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મોસ્ટ વોન્ટેડ ગેન્ગસ્ટર હેરી બોક્સરની અમેરિકામાં અટકાયત, રોહિત શેટ્ટી સહિત અનેક લોકોને આપી હતી ધમકી

હરિયાણાના મોસ્ટ વોન્ટેડ ગેન્ગસ્ટર હેરી બોક્સરની અમેરિકામાં અટકાયત કરવામાં આવી છે.

રોહિત શેટ્ટી
રોહિત શેટ્ટી (File IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 7, 2026 at 3:52 PM IST

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નવી દિલ્હી: અમેરિકામાં લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગના હેરી બોક્સરની અટકાયત કરવામાં આવી છે, તેનું નામ રોહિત શેટ્ટીના ઘર બહાર થયેલા ફાયરિંગમાં સામે આવ્યું હતું. બોક્સરે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં માધ્યમથી આ હુમલાની જવાબદારી લેવાનો દાવો કર્યો હતો. તે બાદ તેના નામથી બોલિવૂડના લોકોને ધમકી આપતા ઓડિયો પણ મોકલ્યા હતા.

ન્યૂઝ એજન્સી ANI અનુસાર, હેરી બોક્સર જેનું નામ હરિચંદ જાટ છે. દિલ્હી પોલીસની સ્પેશ્યલ સેલ અને હરિયાણા સ્પેશ્યલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) પાસેથી મળેલા ઇનપુટ બાદ કેલિફોર્નિયામાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (US)ના અધિકારીઓએ કસ્ટડીમાં લીધો છે.

મૂળ રાજસ્થાનના કોટપુતલી-બહરોડ જિલ્લાના બામસુર વિસ્તારના રહેવાસી બોક્સર પર આરોપ છે કે તેને વિદેશમાંથી લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગની બળજબરી વસૂલી નેટવર્ક ચલાવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

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