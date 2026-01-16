મધ્યપ્રદેશ: ઇન્દોરમાં દૂષિત પાણીની તપાસ માટે NGTએ પેનલ બનાવી
NGTએ નિર્દેશ આપ્યો કે આ સૂચનાઓનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેના આદેશની એક નકલ તમામ મધ્યપ્રદેશ જિલ્લાઓના કલેક્ટરો અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરોને મોકલવામાં આવે.
January 16, 2026
ભોપાલ: રાષ્ટ્રીય ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલની સેન્ટ્રલ ઝોન બેન્ચે મધ્યપ્રદેશમાં પાણીમાં ભેળસેળની તપાસ માટે એક ઉચ્ચ-સ્તરીય સમિતિની રચના કરી છે. રાજ્યની વાણિજ્યિક રાજધાની ઇન્દોરમાં દૂષિત પાણી પીવાથી અનેક લોકોના મોત બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
જસ્ટિસ શિવકુમાર સિંહ (ન્યાયિક સભ્ય) અને ઈશ્વર સિંહ (નિષ્ણાત સભ્ય) ની NGT બેન્ચે ગુરુવારે ગ્રીન એક્ટિવિસ્ટ કમલ કુમાર રાઠી દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીની સુનાવણી બાદ આ આદેશ જારી કર્યો અને આ મુદ્દા પર રાજ્ય સરકાર, પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ અને તમામ સ્થાનિક સંસ્થાઓની જવાબદારી નક્કી કરી.
વરિષ્ઠ વકીલ હરપ્રીત સિંહ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે અરજદારે જણાવ્યું હતું કે ભોપાલના તળાવોમાં ફેકલ કોલિફોર્મ (ફેકલ બેક્ટેરિયા)નું પ્રમાણ ખતરનાક સ્તર (૧૬૦૦ મિલી) પર છે અને ગટરની લાઇનો પીવાના પાણીની લાઇનોને દૂષિત કરી રહી છે, જે બંધારણની કલમ 21 (નાગરિકોના જીવન રક્ષણનો અધિકાર) નું સીધું ઉલ્લંઘન છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, બેન્ચે જમીની વાસ્તવિકતાની તપાસ કરવા અને છ અઠવાડિયામાં તેનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટે છ સભ્યોની ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની રચના કરી છે.
ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "સમિતિમાં IIT ઇન્દોરના ડિરેક્ટર દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલ નિષ્ણાત, કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, ભોપાલના પ્રતિનિધિ, રાજ્ય પર્યાવરણ વિભાગના મુખ્ય સચિવ, શહેરી વહીવટ અને વિકાસ વિભાગના મુખ્ય સચિવ, જળ સંસાધન વિભાગના પ્રતિનિધિ અને મધ્યપ્રદેશ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના પ્રતિનિધિનો નોડલ એજન્સી તરીકે સમાવેશ થાય છે."
NGT એ ખાસ નિર્દેશ આપ્યો છે કે આ નિર્દેશોનું તાત્કાલિક પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેના આદેશની એક નકલ મધ્યપ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓના કલેક્ટરો અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરોને મોકલવામાં આવે.
ગ્રીન બેન્ચે ઇન્દોર શહેરમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા પીવાના પાણીમાં ભેળસેળ અને રાજ્યભરના અન્ય શહેરોમાં સમાન જોખમોને કારણે ઉદ્ભવતા ગંભીર જાહેર આરોગ્ય અને પર્યાવરણીય સંકટ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો.
ડિસેમ્બર 2025 ના છેલ્લા અઠવાડિયામાં, ઇન્દોરના ભગીરથપુરા વિસ્તારના રહેવાસીઓ મ્યુનિસિપલ પાઇપલાઇન દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા ગંભીર દૂષિત પીવાના પાણીના સંપર્કમાં આવ્યા હતા, જેના પરિણામે પાણીજન્ય રોગોનો વ્યાપક ફેલાવો થયો હતો. આ ઘટનાને કારણે અસરગ્રસ્ત રહેવાસીઓને મોટા પાયે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ઘણા દર્દીઓને સઘન સંભાળની જરૂર હતી, અને પરિણામે શિશુઓ અને વૃદ્ધો સહિત અનેક લોકોના મૃત્યુ થયા હતા. કોર્ટે રાજ્યભરમાં સલામત પીવાના પાણીની ખાતરી કરવા માટે વિગતવાર નિર્દેશો જારી કર્યા હતા, જેમાં પાણીની ગુણવત્તાના અહેવાલો, પુરવઠાના સમય અને ફરિયાદ નિવારણ અંગે માહિતી પૂરી પાડવા માટે એક મજબૂત મેનેજમેન્ટ માહિતી પ્રણાલી અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટ શામેલ છે.
રાજ્યભરમાં પીવાના પાણી અને ગટર લાઇનોનું GIS-આધારિત મેપિંગ હાથ ધરવા જોઈએ જેથી એવા વિસ્તારોને ઓળખી શકાય જ્યાં ગટર પીવાના પાણીમાં ભળી રહી છે, જ્યારે પાણીને શુદ્ધ કરવા માટે પ્રી-ક્લોરીનેશન, પોસ્ટ-ક્લોરીનેશન અને વાયુમિશ્રણ પ્રક્રિયાઓ ફરજિયાત હોવી જોઈએ.
બધા ઓવરહેડ ટાંકીઓ અને સમ્પ હંમેશા કાર્યરત રાખવા જોઈએ અને નિયમિતપણે સાફ અને ક્લોરિનેટેડ કરવા જોઈએ. લીકેજ અને ટ્રાન્સમિશન નુકસાન અટકાવવા માટે પાઈપલાઈનનું યુદ્ધના ધોરણે સમારકામ કરવું જોઈએ, અને પાણીના સ્ત્રોતો (તળાવ, કુવા અને પગથિયાં) ની આસપાસના તમામ અતિક્રમણો તાત્કાલિક દૂર કરવા જોઈએ.
માર્ચ અને જુલાઈ વચ્ચે પાણીની અછતને ધ્યાનમાં રાખીને, બાંધકામ કાર્ય બંધ કરવું જોઈએ અને વોર્ડ મુજબ (એકાંતરે દિવસોમાં) રેશનિંગ અમલમાં મૂકવું જોઈએ. જાહેર કુવાઓ અને પગથિયાંના કુવાઓને પુનર્જીવિત કરવા માટે એક યોજના અમલમાં મૂકવી જોઈએ, અને સરકારી અને ખાનગી ઇમારતો (શાળાઓ અને કોલેજો સહિત) માં વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ ફરજિયાત બનાવવો જોઈએ.
નિયમોનું પાલન ન કરવા બદલ દંડનીય કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. નાગરિકોને પાણીના ઉપયોગ અંગે 'શું કરવું અને શું ન કરવું' સૂચનાઓ જારી કરવી જોઈએ. શહેરની હદમાં બે કરતાં વધુ પ્રાણીઓ ધરાવતી તમામ ડેરીઓને ચાર મહિનાની અંદર શહેરની બહાર ખસેડવામાં આવે, જ્યારે કોઈપણ પીવાના પાણીના સ્ત્રોત (ડેમ, તળાવ) માં મૂર્તિઓનું વિસર્જન સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત કરવું જોઈએ.
"તમામ ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક પાણી જોડાણો પર મીટર લગાવવા જોઈએ. પાણીની કટોકટી દરમિયાન ટેન્કર દ્વારા પુરવઠા માટે પૂર્વ-નિર્ધારિત શરતો સાથે યોજના તૈયાર કરવી જોઈએ," ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસની આગામી સુનાવણી 30 માર્ચે થશે.
