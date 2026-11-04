મોતને ઘાટ ઉતાર્યા બાદ પણ હથોડીથી મારતો રહ્યો હત્યારો, બિહારમાં ક્રૂરતાની તમામ હદ પાર કરતો આરોપી
ભોજપુરમાં મા-દિકરાની ગળું કાપીને નિર્મમ હત્યા કરી દીધી અને તેમના મૃત્યું બાદ પણ તે હથોડીથી મારતો રહ્યો. આલોક કુમાર ભારતીનો અહેવાલ
Published : November 4, 2026 at 1:57 PM IST
ભોજપુર, બિહાર: જગદીશપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના તેંદુની ગામમાં એક ચકચારી બેવડી હત્યાની ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. માતા અને પુત્રની તીક્ષ્ણ હથિયારો અને લોખંડના હથોડાથી અતિ ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવી હતી.
માતા અને પુત્રની ઘાતકી હત્યા
મૃતકોની ઓળખ તેંદુની ગામના રહેવાસી રામવતી દેવી અને તેમના પુત્ર સુનીલ કુમાર તરીકે થઈ છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ રામવતી દેવીના મોટા પુત્ર પર તેમની હત્યાનો આરોપ છે. જમીન વિવાદને કારણે આ ઘટના બની હોવાની શંકા છે.
હત્યા બાદ હથોડાથી મારતો રહ્યો આરોપી
માહિતી અનુસાર, રામવતી દેવી તેના નાના પુત્ર સુનીલ કુમાર સાથે રહેતી હતી. બુધવારે વહેલી સવારે મળસ્કે તીક્ષ્ણ હથિયાર (કુહાડી) વડે બંનેના ગળે ઘા કરીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેમના પર લોખંડના હથોડાથી અનેક વાર ઘા કરવામાં આવ્યા હતા.
FSL ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી
ગુનાને અંજામ આપ્યા બાદ આરોપી ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો. ઘટનાની જાણ થતાં ગામમાં સન્નાટો અને ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો. ગ્રામજનો પાસેથી માહિતી મળતાં, સ્થાનિક પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તપાસ શરૂ કરી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે FSL ટીમને પણ ઘટનાસ્થળે બોલાવી હતી.
પોલીસ નિવેદન
જગદીશપુરના SDPO રવિ કુમાર અને સ્ટેશન ઇન્ચાર્જ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને ઘટનાસ્થળે તપાસ કરી. પોલીસે બંને મૃતદેહોનો કબજો લીધો અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે આરા સદર હોસ્પિટલમાં મોકલી આપ્યા. જગદીશપુરના SDPO રવિ કુમારે જણાવ્યું કે રામવતી દેવી અને સુનીલ કુમાર માતા અને પુત્ર હતા. તેમની હત્યા તીક્ષ્ણ હથિયારો અને હથોડાથી કરવામાં આવી હતી.
"ઘટનાની માહિતી મળ્યા બાદ, પોલીસની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે તે હત્યા છે કે ઓનર કિલિંગ. મૃતકના મોટા પુત્ર દિનેશ ઉર્ફે દીપક અને તેની પત્નીની અટકાયત કરવામાં આવી છે, અને તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ તમામ પાસાઓ ધ્યાનમાં રાખીને હત્યા કેસની તપાસ કરી રહી છે." રવિ કુમાર,SDPO, જગદીશપુર
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