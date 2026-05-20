ટ્વિશા શર્માની હત્યા નહીં પરંતુ આત્મહત્યા છે, ભોપાલ પોલીસ કમિશનરનો દાવો

ભોપાલની ટ્વિશા શર્મા મૃત્યુ કેસમાં નવો વળાંક જોવા મળ્યો છે, ભોપાલ પોલીસ કમિશનરે દાવો કર્યો છે કે તેણે ​​આત્મહત્યા કરી છે. આબિદ મુમતાઝનો અહેવાલ

ટ્વિશા શર્માની મૃત્યું કેસમાં નવો વળાંક
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 12:09 PM IST

ભોપાલ: મધ્યપ્રદેશની રાજધાની ભોપાલમાં ટ્વિશા શર્માના હાઇ-પ્રોફાઇલ મૃત્યુ કેસમાં રોજબરોજ નવા ખુલાસાઓ થઈ રહ્યા છે. પોલીસે આ કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો છે. ભોપાલ પોલીસે નોઈડાની રહેવાસી ત્વિષાના મૃત્યુને હત્યા નહીં પણ આત્મહત્યા જાહેર કરી છે. જોકે, મૃતક ત્વિષાનો પરિવાર તેના જમાઈ અને સાસુ પર ગંભીર આરોપો લગાવી રહ્યા છે. મૃતકનો પરિવાર સતત પોલીસ પર યોગ્ય તપાસ કરવામાં અને કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળ રહેવાનો આરોપ લગાવી રહ્યો છે. દરમિયાન, ભોપાલ પોલીસે તપાસ યોગ્ય દિશામાં આગળ વધે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક SIT ની રચના કરી છે.

પોલીસ કમિશનરે ત્વિષાના મૃત્યુને આત્મહત્યા ગણાવી

ત્વિષા શર્માના મૃત્યુના કેસમાં પોલીસ કમિશનર સંજય કુમારે દાવો કર્યો છે કે, "અત્યાર સુધીની તપાસ અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટના આધારે, આ કેસ હત્યા નહીં પણ આત્મહત્યા લાગે છે." પોલીસે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ કેસમાં નશા કે ડ્રગ્સના ઉપયોગના કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી. નોઈડાની રહેવાસી ત્વિષા શર્મા 12 મેના રોજ ભોપાલમાં તેના સાસરિયાના ઘરે લટકતી હાલમાં મૃત મળી આવી હતી. આ ઘટના બાદથી, મૃતકનો પરિવાર તેના પતિ સમર્થ સિંહ અને તેની સાસુ સામે ગંભીર આરોપો લગાવી રહ્યો છે.

લગ્ન સમયે દુલ્હન બનેલી ટ્વિશાની તસ્વીર (Etv Bharat)

પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ડ્રગ્સનો કોઈ પુરાવો મળ્યો નથી

પોલીસ કમિશનર સંજય કુમારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ડ્રગ્સ કે માદક દ્રવ્યોના ઉપયોગના કોઈ સંકેતો જોવા મળ્યા નથી. તેમનું આ નિવેદન ત્વિષાની સાસુ ગિરિબાલા સિંહના તે દાવાથી વિરોધાભાસી છે કે, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, ત્વિષાને નશાની લત હતી. "કમિશનરે ઉમેર્યું હતું કે, "અત્યાર સુધી, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને તપાસ દરમિયાન એકત્ર કરાયેલા પુરાવાઓથી જાણવા મળ્યું છે કે, આ આત્મહત્યાનો કેસ છે. અમારી તપાસ મુજબ, આ 'એન્ટી-મોર્ટમ હેંગિગ'નો કેસ છે."

સાસરીયામાં ગૃહપ્રવેશ કરતી ટ્વિશા (Etv Bharat)

ત્વિશાના માતા-પિતાએ લગાવ્યો દહેજનો આરોપો

આ કેસમાં પતિ સમર્થ સિંહ અને સાસુ ગિરીબાલા સિંહને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે. ત્વિશાનો પતિ સમર્થ સિંહ હાલમાં ફરાર છે. ત્વિષાના પરિવારનો આરોપ છે કે તેના સાસરિયાઓ દહેજની માંગણીને લઈને તેને માનસિક રીતે હેરાન કરતા હતા, જેના કારણે તેણીએ આત્મહત્યા કરી. પરિવારે કેસને દબાવી દેવાનો આરોપ લગાવ્યો છે અને બીજા પોસ્ટમોર્ટમની માંગ કરી છે અને મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

પોલીસ કમિશનરે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી.

બીજા પોસ્ટમોર્ટમ અંગે, પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસને આ માટે પરવાનગી આપવાનો કોઈ અધિકાર નથી. પરિવારે આ માટે કોર્ટનો સંપર્ક કરવો પડશે." બીજી તરફ તપાસ દરમિયાન બેદરકારીની વાત પણ બહાર છે. પોલીસ કમિશનરે સ્વીકાર્યું હતું કે, "પીડિતાએ જે બેલ્ટથી ફાંસો ખાધો હતો તેને સમયસર પોસ્ટમોર્ટમ ટેબલ સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો ન હતો. બાદમાં બેલ્ટ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો અને તેનો રિપોર્ટ મેળવવામાં આવ્યો. કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, "આ ભૂલની અલગથી તપાસ કરવામાં આવશે અને તેનાથી મુખ્ય તપાસ પર કોઈ અસર થશે નહીં."

