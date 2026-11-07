મોસ્ટ વોન્ટેડ ગેન્ગસ્ટર હેરી બોક્સરની અમેરિકામાં અટકાયત, રોહિત શેટ્ટી સહિત અનેક લોકોને આપી હતી ધમકી
હરિયાણાના મોસ્ટ વોન્ટેડ ગેન્ગસ્ટર હેરી બોક્સરની અમેરિકામાં અટકાયત કરવામાં આવી છે.
Published : November 7, 2026 at 3:52 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકામાં લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગના હેરી બોક્સરની અટકાયત કરવામાં આવી છે, તેનું નામ રોહિત શેટ્ટીના ઘર બહાર થયેલા ફાયરિંગમાં સામે આવ્યું હતું. બોક્સરે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં માધ્યમથી આ હુમલાની જવાબદારી લેવાનો દાવો કર્યો હતો. તે બાદ તેના નામથી બોલિવૂડના લોકોને ધમકી આપતા ઓડિયો પણ મોકલ્યા હતા.
ન્યૂઝ એજન્સી ANI અનુસાર, હેરી બોક્સર જેનું નામ હરિચંદ જાટ છે. દિલ્હી પોલીસની સ્પેશ્યલ સેલ અને હરિયાણા સ્પેશ્યલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) પાસેથી મળેલા ઇનપુટ બાદ કેલિફોર્નિયામાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (US)ના અધિકારીઓએ કસ્ટડીમાં લીધો છે.
According to Delhi Police sources, Haryana’s most-wanted gangster Harry Boxer has been detained in the US. A close associate of Lawrence Bishnoi, he was allegedly operating the Bishnoi gang from the US Boxer had claimed responsibility for the firing outside filmmaker Rohit Shetty’s residence and subsequently issued threats to Bollywood personalities through social media posts and audio messages. Several cases, including murder, threats and extortion, are registered against him.— ANI (@ANI) November 7, 2026
મૂળ રાજસ્થાનના કોટપુતલી-બહરોડ જિલ્લાના બામસુર વિસ્તારના રહેવાસી બોક્સર પર આરોપ છે કે તેને વિદેશમાંથી લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગની બળજબરી વસૂલી નેટવર્ક ચલાવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.