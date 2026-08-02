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સાંસદ પપ્પૂ યાદવ પર ચાકુથી હુમલો, સમર્થકો હુમલાખોરને પકડીને ધોલાઈ કરી

દિલ્હીમાં સાંસદ પપ્પુ યાદવની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં છરી સાથે એક હુમલાખોર ઘૂસી ગયો; સાંસદે તેમની હત્યાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ લગાવ્યો છે

દિલ્હીમાં સાંસદ પપ્પુ યાદવની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં છરી સાથે એક હુમલાખોર ઘૂસી ગયો; સાંસદે તેમની હત્યાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ લગાવ્યો છે
દિલ્હીમાં સાંસદ પપ્પુ યાદવની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં છરી સાથે એક હુમલાખોર ઘૂસી ગયો; સાંસદે તેમની હત્યાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ લગાવ્યો છે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 2, 2026 at 9:21 PM IST

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નવી દિલ્હી: પૂર્ણિયાના સ્વતંત્ર સાંસદ પપ્પુ યાદવ ઉર્ફ રાજેશ રંજન પર એક વ્યક્તિએ કથિતપણે ચાકુથી હુમલો કર્યો છે. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે તેઓ તેમના નિવાસસ્થાને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા હતા; એક વ્યક્તિ સ્થળ પર પહોંચ્યો અને કથિત રીતે સાંસદ પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. પપ્પુ યાદવના સમર્થકોએ તે વ્યક્તિને પકડી લીધો અને તેને માર માર્યો.

સાંસદ પપ્પુ યાદવે દાવો કર્યો હતો કે, હુમલાખોર છરી લઈને આવ્યો હતો અને તેમની હત્યા કરવાનું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમને અગાઉ પણ ધમકીઓ મળી રહી હતી. તેમણે આરોપીને પોલીસને સોંપી દીધો હતો અને પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે ઘટનાસ્થળેથી છરી મળી આવી છે. આ ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી ફરતો થઈ રહ્યો છે.

આ ઘટના પર પ્રતિક્રિયા આપતા સાંસદ પપ્પુ યાદવે કહ્યું, "કોઈ મારા ઘરમાં ઘૂસીને મારા પર હુમલો કરવામાં કેવી રીતે સફળ થયું? તે માણસ મને મારવા માટે છરી લઈને આવ્યો હતો. મેં પહેલાથી જ ઘણી FIR નોંધાવી છે. મારા વકીલ પણ અહીં છે. હું ડરવાનો નથી. જો કોઈ મને મારવા માંગે છે, તો મારે. કેટલાક બાબાઓ મને રોજ મારી નાખવાની અને જીવતો સળગાવી દેવાની ધમકીઓ આપી રહ્યા હતા. મારી હત્યાનું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ હું બચી ગયો."

સાંસદે પ્રશ્ન કર્યો કે કોઈ તેમના ઘરમાં ઘૂસીને હુમલો કેવી રીતે કરી શકે છે. ઘટનાસ્થળે હાજર તેમના સમર્થકોએ આરોપ લગાવ્યો કે જ્યારે હુમલાખોર હુમલો કરી રહ્યો હતો, ત્યારે દિલ્હી પોલીસ તેને બચાવવા માટે તૈયાર દેખાતી હતી.

સંસદીય 'સ્કિટ' સાથે જોડાયેલો વિવાદ

અસલમાં, સંસદ ભવનના સંકુલમાં તાજેતરમાં થયેલા વિવાદાસ્પદ વિરોધને આ હુમલા પાછળનું કારણ માનવામાં આવે છે. થોડા દિવસો પહેલા, ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન, સાંસદ પપ્પુ યાદવે - વિપક્ષી નેતાઓ સાથે અયોધ્યા રામ મંદિરમાં પ્રસાદની ચોરીના વિરોધમાં સંસદના મકર દ્વારની બહાર એક પ્રતીકાત્મક નાટક કર્યું હતું.

આ વિરોધ માટે, પપ્પુ યાદવે પોતે 'પૂજારી'નો વેશ ધારણ કર્યો હતો, જેમાં તેમણે ભગવા વસ્ત્રો પહેરી કપાળ પર તિલક કર્યું હતું અને દાનપેટીમાંથી પ્રસાદ ચોરીને ખિસ્સામાં નાખનાર વ્યક્તિની ભૂમિકા ભજવી હતી. હિન્દુ સંગઠનો અને ઋષિઓના સમુદાયે આ નાટકીય વિરોધ સામે ઊંડો રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો અને દિલ્હી અને વારાણસી સહિત અનેક શહેરોમાં પપ્પુ યાદવ સામે સનાતન ધર્મ અને ભગવા વસ્ત્રોનું અપમાન કરવાના આરોપસર FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી.

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