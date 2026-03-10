ETV Bharat / bharat

મચ્છર મારવાની કોઈલથી ઘરમાં લાગી આગ, બે વર્ષની દિકરી સહિત દંપતીનું મોત

પ્રારંભીક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, કોઈલ પાસે રાખેલા કપડામાં આગ લાગી ગઈ, જેનાથી આગ ભડકી ઉઠી.

Published : March 10, 2026 at 1:48 PM IST

ચેન્નાઈ: તમિલનાડુમાંથી એક દુ:ખદ અને કરૂણ ઘટના સામે આવી છે, એક ઘરમાં મચ્છર કોયલના કારણે ઘરમાં લાગેલી આગમાં એક દંપતી અને તેમની બે વર્ષની પુત્રીનું મોત નીપજ્યું હતું.

ભોગ બનેલા લોકોની ઓળખ 36 વર્ષીય પાર્થિબન તરીકે થઈ છે, જે એક બાંધકામ કામદાર હતા, તેની પત્ની ચિત્રા (25) અને તેમની પુત્રી જયશ્રી હવે આ દુનિયામાં રહ્યા નથી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ગુડુવનચેરી નજીકના પાંડુર વિસ્તારના રહેવાસી પાર્થિબન સોમવારે રાત્રે તેની પત્ની અને પુત્રી સાથે તેની બહેન મહેશ્વરીના બીમાર બાળકને મળવા ગયા હતા.

બાળકની બગડતી તબિયત જોઈને, મહેશ્વરી અને તેના પતિ રામનાથ મધ્યરાત્રિએ બાળકને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, જ્યારે પાર્થિબનનો પરિવાર ઘરે જ હતો. જાણવા મળ્યું છે કે રાત્રિભોજન પછી, જ્યારે દંપતી અને બાળક બેડરૂમમાં ગયા, ત્યારે ત્યાં ઘણા મચ્છર હતા, તેથી તેઓએ સૂતા પહેલા મચ્છર કોયલ સળગાવી દીધી.

મંગળવારે સવારે જ્યારે મહેશ્વરી અને તેના પતિ તેમની પુત્રી સાથે હોસ્પિટલમાંથી ઘરે પાછા ફર્યા, ત્યારે તેઓ આખા ઘરમાં આગ જોઈને ચોંકી ગયા. મહેશ્વરીએ તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરી, ત્યારબાદ ફાયર બ્રિગેડના જવાનો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને આગ બુઝાવી દીધી. પાર્થિબન, તેની પત્ની ચિત્રા અને તેમની બે વર્ષની પુત્રી જયશ્રીના મૃતદેહ ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને પોલીસે તેમના કબજામાં લીધા હતા. મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ચેંગલપટ્ટુ સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

આ સંદર્ભે કુડુવનચેરી પોલીસે કેસ નોંધીને ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મચ્છર કોયલ પાસે રાખેલા કપડાના સંપર્કમાં આવતા આગ લાગી હતી, જેના કારણે આ દુર્ઘટના બનીી. પોલીસ આ કેસમાં પડોશીઓ અને પરિવારના સભ્યોની પણ પૂછપરછ કરી રહી છે. આ દુ:ખદ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

