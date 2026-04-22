સાંસદ અમૃતપાલ સિંહનો NSA સમાપ્ત, અજનાલા કોર્ટમાં આવતીકાલે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા હાજરી
સાંસદ અમૃતપાલ સિંહનો NSA સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. તેઓ આવતીકાલે આસામથી વર્ચ્યુઅલી અજનાલા કોર્ટમાં હાજર થશે.
Published : April 22, 2026 at 6:50 PM IST
અમૃતસર (પંજાબ): આસામની દિબ્રુગઢ જેલમાં બંધ સાંસદ અમૃતપાલ સિંહ પર લાદવામાં આવેલ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદો (NSA) હવે રદ કરવામાં આવ્યો છે. તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરવા અને પૂછપરછ કરવા માટે આગળની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.
વકીલ ઋતુરાજ સિંહ સંધુના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને 23 એપ્રિલે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા અજનાલા કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ હાજરી અજનાલા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIR નંબર 39 ના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી રહી છે. પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટે પંજાબ સરકારની અરજીને મંજૂરી આપ્યા બાદ આ કાર્યવાહી શક્ય બની હતી, જેનાથી અમૃતપાલ સિંહને આસામમાં તપાસમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી મળી હતી.
DSP સ્તરના અધિકારીની આગેવાની હેઠળની એક ખાસ ટીમ આસામની દિબ્રુગઢ જેલમાં પહોંચી છે. આ ટીમ તપાસને આગળ વધારવા માટે અમૃતપાલ સિંહની કોર્ટમાં હાજરી દરમિયાન વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા તેમના રિમાન્ડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. અન્ય સહયોગીઓ પહેલાથી જ તપાસમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે.
વકીલ ઋતુરાજ સિંહ સંધુએ સમજાવ્યું, "એફઆઈઆર નંબર 39 કલમ 307 હેઠળ નોંધવામાં આવી હતી, જેમાં અમૃતપાલ સિંહ, તેમના સહયોગી પપ્પલપ્રીત સિંહ અને અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ કેસમાં બાકીના આરોપીઓને પહેલાથી જ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, અને હવે અમૃતપાલ સિંહનો વારો છે. રિમાન્ડ દરમિયાન, પોલીસ પાસે પાંચ કે છ પ્રશ્નો હોય છે, જેમ કે રિકવરી કરવી, જે ક્યારેય બનતા નથી. તે જોવાનું બાકી છે કે તેઓ કયા આધારે રિમાન્ડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે."