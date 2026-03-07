ETV Bharat / bharat

'ઘર ગીરવે મૂક્યું, સ્વજનો ગુમાવ્યા... છતાં ઉત્સાહ અડગ': મહિલા દિવસ પર પર્વતારોહક પિયાલી બસાક સાથે ખાસ વાતચીત

સરકારી શિક્ષિકાની નોકરી કરી આરામથી જીવન પસાર કરવાને બદલે પિયાલીએ પર્વતો ફતેહ કરવાના ઝનૂન સાથે જીવનને એક અલગ અને રોમાંચક દિશા આપી દીધી

પર્વતારોહી પિયાલી બસાક
પર્વતારોહી પિયાલી બસાક (@piyali basak)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 7, 2026 at 6:24 PM IST

4 Min Read
ચંદનનગર (પશ્ચિમ બંગાળ): 21મી સદીમાં પણ પિતૃસત્તાત્મક સમાજમાં મહિલાઓ પાછળ છે અને આજેય તેમનું શોષણ થાય છે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે એક યુવતીને સંઘર્ષ સાથે-સાથે અન્યાય સામે પણ લડવું પડે છે. ચંદનનગરની રહેવાસી ‘માઉન્ટેન ગર્લ’ પિયાલી બસાકને પણ આ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરંતુ તેમણે હિંમતથી તેનો સામનો કર્યો અને એક ઊંચું સ્થાન મેળવ્યું.

તેઓ અત્યાર સુધી વિશ્વની 6 પર્વત ચોટીઓ ફતેહ કરી ચૂક્યાં છે. ‘આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ’ના અવસરે ETV ભારતના સંવાદદાતા પલાશ મુકોપાધ્યાયે પિયાલી બસાક સાથે ખાસ વાતચીત કરી. વાંચો, ઇન્ટરવ્યુના મુખ્ય અંશો...

પ્રશ્ન: તમારા સંઘર્ષ વિશે જણાવો. તમારી સફળતામાં તમારા માતા-પિતાનું શું યોગદાન રહ્યું?

જવાબ: મને બાળપણથી જ પર્વતો પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ છે. હું મારા માતા-પિતાનો હાથ પકડીને પર્વતો પર જતી હતી. જીવનમાં સફળતા અને નિષ્ફળતા ઘણી વાર આવી, અને દરેક વખતે મેં મારા માતા-પિતાનો સહારો લીધો. નવા ઉત્સાહ સાથે ફરીથી પર્વત ચઢવાનો જુસ્સો મારા માટે ‘એક્સ્ટ્રા ઓક્સિજન’ જેવો છે. તેઓ મારા દરેક કાર્યમાં પ્રોત્સાહનનો મુખ્ય સ્ત્રોત હતા. પરિવારની ઉથલ-પાથલ અને જે પરિસ્થિતિમાં મારા માતા-પિતા અમને છોડીને ગયા, તે મારા માટે ખૂબ જ કઠિન છે.

પર્વતારોહી પિયાલી બસાક
પર્વતારોહી પિયાલી બસાક (@piyali basak)

માતા-પિતાને ગુમાવ્યા પછીનો દરેક દિવસ મારા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ રહ્યો છે. હું ઘણાં પહેલાં જ પોતાને ખતમ કરી શકતી હતી, પરંતુ જ્યારે હું એવી તમામ યુવતીઓ વિશે વિચારું છું જેઓ અલગ-અલગ સમયે શોષણનો શિકાર બને છે, ત્યારે મને લાગે છે કે મને તેમના માટે કંઈક કરવું જોઈએ. સાથે જ પર્વતારોહણ મારા માટે એક મોટું સાહસિક કાર્ય છે. પર્વતની ચોટી પર ઓક્સિજન નથી હોતું અને તમને ઘણી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે સતત આગળ વધવું પડે છે. પર્વત તમને દરેક પળે નવા નિર્ણયો લેતા શીખવે છે અને આથી તમારું મનોબળ મજબૂત બને છે.

પ્રશ્ન: બંગાળની દીકરી વિશ્વ રેકોર્ડથી માત્ર એક પગલું દૂર રહી ગઈ. પિયાલી મકાલૂના શિખર સુધી કેમ પહોંચી શકી નહીં?

જવાબ: હું શૂન્યથી 50 ડિગ્રી નીચેના તાપમાનમાં અને 140 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા બર્ફીલા પવનો વચ્ચે પણ પર્વત ચડી રહી હતી. પરંતુ અંતે કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નહોતો. આ શિખર અભિયાનમાં અમારી ટીમમાં નેપાળના ફુર્બા ઓંગેલ શેરપા અને ઇરાનના અબુલ ફઝલ ગોજલી સામેલ હતા. તેઓ પ્રસિદ્ધ પર્વતારોહીઓ હતા અને તેમને એવરેસ્ટ સહિત ઘણા પર્વતો ચડવાનો અનુભવ હતો. તેમ છતાં, તેઓ બચી શક્યા નહીં.

મકાલૂ વિશ્વની પાંચમી સૌથી ઊંચી ચોટી છે, જેના ઊંચાઈ લગભગ 27,838 ફૂટ છે. અનેક પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ છતાં તેમણે શિખર સર કરી લીધું હતું. પરંતુ મકાલૂ પરથી નીચે ઉતરતા સમયે નેપાળી શેરપા અને ઇરાની પર્વતારોહી લગભગ 3,000 ફૂટ નીચે પડી ગયા. ત્યારથી તેમના વિશે કોઈ માહિતી મળી નથી. બચાવ દળ જવા છતાં પણ કંઈ મળી શક્યું નથી.

પર્વતારોહી પિયાલી બસાક
પર્વતારોહી પિયાલી બસાક (@piyali basak)

હું મકાલૂના કેમ્પ-3 સુધી પહોંચી ગઈ હતી, પરંતુ આ અકસ્માતને કારણે મને મજબૂરીમાં નીચે પાછું આવવું પડ્યું. જોકે, હું આ અનુભવનો ઉપયોગ કરીને ભવિષ્યમાં દુનિયાની પહેલી મહિલા પર્વતારોહી તરીકે શિયાળામાં ફરીથી મકાલૂ પર વિજય મેળવવા માંગું છું.

પ્રશ્ન: શું તમે ફરી શિયાળામાં મકાલૂ ફતેહ કરવાની વિચારણા કરી રહ્યા છો?

જવાબ: હું શિયાળામાં ફરી મકાલૂ ફતેહ કરવા અંગે જરૂર વિચાર કરીશ. જો મને ફંડિંગ અથવા કોઈ સ્પોન્સર મળી જાય તો આ શક્ય છે. મેં ઉનાળામાં પહેલાથી જ ઘણા પર્વતો સર કરી લીધા છે. આ વખતે લક્ષ્ય શિયાળામાં ચોટીઓ સર કરવાનો છે.

પ્રશ્ન: તમે એક સ્કૂલ ટીચર છો. શું પર્વતો પર જવા માટે એટલી લડાઈ લડવાની જરૂર છે?

જવાબ: હા, આ લડાઈ જરૂરી છે. નહિતર અલગ-અલગ જગ્યાએથી કર્જ લેવા અને ઘર ગીરવે મૂકવાની શું જરૂર હતી? હું સરકારી નોકરી કરું છું, પરંતુ મારી આખી કમાણી કર્જ ચૂકવવામાં જતી રહે છે. આ ઘર જ મારા માટે બધું છે. જો મારા માથા ઉપર છત નહીં રહે તો હું ક્યાં જઈશ?

પિયાલી બસાકના એવોર્ડ્ઝ
પિયાલી બસાકના એવોર્ડ્ઝ (@piyali basak)

આ વખતે હું ઘરના કાગળો ગીરવે મૂકી ‘મકાલૂ’ (શિયાળાના અભિયાન)ના શિખર સુધી પહોંચી હતી. બાળપણથી જ પર્વતારોહણ મારું લક્ષ્ય રહ્યું છે. પર્વતો સિવાય, મારી જિંદગીનો દરેક પળ દાવ પર લાગેલો છે. જેમ કહેવાય છે, તમે આખી જિંદગી લગાવી દો છતાં કદાચ પર્વતારોહી બની ન શકો. પર્વતારોહણ ત્યારે જ પૂર્ણ થાય છે જ્યારે તમે પર્વતો માટે તમારું બધું સમર્પિત કરી દો.

પર્વતારોહી પિયાલી બસાક તેના માતા-પિતા સાથે
પર્વતારોહી પિયાલી બસાક તેના માતા-પિતા સાથે (@piyali basak)

હું સરકારી નોકરી કરીને આરામથી સામાન્ય જીવન જીવી શકતી હતી, પરંતુ મેં એવું કર્યું નહીં. મેં બધું પર્વતોને સમર્પિત કરી દીધું. એક અભિયાન માટે મારી જાન પણ જઈ શકે છે. ખુશી, પ્રેમ, લાગણી - મારા માટે બધું પર્વતો જ છે. મને પર્વતો સાથે એટલો પ્રેમ છે કે જ્યારે હું મેદાની વિસ્તારોમાં આવું છું ત્યારે હું બીમાર પડી જાઉં છું. જ્યારે હું પર્વતોમાં હોઉં છું ત્યારે સ્વસ્થ અને સારી રહું છું. હું તો ‘ડેથ ઝોન’માંથી પણ પાછી ફરી આવી છું.

