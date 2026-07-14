UCC પર મધ્યપ્રદેશ સરકારની પેનલે મુખ્યમંત્રીને અહેવાલ સુપરત કર્યો, આદિવાસીઓને બાકાત રાખવાની ભલામણ કરી
મુખ્યમંત્રી યાદવે નિયત સમયમાં રિપોર્ટ સબમિટ કરવા બદલ અધ્યક્ષ સહિત પેનલના તમામ સભ્યોનો આભાર માન્યો
Published : July 14, 2026 at 4:49 PM IST
ભોપાલ: મધ્યપ્રદેશ સરકાર દ્વારા સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) ના અમલીકરણનો અભ્યાસ કરવા માટે રચાયેલી ઉચ્ચ-સ્તરીય કમિટીએ મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવને પોતાનો અંતિમ અહેવાલ સુપરત કર્યો છે, જેમાં ભલામણ કરવામાં આવી છે કે અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) ને પ્રસ્તાવિત કાયદાના કાર્યક્ષેત્રની બહાર રાખવામાં આવે.
વ્યાપક સંશોધન, પરામર્શ અને કાનૂની અભ્યાસ પછી તૈયાર કરાયેલ આ અહેવાલ, રાજ્ય મંત્રીમંડળની મંજૂરી મળ્યા બાદ મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભાના આગામી ચોમાસુ સત્રમાં UCC બિલ રજૂ કરવાનો માર્ગ મોકળો કરશે તેવી અપેક્ષા છે.
મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે સમિતિના સભ્યો અને તેના અધ્યક્ષનો નિર્ધારિત સમયમાં કાર્ય પૂર્ણ કરવા બદલ આભાર માન્યો અને વહેલી તકે કાયદો રજૂ કરવાની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.
અહેવાલને ત્રણ ભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ વિભાગમાં આંતરરાષ્ટ્રીય, રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય કાયદાઓ, રિવાજો અને પ્રથાઓના વિશ્લેષણ પર આધારિત સમિતિની ભલામણો શામેલ છે. આ ગ્રંથમાં સમાન નાગરિક સંહિતાના વિવિધ કાનૂની અને સામાજિક પાસાઓની તપાસ કરતા દસ પ્રકરણો છે.
બીજા ભાગમાં મધ્યપ્રદેશમાં પ્રવર્તમાન સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક પરિસ્થિતિઓ અનુસાર સમિતિ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ UCC બિલનો ડ્રાફ્ટ છે. પ્રસ્તાવિત કાયદામાં ચાર ભાગો, 404 વિભાગો અને સાત સમયપત્રકનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજા ભાગમાં વિગતવાર જાહેર પરામર્શ અહેવાલ શામેલ છે.
સમિતિને જિલ્લા-સ્તરીય બેઠકો, રાજ્ય-સ્તરીય પરામર્શ અને ઓનલાઈન સબમિશન દ્વારા રાજ્યભરમાંથી 9.58 લાખથી વધુ સૂચનો અને મંતવ્યો પ્રાપ્ત થયા. પ્રતિસાદનું વિશ્લેષણ લિંગ, સમુદાય અને વિષયવસ્તુના આધારે કરવામાં આવ્યું છે.
સમિતિને લગ્ન, છૂટાછેડા, ભરણપોષણ, વારસો, દત્તક અને લિવ-ઇન સંબંધો, અન્ય કૌટુંબિક બાબતોને લગતા કાયદાઓ અને પ્રથાઓનો અભ્યાસ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું.
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