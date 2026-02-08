ETV Bharat / bharat

શરમજનક! રસ્તા પર પડ્યા હતા માતા અને પુત્રના મૃતદેહ,ચોરો કારના ટાયર અને LCD ચોરી ગયા

એક્સિડન્ટ બાદ વિખેરાયેલા પડ્યા મૃતદેહો વચ્ચે કારમાંથી ચોર ચોરી કરી ગયા

એક્સિડન્ટ બાદ વિખેરાયેલા પડ્યા મૃતદેહો વચ્ચે કારમાંથી ચોર ચોરી કરી ગયા
એક્સિડન્ટ બાદ વિખેરાયેલા પડ્યા મૃતદેહો વચ્ચે કારમાંથી ચોર ચોરી કરી ગયા (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 8, 2026 at 7:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

તરનતારન (પંજાબ): અમૃતસર-ખેમકરણ મુખ્ય માર્ગ પર ભીખીવિંડ નજીક શનિવારે રાત્રે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો. એક ઝડપી ગતિએ આવતી કાર માટી ભરેલા ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી સાથે અથડાઈ. ભયાનક ટક્કરમાં માતા અને તેના 5 વર્ષના પુત્રનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું, જ્યારે કાર ચલાવતો યુવાન ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો.

લગ્નમાં જઈ રહ્યો હતો પરિવાર

અહેવાલ અનુસાર, ચંદીગઢમાં ટેક્સી ડ્રાઈવર દવિંદર સિંહ (30), તેની પત્ની પ્રભજીત કૌર અને 5 વર્ષના પુત્ર ફતેહ સિંહ સાથે તેની ભાભીના લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે ફતેહપુરમાં તેના સાસરિયાના ઘરે જઈ રહ્યા હતા. રાત્રે 8 વાગ્યાની આસપાસ, જ્યારે તેમની કાર ભીખીવિંડ નજીક પહોંચી ત્યારે આ દુ:ખદ અકસ્માત થયો. ઘટનાના સમાચારથી તેમના ગામ અસલ ઉત્તરમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે અને ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી ડ્રાઈવરની શોધ કરી રહી છે.

સંપૂર્ણ ડેમેજ થઈ ગઈ કાર

ટક્કરની અસર એટલી ગંભીર હતી કે કાર સંપૂર્ણપણે ડેમેજ થઈ ગઈ હતી. ટ્રેક્ટર-ટ્રોલીને પણ નુકસાન થયું હતું. અકસ્માત બાદ પ્રભજીત કૌર અને તેમના પુત્ર ફતેહ સિંહનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. ઘાયલ દવિંદર સિંહને તાત્કાલિક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. મૃતકના સંબંધી સરપંચ સુખવિંદર સિંહ બબ્બુએ જણાવ્યું હતું કે, દવિંદર હવે ખતરાથી બહાર છે, પરંતુ તેમનો આખો પરિવાર તેમની નજર સામે જ મોતને ભેટ્યો હતો.

મૃતદેહો વચ્ચે કારમાંથી માલ-સામાનની ચોરી

આ દુ:ખદ અકસ્માત વચ્ચે, માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટના પણ પ્રકાશમાં આવી હતી. ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોએ જણાવ્યું હતું કે, પરિવારના મૃતદેહો આમતેમ પડ્યા હતા, ત્યારે કેટલાક અસામાજિક તત્વોએ મદદ કરવાને બદલે કારમાંથી ત્રણ ટાયર અને એક LCD ચોરી લીધી હતી. સ્થાનિક લોકોએ આ કૃત્ય સામે ગુસ્સો વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે, આજના સમયમાં લોકોમાંથી માનવતા સંપૂર્ણપણે ગાયબ થઈ ગઈ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AMRITSAR ACCIDENT
CAR TRACTOR ACCIDENT
ACCIDENT
THIEF
CAR TRACTOR ACCIDENT AMRITSAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.