણી ઈરાની નેતાની હત્યા પછી, રુહુલ્લાહે આ નુકસાનને "પીડાદાયક" ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે તે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના અંત અને "જંગલ રાજ" ના ઉદયનો સંકેત આપે છે. ETV ભારતે રુહુલ્લાહ સાથે એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુ કર્યો હતો.

પ્રશ્ન: આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની હત્યા અંગે તમારી પ્રતિક્રિયા શું છે?

જવાબ: દુનિયા લક્ષ્મણ રેખા પાર કરી ચૂકી છે. આ 'જંગલ રાજ' છે, જ્યાં લશ્કરી શક્તિ ધરાવતો કોઈપણ દેશ ભય વિના પોતાની ઇચ્છા લાદી શકે છે. સાર્વભૌમત્વ માટે કે એક સમયે સમગ્ર મુસ્લિમ વિશ્વમાં આદરણીય ધાર્મિક નેતા માટે કોઈ આદર બાકી નથી. આંતરરાષ્ટ્રીય કરારો અને કાયદાઓને હવામાં ફેંકી દેવામાં આવ્યા છે. આ ક્રિયાઓ દ્વારા, અમેરિકા મૂળભૂત રીતે ઇઝરાયલની ઇચ્છાઓને પૂર્ણ કરી રહ્યું છે.

પ્રશ્ન: તમે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઇઝરાયલ મુલાકાતની ટીકા કેમ કરી?

ઐતિહાસિક રીતે, ભારત હંમેશા નૈતિક સિદ્ધાંતો અને ભૂરાજનીતિ પ્રત્યે સ્વતંત્ર અભિગમનું પાલન કરે છે. પરંતુ વડાપ્રધાન મોદી દેશને તે નીતિથી દૂર લઈ જઈ રહ્યા છે. તેઓ ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂને મળ્યા અને તેમનું સ્વાગત કર્યું. પેલેસ્ટાઇનમાં થયેલા વિનાશ માટે ઇઝરાયલ જવાબદાર છે. મોદી સિવાય અન્ય કોઈ સાર્વભૌમ નેતા નેતન્યાહૂને મળ્યા નથી કે ઇઝરાયલની મુલાકાત લીધી નથી.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પાસે ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. શું તેઓ આ હુમલાથી વાકેફ હતા, કારણ કે તે ઇઝરાયલમાં હતા તેના થોડા કલાકો પછી જ થયો હતો? વધુમાં, તેઓ હુમલા અને હત્યાની નિંદા કરવામાં કેમ નિષ્ફળ ગયા?

પ્રશ્ન: ઇઝરાયલી-અમેરિકાના ઈરાન પરના હુમલા વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો?

જવાબ: ઇઝરાયલ અને અમેરિકા એક સાર્વભૌમ રાષ્ટ્ર (ઈરાન) પર હુમલો કરે છે તે ખૂબ જ દુઃખદ અને ચિંતાજનક છે. તેમણે નિર્દોષ લોકો અને શાળાના બાળકોની હત્યા કરી અને શાળાઓને નિશાન બનાવી. વિશ્વની મોટી વસ્તીના ધાર્મિક નેતા (આયાતુલ્લાહ ખામેની) ની હત્યા ખૂબ જ ચિંતાજનક છે.

પ્રશ્ન: ઈરાની સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ સૈયદ અલી ખામેની સાથેની તમારી મુલાકાત વિશે અમને કહો?

હું તેમને બે વાર મળ્યો છું. જ્યારે મારા પિતાની કાશ્મીરમાં હત્યા કરવામાં આવી હતી, ત્યારે મારા દાદા (જે અહીં તેમના પ્રતિનિધિ હતા) અને મને તેમના તરફથી આમંત્રણ મળ્યું હતું. તે માર્ચ 2001 માં હતું, અને મને તેમને રૂબરૂ મળવાની તક મળી હતી. આયાતુલ્લાહે મારા પિતાની હત્યા પર વ્યક્તિગત રીતે શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તે એક આધ્યાત્મિક ક્ષણ હતી. તેમણે મારા કપાળ પર ચુંબન કર્યું અને મને મારા પિતાની માન્યતાઓમાં અડગ રહેવાની સલાહ આપી.

2010 માં, જ્યારે હું ઈરાનની મુલાકાતે ગયો ત્યારે હું તેમને મળ્યો. તે સમયે, હું (ઓમર અબ્દુલ્લાની સરકારમાં) મંત્રી બન્યો હતો. તેમણે આટલી નાની ઉંમરે મારી પ્રગતિ પર ખુશી વ્યક્ત કરી અને મને મારા કાર્ય અને લોકો પ્રત્યે વફાદાર રહેવાની વિનંતી કરી.

પ્રશ્ન: તેમની (આયાતુલ્લાહ ખામેનીની) હત્યાથી ઈરાન અને કાશ્મીરના મુસ્લિમો પર શું અસર પડશે?

જવાબ: તેમણે એક આધ્યાત્મિક પિતા તુલ્ય વ્યક્તિ ગુમાવ્યા છે. કાશ્મીરમાં લોકો પોતાનો શોક વ્યક્ત કરવા માટે બહાર આવ્યા હતા, પરંતુ કમનસીબે, તેમને અટકાવવામાં આવ્યા કારણ કે બેરિકેડ અને પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા હતા. આ શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન હતા અને કાયદો અને વ્યવસ્થાનું કોઈ ઉલ્લંઘન થયું ન હતું. લોકોને શોક કરવાથી કેમ રોકવામાં આવી રહ્યા છે?

પ્રશ્ન: શું તમે મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાની આયતુલ્લાહ ખામેનીની હત્યાની નિંદા ન કરવા બદલ ટીકા કરી છે?

જવાબ: તે ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે તેઓ જે લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો દાવો કરે છે તેમની લાગણીઓ સાથે જોડાઈ શક્યા નથી. આ તેમના પર પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ઊભો કરે છે. તેઓ નિંદા કરવાથી કેમ દૂર રહે છે? તેઓ કોને ખુશ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે? શું તેમને ક્યાંકથી સૂચનાઓ મળી રહી છે?

તેમણે જનતા શું અનુભવે છે તે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. તેમની પ્રતિક્રિયા તેમના પોતાના મતદારો કરતાં કેન્દ્રમાં સત્તામાં રહેલા લોકો સાથે જોડાયેલી છે, જેમ વડાપ્રધાન મૌન છે. મને અહીં સમાનતા દેખાય છે, અને તે ઘણું બધું બોલે છે.

